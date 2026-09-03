Министр обороны Эстонии ушел в отставку после скандала с закупками для Украины на €60 млн: снаряды оказались непригодными и до нее не дошли

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку на фоне скандала с закупкой артиллерийских боеприпасов для Украины и критики оборонного ведомства со стороны Госконтроля. Эстонский Центр оборонных инвестиций (RKIK) перечислил около 60 млн евро авансом поставщику снарядов, однако боеприпасы оказались некомплектными и недостаточно качественными и до Украины так и не дошли. Об отставке Певкура сообщает ERR.

Историю сделки накануне раскрыл Eesti Ekspress. По данным издания, в августе 2024 года RKIK заключил первый контракт с зарегистрированной в Италии компанией Datasel S.R.L. и перечислил ей аванс в 15 млн евро. За Datasel стоит индийская Neco Defence Munitions; как выяснили журналисты, эти компании до сделки с Эстонией не имели опыта производства и продажи артиллерийских снарядов. В октябре RKIK заключил второй контракт и перечислил еще более 10 млн евро.

Первая партия должна была прибыть в Украину в ноябре 2024 года, однако Datasel сообщила о проблемах с поставкой. Несмотря на задержку, до конца года RKIK заключил с компанией еще два контракта и перечислил новые авансы. Всего, по данным Eesti Ekspress, в рамках проблемной закупки были выплачены авансы примерно на 70 млн евро. При этом сама Datasel утверждает, что получила непосредственно от RKIK около 59 млн евро.

Часть боеприпасов в итоге была произведена и доставлена на промежуточный склад в одной из европейских стран, однако Эстония не передала их Украине. Певкур рассказал ERR, что поставка оказалась недостаточно качественной и некомплектной. При этом он специально подчеркнул, что не считает полученные боеприпасы полностью бесполезными.

По словам канцлера Минобороны Эстонии Каймо Кууска, в поставленной партии полностью отсутствовали критически важные компоненты артиллерийского выстрела. «Для артиллерийского снаряда требуются взрыватель, метательный заряд, воспламеняющийся в стволе орудия, и капсюль. Без любого из этих компонентов снаряд невозможно использовать», — объяснил Кууск. Эстония отказалась принимать некомплектную поставку.

Datasel эту версию оспаривает. Компания заявила Eesti Ekspress, что поставила товаров, по которым выставила счета в общей сложности на 58 млн евро, и отрицает претензии к качеству. Datasel признает задержки, но утверждает, что могла завершить поставки, если бы RKIK не прекратил действие контрактов. Осенью 2025 года эстонская сторона расторгла договоры и потребовала вернуть авансы, после чего спор перешел в суд и международный арбитраж. Позицию Datasel приводит ERR.

Скандал совпал с публикацией доклада Госконтроля Эстонии о проблемах в управлении деньгами и имуществом в сфере обороны. Аудиторы установили проблемы с авансами поставщикам на 71,6 млн евро из общей суммы 72,1 млн евро. Крупнейшему проблемному поставщику, название которого Госконтроль не раскрывал, частями перечислили 59,8 млн евро. По данным аудиторов, поставщик не смог передать заказанный товар в соответствии с договоренностями, а RKIK обратился в суд. Госконтроль предупредил, что государству в итоге, возможно, придется покрыть расходы примерно на 70 млн евро из бюджета.

Бывший руководитель RKIK Магнус-Вальдемар Саар после публикации расследования заявил, что центр не принимал решения о сделке единолично. По его словам, материалы по контрактам передавали министру обороны Певкуру и канцлеру Минобороны Каймо Кууску и они долгое время находились в их распоряжении. Саар также утверждает, что крупные решения по закупке принимались с ведома руководства министерства.

Певкур подтвердил, что материалы сделки ему передавали, однако заявил, что сам контракты не читал. Объявляя об отставке, он сказал, что замечания Госконтроля к работе Сил обороны и RKIK требуют политической ответственности. При этом Певкур не признал личной ответственности за заключение спорных контрактов. «Руководитель должен уметь брать ответственность и тогда, когда личной ответственности нет», — заявил он.

Певкур занимал пост министра обороны Эстонии с 2022 года. Помимо сделки со снарядами, поводом для резкой критики ведомства стали многолетние проблемы с учетом имущества Сил обороны и начатое уголовное производство, связанное с управлением оборонной сферой.