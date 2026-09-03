Замедление наступления ВСУ на южно-донецком направлении, Путин второй раз за три дня отрицает планы мобилизации. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении упали темпы украинского наступления на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ пока не удается остановить наступающие украинские силы, которые освободили село Запорожье и завязали бои за сëла Комар и Перебудова. Кроме того, по его сведениям, СОУ вышли к западной окраине села Шевченко и зачистили Новогеоргиевку, создав угрозу Камышевахе. Как пишет Машовец, российскому командованию в ходе контратак удалось только замедлить продвижение противника, но не остановить его полностью.

Западнее ВС РФ сумели удержать Новониколаевку и окрестности, однако украинские силы освободили Запорожское и почти полностью зачистили Берёзовое, сообщает обозреватель. Кроме того, по его сведениям, СОУ завязали бои за Приволье и вышли к окраине Сладкого. Машовец отмечает, что командование российской группировки войск «Восток» было вынуждено задействовать часть оперативных резервов для отражения украинских атак, однако это не привело к замедлению темпов продвижения на Орехов в Запорожской области. Обозреватель признает, что масштабы украинского наступления остаются ограниченными из-за того, что украинское командование может задействовать здесь лишь ограниченные силы, поскольку резервы необходимы для стабилизации других участков фронта.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов сообщил о дефиците топлива в СОУ. По его информации, норму обеспечения во многих бригадах сократили на 50%. Эту информацию подтвердили в украинском военном канале «Розвідка Ноєм», сообщив, что такая ситуация продолжается уже больше месяца и в результате украинские военные вынуждены покупать топливо за свой счет.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 сентября 163 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (135 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Владимир Зеленский заявил, что в Украине обновят системы оповещения о воздушной опасности и введут два уровня угрозы: желтый и красный. «Базово для желтого уровня — появление дронов, для красного уровня — ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки», — говорится в сообщении. Будут изменены и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы. Главная цель этих изменений — дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае.

До 13 увеличилось количество пострадавших после атаки на Киев, совершенной накануне, сообщили в ГСЧС. Девять человек пострадали днем при атаках на Киев, написал мэр Киева Виталий Кличко.

До девяти выросло число пострадавших в результате атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), совершенной накануне, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Известно о двух погибших. В других населенных пунктах Днепропетровской области от атак погибли еще два человека, пострадали четверо.

Барражирующий боеприпас «Бандероль» уничтожил депо и отделение «Новой Пошты» в Днепре, погиб сотрудник. Еще пять работников получили осколочные ранения разной степени тяжести, сообщили в компании. По информации главы ОВА, всего при атаке ранены восемь человек.

17 человек, среди них трое детей, пострадали в результате атаки на Одессу, сообщает ГСЧС. Повреждения получили квартиры на семи этажах 21-этажного жилого дома.