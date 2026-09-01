Минобороны РФ отчитывается об охвате Орехова с флангов, экспорт агропродукции из Украины сократился почти на 50%. Что происходит на фронте

В Запорожской области была атакована пожарная машина, ранения получили четверо спасателей, сообщили в ГСЧС. Машина направлялась к месту пожара в частном жилом доме, возникшего в результате российского обстрела.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что вечером 30 августа и в течение дня 31 августа процент перехвата российских реактивных дронов увеличился, однако в то же время до Киева долетали даже относительно тихоходные бензиновые «Шахеды» из-за перегрузки систем ПВО. Обозреватель выразил надежду, что показатели удастся удержать до масштабирования производства украинских скоростных дронов-перехватчиков.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что продовольствия в Украине достаточно, а перестройка логистики из-за российских ударов по складам может повысить цены максимум на 2,5%. Бизнес теперь хранит товары небольшими партиями и доставляет их в магазины напрямую от производителей, что увеличивает расходы на транспортировку и хранение. По словам министра, в стране достаточно мощностей для хранения овощей, а урожая овощей «борщевого набора» хватит для внутреннего потребления.

Экспорт агропродукции из Украины с 1 по 27 августа сократился на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом июля, пишет Forbes Ukraine. Поставки пшеницы, кукурузы и ячменя упали на 69,5%, в том числе в Турцию — на 79%. Железнодорожный экспорт в порты за 1–26 августа снизился на 81,8%, а поставки зерна по железной дороге в Одессу — на 95,5%. Вместе с тем за неделю пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала на 12,1%, достигнув максимума более чем за три года.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 31 августа 180 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 1 сентября были перехвачены 516 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

Ночью беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в порту. По его информации, на месте возник пожар, который позже был потушен. Всего, по его сведениям, над регионом сбили 52 беспилотника. Предыдущая атака на Усть-Лугу была совершена 14 августа 2026 года.

Украинские каналы сообщили об ударах БПЛА по двум городам Самарской области — Тольятти и Новокуйбышевску. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом в Новокуйбышевске — там, по словам губернатора Вячеслава Федорищева, выбило окна. Погибших, по его информации, нет. Издание Astra выяснило, что недалеко от атакованного в Новокуйбышевске дома расположены объекты нефтяной инфраструктуры.

Утром ракетной атаке подвергся Белгород. По сообщению регионального оперштаба, на территории неназванного предприятия было повреждено техническое оборудование. Известно о четырех пострадавших в городе и области.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении ряда военных целей 31 августа и в ночь на 1 сентября, в том числе мест хранения, подготовки и запуска дронов в Донецке и Гвардейском в аннексированном Крыму, узла связи в Мирном в Крыму и складов российских войск.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в августе СБС поразили 168 энергоузлов на оккупированных территориях, 54 российских судна в Чёрном и Азовском морях и 33 элемента ПВО (ЗРК и РЛС).

НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 км от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил три четверти мощностей после налета БПЛА 28 августа, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters. По сведениям источников в отрасли, на заводе мощностью 15 млн тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения две из трех установок первичной переработки нефти — АВТ-3 и АВТ-4.

Турецкий оператор Akkon остановил все рейсы в российские порты после атаки 21 августа на контейнеровоз Akkon Lines в Чёрном море, пишет The Moscow Times. Судно загорелось, экипаж эвакуировали. От работы с российскими портами также отказалась турецкая Arkas, а MSC сократила заходы. В то же время грузопоток не прекращается полностью: часть перевозчиков выбирает более длинный маршрут через Балтику, что увеличивает стоимость и риски доставки импортных товаров в Россию.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 30 августа по 20:00 31 августа стало известно как минимум о 13 погибших и 97 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Обозреватель Оуэн Мэтьюз в своей колонке для The Telegraph обращает внимание на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек в месяц, и делает вывод о существенном превышении реальным уровнем потерь официальных цифр. Со своей стороны отметим, что по оценкам, например, командующего 3-м армейским корпусом ВСУ бригадного генерала Андрея Билецкого и аналитика Майкла Кофмана, потери СОУ от дезертирства и самовольного оставления частей превышают или по крайней мере сравнимы с боевыми потерями.

Вооружения и военная техника

Союзники по НАТО давят на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине ЗУР PAC-2 для ЗРК Patriot, которые у них имеются в достаточном количестве, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Как сообщается, у части этих ракет подходит к концу срок хранения.

Илон Маск продолжает выступать против использования Starlink для нанесения ударов по целям на территории России из-за опасений эскалации боевых действий, рассказывают источники Kyiv Independent. Сообщается также, что переговоры экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова с Илоном Маском на этот счет оказались безрезультатными.

Исследователь Якуб Яновский пишет, что из 32 спутников российской программы спутниковой связи «Рассвет» один сошел с орбиты, восемь теряют высоту и еще 1–2 демонстрируют некие проблемы. По его мнению, теперь потребуется существенная доработка спутников и запуск еще нескольких тестовых партий, поэтому уверенного покрытия в ближайшие годы ожидать не стоит. Со своей стороны отметим, что публичные заявления о проблемах группировки «Рассвет» расходятся с экспертными оценкам, поскольку судить о рабочих высотах и успешности вывода спутников из второй партии (запущена 19 июля 2026 года) на них преждевременно.

О главных событиях войны 31 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные продвигаются севернее Купянска, поражение складов с боеприпасами в Киевской области. Что происходит на фронте

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