В Энгельсе стреляли в командира дивизии стратегической авиации, которая наносит удары по Украине. Он тяжело ранен

Утром 3 сентября в Энгельсе Саратовской области было совершено покушение на генерал-майора Николая Варпаховича, командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ. Неизвестный открыл по нему огонь в поселке Пробуждение, после чего скрылся. Варпахович получил тяжелые огнестрельные ранения, он госпитализирован.



ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Саратовской области подтвердил, что в Энгельсе было совершено покушение на военнослужащего. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован. На месте происшествия следователи изъяли гильзы и пули, сейчас они вместе с оперативными службами устанавливают обстоятельства нападения и разыскивают причастных.

Первым о нападении сообщил Telegram-канал Mash, не называя имени пострадавшего. Позднее информацию о покушении на высокопоставленного офицера подтвердили провоенные каналы «Два майора» и «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», связанные с российскими военными и силовиками. По их данным, нападавший подъехал к частному дому на мотоцикле, его лицо скрывал шлем. Одна пуля попала офицеру в торс, другая — в лицо. Также был ранен находившийся с ним водитель, который смог уйти с линии огня и позднее вызвал скорую.

Telegram-канал «Досье шпиона» назвал пострадавшим Николая Варпаховича и сообщил, что стрелявший подкараулил его около 7 утра в поселке Пробуждение. По данным канала, генерал получил ранения головы и живота и находится в критическом состоянии. Другие источники называют его состояние тяжелым. Нападавшего, по имеющейся информации, пока не задержали.

Адрес в Пробуждении, названный «Досье шпиона», действительно встречается среди адресов, связанных с Варпаховичем в утекших российских базах данных. Однако там находится промзона, а не частное домовладение. В других базах последних лет с Варпаховичем значительно чаще связан непосредственно Энгельс: в 2022 году он менял водительское удостоверение в местном подразделении ГИБДД, а с 2023 года Саратовская область и Энгельс фигурировали в его страховых данных.

Варпахович с ноября 2021 года командует 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией дальней авиации, дислоцирующейся в Энгельсе. Главное управление разведки Минобороны Украины называет его одним из российских командиров, ответственных за организацию ракетных ударов стратегической авиации по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры. По данным разведки, подчиненные ему подразделения применяли крылатые ракеты Х-22, Х-32, Х-101/102 и Х-555. ГУР также связывает 22-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию с массированным ударом по Украине 8 июля 2024 года.

31 августа СБУ и Офис генпрокурора Украины заочно предъявили Варпаховичу подозрение в совершении военных преступлений. По версии украинского следствия, именно он отдал боевой приказ на ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года. СБУ утверждает, что подчиненные ему подразделения дальней авиации нанесли по больнице прицельный удар крылатой ракетой Х-101, запущенной с бомбардировщика Ту-95МС. В результате погибли два человека, десятки получили ранения, был полностью разрушен корпус токсикологии и повреждены еще четыре здания больницы.

До назначения командиром дивизии Варпахович много лет служил в дальней авиации. По данным ГУР, в 2014–2021 годах он возглавлял 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации в Рязани. Он летал на Ту-95МС и Ту-95МСМ, имеет квалификацию «военный летчик-снайпер», а его общий налет составляет не менее 2500 часов.

В декабре 2023 года украинская OSINT-группа «Бджоли» сообщала, что младший сын Варпаховича, 21-летний Владислав, проходивший срочную службу в воинской части в Рязани, погиб в сентябре того же года от выстрела из автомата в голову. Независимого подтверждения обстоятельств его гибели нет. При этом ИНН Владислава Варпаховича был признан недействительным 11 сентября 2023 года, выяснил The Insider, что подтверждает сообщение о его смерти в тот период.

Варпахович не первый офицер российской стратегической авиации, на которого совершали нападение после начала полномасштабной войны. В феврале 2024 года ГУР Украины сообщало, что в том же Энгельсе был расстрелян командир экипажа Ту-95 майор Олег Стегачëв. В октябре того же года под Брянском нашли убитым пилота Ту-22М3 и начальника штаба авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова. Украинская разведка связывала обоих с ракетными ударами по Украине.