Путин объявил об «освобождении» Святогорска в глубоком тылу ВСУ, авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении Владимир Путин рассказал об «отрицательном наступлении» в сторону Сум

На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области

На лиманском направлении Владимир Путин «освободил» Святогорск на глубине в 9,5 км от передовых позиций ВС РФ

На славянском направлении российские военные пытаются закрепиться в Николаевке к востоку от Славянска

На запорожском направлении российские войска продвигаются от Гуляйполя в сторону Орехова

Главой Сухопутных войск Украины назначен бывший командующий 20-го армейского корпуса Святослав Заиц

Российские «Шахеды» атаковали университет в Киеве прямо во время проведения занятий

После заявления Зеленского о «беспилотной угрозе» иностранные авиакомпании начали отменять рейсы в Россию

Обстановка на фронте

На сумском направлении Владимир Путин рассказал об «отрицательном наступлении» в сторону Сум.

В ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин сообщил, что ВС РФ находятся в 12 км от окружной дороги Сум. Издание Astra заметило, что два месяца назад Путин заявлял о присутствии российских сил в 10,5 км от города. Согласно карте DeepState, расстояние от российской зоны устойчивого контроля до Сум составляет 17 км. Кроме того, как отмечает, например, автор канала «Быть Или», вокруг города Сумы отсутствует окружная дорога.

На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области.

На той же пресс-конференции Владимир Путин заявил о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области. На следующий день о том же отчиталось Минобороны РФ, а канал «Северный Ветер», близкий к российской группировке войск «Север», опубликовал кадры «флаговтыков» в населенном пункте (геопривязка).

В 14-м армейском корпусе ВСУ отвергли российские заявления об оккупации Казачьей Лопани, хотя и признали, что обстановка в этом районе остается напряженной. На карте DeepState Казачья Лопань показана как в основном подконтрольная СОУ, за исключением небольшой «серой зоны» в северной части населенного пункта. «Рыбарь», в свою очередь, заявляет, что в Казачьей Лопани продолжаются бои.

Кроме того, DeepState сообщает, что российские военные продвинулись около сёл Бочково и Ивашкино у границы на северо-востоке Харьковской области.

На лиманском направлении Владимир Путин «освободил» Святогорск на глубине в 9,5 км от передовых позиций ВС РФ.

Владимир Путин, а за ним и Минобороны РФ, сообщили (1, 2), что российские войска заняли Святогорск к северу от Славянска. Согласно карте DeepState, Святогорск отстоит от зоны российского контроля на 9,5 км.

На славянском направлении российские военные пытаются закрепиться в Николаевке к востоку от Славянска.

Исследователь под ником Playfra написал со ссылкой на канал «Миколаївка — Слов'янськ Online | Николаевка — Славянск Онлайн», что группы российских военных пытались закрепиться в восточной и южной части Николаевки, расположенной к востоку от Славянска. Позже в канале появилось видео с двумя российскими военнопленными, которые, как сообщается, были захвачены на востоке Николаевки.