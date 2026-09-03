Замедление наступления ВСУ на южно-донецком направлении, Путин второй раз за три дня отрицает планы мобилизации. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается об окружении украинских войск на северо-востоке Харьковской области
- На славянском направлении российские военные разрушили очередной мост в окрестностях Славянска
- На покровском направлении опубликовано видео с многочисленными телами бойцов ВС РФ к юго-востоку от Доброполья
- На южно-донецком направлении упали темпы украинского наступления на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
- В Украине обновят системы оповещения о воздушной опасности и введут два уровня угрозы: желтый и красный
- Совершено покушение на командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ
- Владимир Путин второй раз за три дня отверг сообщения о возможной новой волне мобилизации
- Пилоты украинских F-16 испытывают нехватку ракет «воздух — воздух» AIM-9 и AIM-120
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается об окружении украинских войск на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Василевки, Благодатного и Должанки в Харьковской области, тем самым фактически объявив об окружении украинских войск на северо-востоке региона. Согласно карте DeepState, перечисленные населенные пункты остаются под контролем СОУ.
На славянском направлении российские военные разрушили очередной мост в окрестностях Славянска.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры и геопривязку разрушенного моста через реку Казëнный Торец между Селезнёвкой и юго-восточной окраиной Славянска. Ранее ВС РФ неоднократно (1, 2, 3, 4) атаковали мосты в окрестностях города.
По оценке исследователя под ником Playfra, российские штурмовики продолжают «просачиваться» в восточную часть Николаевки, однако украинским военным удалось взять еще двух из них в плен.
На константиновском направлении сообщается о российском продвижении севернее Константиновки.
Минобороны РФ объявило о захвате Ижевки к северу от Константиновки. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российских «флаговтыков» в Ижевке и подтвердил контроль ВС РФ над населенным пунктом. На карте DeepState Ижевка по-прежнему отмечена в зоне украинского контроля.
На покровском направлении опубликовано видео с многочисленными телами бойцов ВС РФ на рубежах к юго-востоку от Доброполья.
Исследователь Playfra публикует видео с телами российских военных в районе украинских ИФС, снятое на Добропольском выступе к юго-востоку от Доброполья (геопривязка), в доказательство заявлений украинских военных, что соотношение потерь ВС РФ и СОУ составляет 60:1.
На южно-донецком направлении упали темпы украинского наступления на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ пока не удается остановить наступающие украинские силы, которые освободили село Запорожье и завязали бои за сëла Комар и Перебудова. Кроме того, по его сведениям, СОУ вышли к западной окраине села Шевченко и зачистили Новогеоргиевку, создав угрозу Камышевахе. Как пишет Машовец, российскому командованию в ходе контратак удалось только замедлить продвижение противника, но не остановить его полностью.
Западнее ВС РФ сумели удержать Новониколаевку и окрестности, однако украинские силы освободили Запорожское и почти полностью зачистили Берёзовое, сообщает обозреватель. Кроме того, по его сведениям, СОУ завязали бои за Приволье и вышли к окраине Сладкого. Машовец отмечает, что командование российской группировки войск «Восток» было вынуждено задействовать часть оперативных резервов для отражения украинских атак, однако это не привело к замедлению темпов продвижения на Орехов в Запорожской области. Обозреватель признает, что масштабы украинского наступления остаются ограниченными из-за того, что украинское командование может задействовать здесь лишь ограниченные силы, поскольку резервы необходимы для стабилизации других участков фронта.
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов сообщил о дефиците топлива в СОУ. По его информации, норму обеспечения во многих бригадах сократили на 50%. Эту информацию подтвердили в украинском военном канале «Розвідка Ноєм», сообщив, что такая ситуация продолжается уже больше месяца и в результате украинские военные вынуждены покупать топливо за свой счет.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 сентября 163 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (135 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Владимир Зеленский заявил, что в Украине обновят системы оповещения о воздушной опасности и введут два уровня угрозы: желтый и красный. «Базово для желтого уровня — появление дронов, для красного уровня — ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки», — говорится в сообщении. Будут изменены и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы. Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае.
До 13 увеличилось количество пострадавших после атаки на Киев, совершенной накануне, сообщили в ГСЧС. Девять человек пострадали днем при атаках на Киев, написал мэр Киева Виталий Кличко.
До девяти выросло число пострадавших в результате атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), совершенной накануне, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Известно о двух погибших. В других населенных пунктах Днепропетровской области от атак погибли еще два человека, пострадали четверо.
Барражирующий боеприпас «Бандероль» уничтожил депо и отделение «Новой Пошты» в Днепре, погиб сотрудник. Еще пять работников получили осколочные ранения разной степени тяжести, сообщили в компании. По информации главы ОВА, всего при атаке ранены восемь человек.
17 человек, среди них трое детей, пострадали в результате атаки на Одессу, сообщает ГСЧС. Повреждения получили квартиры на семи этажах 21-этажного жилого дома.
Два человека пострадали в результате очередной атаки на Киевскую область, сообщил глава местной ОВА Тимур Ткаченко. В Бориспольском районе повреждены складские помещения, административное здание, магазин и небольшие торговые точки, а в Обуховском произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль. Позже пожар был ликвидирован. По сообщению украинских СМИ, после атаки в Борисполе загорелись склады фармацевтической и косметической компании «Биокон». В Минобороны РФ подтвердили удар по этому складу, заявив, что он использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 сентября 238 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 3 сентября были перехвачены 416 БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области после атаки 26 августа. На них зафиксированы как минимум четыре очага сильного горения. По оценке аналитиков, были серьезно повреждены технические эстакады и колонны установок первичной переработки АВТ-1, АВТ-4 и АВТ-5, а также установка гидроочистки вакуумного газойля. Как утверждается, завод полностью остановил работу для ремонта. Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год, оно производит до 11% российского бензина.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковый снимок последствий атаки 1 сентября на комплекс НОВАТЭК в Усть-Луге в Ленинградской области. На снимке зафиксированы горение двух колонн установки гидрокрекинга, пожар на секции С-200 установки первичной переработки газового конденсата и повреждение трубопроводов в районе насосной станции. Утверждается, что предприятие остановило работу.
Украинские власти предупредили Международную организацию гражданской авиации, что полеты над Россией небезопасны для гражданских самолетов, заявил глава МИД Андрей Сибига. «Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты», — говорится в заявлении.
Журналист The Atlantic Саймон Шустер сообщил, что заявление Зеленского об опасности воздушного пространства над Россией означает начало операции под кодовым названием M&Ms по блокировке московских аэропортов с помощью тысяч беспилотников с элементами искусственного интеллекта, о которой в августе писал журнал. Операция предполагала, что 1000 небольших дешевых дронов с ИИ, выпущенных за сутки, должны нарушить работу гражданской авиации в столичном регионе и усилить давление на российское руководство. Этот план был представлен Зеленскому в начале года, но тогда президент отнесся к нему с осторожностью, так как опасался, что дроны могут поразить гражданский пассажирский самолет и в результате погибнут или пострадают пассажиры, сотрудники аэропорта или члены экипажа, говорилось в статье The Atlantic.
Росавиация выпустила извещение для авиаперсонала, в котором назвала заявления украинских властей о российском воздушном пространстве незаконными, поскольку они нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», — говорится в заявлении. В то же время ночью Росавиация заявляла о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский, а аэропорты Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также ночью вводились временные ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи, Пензы и Саратова.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» пишет, что в рамках плана ВСУ по срыву гражданского авиасообщения украинская сторона теперь массово запускает в сторону Москвы беспилотники типа Ан-196, FP-1 и «Чаклун-Б», которые преимущественно сбиваются силами ПВО, но всё равно вынуждают российские власти ограничивать работу аэропортов. Аналогичная тактика, как отмечается, применялась ВСУ весной 2025 года, но от нее быстро отказались из-за большого расхода БПЛА.
В подмосковной Кубинке в результате атаки беспилотников произошел пожар в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Пострадали два человека. По информации издания Astra, дом находится примерно в 5 км от авиабазы «Кубинка». В Павловском Посаде были выбиты окна в многоквартирном доме, в деревне Большое Буньково беспилотник «попал на территорию завода», возник пожар. Ранее жители Павловского Посада сообщили о звуках взрывов и появлении дыма. По сведениям Astra, дым на опубликованных в сети видео виден в районе улицы 1 Мая.
По информации российского издания Incidentia, при атаке БПЛА в Ногинске загорелся склад завода «Петрус», выпускающего пластиковую упаковку и полимерные изделия. Украинское издание «Мілітарний» пишет, что продукцию предприятия закупал ФГУП «Консервный завод» ФСИН России.
Украинский БЭК поразил около причала морского порта Сочи российское судно Nefrit, сообщает (1, 2, 3) канал Exilenova+. Nefrit — многоцелевое судно снабжения, предназначенное для обеспечения морских нефтегазовых операций, работало в районе Новороссийска и в акватории Чёрного моря. По информации источников, экипаж судна эвакуировали, четырех его членов контузило, судно остается на плаву, но получило большую пробоину. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили атаку на Nefrit. «В районе судна зафиксирован мощный взрыв и задымление», — говорится в сообщении ВМС.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил о покушении на командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ генерал-майора Николая Варпаховича в Саратовской области. По утверждению авторов канала, около 07:00 неизвестный дважды выстрелил в генерала у частного дома в поселке Пробуждение, после чего скрылся. Варпахович находится в критическом состоянии. Позже ТАСС со ссылкой на СК РФ написал о возбуждении уголовного дела о покушении на жизнь военнослужащего в Саратовской области. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, в том числе по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Также его дивизию подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022–2023 годах. 31 августа СБУ объявила о заочном подозрении генерал-майору Варпаховичу.
Украинский канал Exilenova+ пишет, что количество российских мобильных огневых групп на логистических маршрутах, проходящих по оккупированным территориям, заметно возросло и проводить массированные атаки дронами на грузовики становится гораздо сложнее.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с февраля 2022 года в результате атак в регионе погибли 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Еще 5080 человек были ранены, в том числе 305 детей.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 сентября по 20:00 2 сентября стало известно как минимум о 13 погибших и 139 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период. За август в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 562 мирных жителя, не менее 4169 человек получили ранения различной степени тяжести.
Потери
Владимир Путин второй раз за три дня отверг сообщения о возможной новой волне мобилизации. «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция», — заявил он на заседании Владивостокского экономического форума. 1 сентября Путин назвал информацию о мобилизации «чушью собачьей».
Вооружения и военная техника
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что вопрос передачи Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot находится на стадии переговоров. По его оценке, даже после получения лицензии для развертывания производства потребуется несколько лет.
Пилоты украинских F-16 испытывают нехватку ракет «воздух — воздух» AIM-9 и AIM-120 и вынуждены поражать некоторые цели из пушек, что сопряжено с рисками, сообщает издание The War Zone со слов украинских летчиков. Тем временем украинский канал «Соняшник», близкий к Воздушным силам ВСУ, показал кадры, на которых украинский МиГ-29 сбивает реактивный «Шахед» советской ракетой Р-60.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за скандала с заказом в Индии артиллерийских боеприпасов на сумму €60 млн. Как выяснили эстонские журналисты, компания, получившая заказ, ранее не имела опыта производства боеприпасов, которые в результате оказались некачественными и до Украины так и не дошли.
Минобороны Украины закупило 5000 пикапов для СОУ, сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник. По его информации, первые из них уже прибыли в подразделения, а остальные поступят до конца года.
«Военный Осведомитель» поделился кадрами ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 на вооружении 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ. О поставке этих машин в Украину сообщалось еще в сентябре прошлого года.
По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, российские предприятия закупают комплектующие для производства 300–400 комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант», предназначенных для подавления спутников Starlink. Он отмечает, что в будущем украинцам придется производить аналогичные комплексы для борьбы с российскими спутниками «Рассвет».
О главных событиях войны 2 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Путин объявил об «освобождении» Святогорска в глубоком тылу ВСУ, авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. Что происходит на фронте
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