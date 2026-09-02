Путин объявил об «освобождении» Святогорска в глубоком тылу ВСУ, авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Владимир Путин рассказал об «отрицательном наступлении» в сторону Сум
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области
- На лиманском направлении Владимир Путин «освободил» Святогорск на глубине в 9,5 км от передовых позиций ВС РФ
- На славянском направлении российские военные пытаются закрепиться в Николаевке к востоку от Славянска
- На запорожском направлении российские войска продвигаются от Гуляйполя в сторону Орехова
- Главой Сухопутных войск Украины назначен бывший командующий 20-го армейского корпуса Святослав Заиц
- Российские «Шахеды» атаковали университет в Киеве прямо во время проведения занятий
- После заявления Зеленского о «беспилотной угрозе» иностранные авиакомпании начали отменять рейсы в Россию
Обстановка на фронте
На сумском направлении Владимир Путин рассказал об «отрицательном наступлении» в сторону Сум.
В ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин сообщил, что ВС РФ находятся в 12 км от окружной дороги Сум. Издание Astra заметило, что два месяца назад Путин заявлял о присутствии российских сил в 10,5 км от города. Согласно карте DeepState, расстояние от российской зоны устойчивого контроля до Сум составляет 17 км. Кроме того, как отмечает, например, автор канала «Быть Или», вокруг города Сумы отсутствует окружная дорога.
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области.
На той же пресс-конференции Владимир Путин заявил о захвате Казачьей Лопани на севере Харьковской области. На следующий день о том же отчиталось Минобороны РФ, а канал «Северный Ветер», близкий к российской группировке войск «Север», опубликовал кадры «флаговтыков» в населенном пункте (геопривязка).
В 14-м армейском корпусе ВСУ отвергли российские заявления об оккупации Казачьей Лопани, хотя и признали, что обстановка в этом районе остается напряженной. На карте DeepState Казачья Лопань показана как в основном подконтрольная СОУ, за исключением небольшой «серой зоны» в северной части населенного пункта. «Рыбарь», в свою очередь, заявляет, что в Казачьей Лопани продолжаются бои.
Кроме того, DeepState сообщает, что российские военные продвинулись около сёл Бочково и Ивашкино у границы на северо-востоке Харьковской области.
На лиманском направлении Владимир Путин «освободил» Святогорск на глубине в 9,5 км от передовых позиций ВС РФ.
Владимир Путин, а за ним и Минобороны РФ, сообщили (1, 2), что российские войска заняли Святогорск к северу от Славянска. Согласно карте DeepState, Святогорск отстоит от зоны российского контроля на 9,5 км.
На славянском направлении российские военные пытаются закрепиться в Николаевке к востоку от Славянска.
Исследователь под ником Playfra написал со ссылкой на канал «Миколаївка — Слов'янськ Online | Николаевка — Славянск Онлайн», что группы российских военных пытались закрепиться в восточной и южной части Николаевки, расположенной к востоку от Славянска. Позже в канале появилось видео с двумя российскими военнопленными, которые, как сообщается, были захвачены на востоке Николаевки.
На запорожском направлении российские войска продвигаются от Гуляйполя в сторону Орехова.
В DeepState отметили расширение российской зоны контроля в Запорожской области в районе Луговского и Зализничного к юго-западу от Гуляйполя, где ВС РФ наступают в сторону Орехова.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый опубликовал программный текст «Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и развития армии в условиях войны», где назвал в качестве приоритетов, в частности, стабилизацию фронта, обеспечение численности армии при учете потребностей военнослужащих, синхронизацию всех ресурсов и возможностей ради единого замысла, ускорение адаптации и инноваций, децентрализацию управления и поддержку военных и их семей. От командиров Драпатый требует, например, говорить правду, беречь личный состав, вводить инновации быстрее противника, сокращать бюрократию и нести ответственность за свои решения. Штабы, по мнению главкома, должны постоянно учиться, избавляться от лишней отчетности, давать честные советы и делегировать полномочия на максимально низкий целесообразный уровень.
Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего 20-м армейским корпусом бригадного генерала Святослава Заица командующим Сухопутными войсками. В материале издания «Громадське» о перестановках в армии, который вышел до назначения Заица, говорится, что служившие с ним офицеры характеризовали его как энтузиаста цифровизации и роботизации армии.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 сентября двух баллистических ракет «Искандер-М», двух управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 и 174 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (141 БПЛА, включая три боеприпаса «Бандероль» — 81% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Накануне вечером под удар попали три складских помещения в Бучанском районе Киевской области — на местах возникли пожары и разрушения, сообщили в ГСЧС. Во время работы пожарных по складским помещениям были нанесены два повторных удара. В Минобороны РФ заявили, что в Киевской области был поражен логистический центр «Чайки», «на складах которого осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения». Пророссийские каналы публикуют видео пожаров в этом комплексе.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко написал о двух пострадавших в Бучанском и Броварском районах в результате утренней атаки. В Броварском районе поврежден частный дом, в Бориспольском районе повреждено складское здание. Z-каналы также сообщают о пожаре после «прилета» в районе Жулян.
В Киеве утром беспилотник попал в шестиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, произошло частичное обрушение здания, сообщил мэр Виталий Кличко. Семь человек пострадали. Также, по словам мэра, известно о повреждениях в одном из медицинских учреждений — там выбиты стекла. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА пожар возник в Голосеевском районе. По информации городской военной администрации, там загорелось учебное заведение. Владимир Зеленский заявил, что «Шахеды» атаковали университет во время занятий, но в момент атаки 160 студентов находились в укрытии. Днем в этом же районе под удар попал склад. Местные паблики утверждают, что речь идет о складе американской почтовой компании FedEx.
В результате дневной атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) как минимум два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены продуктовые склады торговой сети. Местные каналы пишут, что удар пришелся по складу производителя мороженого «Ласунка».
Восемь человек пострадали в Одесской области в результате массированной ночной атаки, сообщили местные власти (1, 2). Пять человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали при атаке на 24-этажный дом, еще три человека получили ранения при попадании дронов по другим домам. Повреждены фасады и остекление двух лицеев, пятиэтажного бизнес-центра и складских помещений. Полностью уничтожена автозаправочная станция. В Минобороны РФ заявили, что в Одессе и Одесской области были поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, «обеспечивающие функционирование украинских портов».
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на энергетические объекты, по состоянию на утро, обесточена часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Наиболее сложная ситуация в Одесской области. Там в результате массированной атаки противника на энергетическую инфраструктуру без электричества осталось большое количество потребителей.
В 50-й отдельной бригаде Войск беспилотных систем ВС РФ «Варяг» показали, как утверждается, кадры поражения «Ланцетом» машины ЗРК IRIS-T SLM в районе порта Южный в Одесской области. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» признает, что из-за низкого качества картинки и отсутствия кадров объективного контроля невозможно определить тип цели. В украинском OSINT-канале In Factum вообще не уверены, что поражена была военная техника, а ресурс German Aid to Ukraine отмечает, что цель на видео с дрона синевато-серо-белая, тогда как ЗРК IRIS-T в ВСУ обычно окрашены в песчаные или зеленые тона.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил о строительстве в районе поселка Новоозерное на берегу озера Донузлав в аннексированном Крыму эллингов, которые, вероятно, предназначены для хранения безэкипажных катеров. Аналитики отмечают, что их активное боевое применение российскими войсками пока не фиксируется, однако новая инфраструктура может свидетельствовать об испытаниях и подготовке к развертыванию таких средств.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов», в том числе реактивных, за август. Всего за месяц зафиксировано 4 838 пусков: 3 915 беспилотников были сбиты, 923 БПЛА достигли цели — эффективность работы ПВО составила 81%. Между тем среднее число запусков снизилось до 156 в день, что почти на 5% меньше, чем в июле.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 сентября 109 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 2 сентября были перехвачены 130 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Накануне вечером Владимир Зеленский обратился к авиаперевозчикам, страховым компаниям и дипломатам с предупреждением, что воздушное пространство России перестает быть безопасным из-за украинских беспилотников. В Украине, по словам президента, не хотят гибели невинных людей, поэтому заранее предупреждают партнеров, что безопасных промежутков в российском небе больше не осталось. Путин назвал это «заявкой на государственный терроризм».
В московских аэропортах отменили или задержали больше 70 рейсов. По подсчетам издания «Осторожно, Москва», в Шереметьево возникли проблемы с 40 рейсами, в Домодедово — с 20, а во Внуково — с 17. В этих аэропортах вечером 1 сентября, ночью и утром 2 сентября несколько раз вводили ограничения на полеты. Мониторинговые каналы сообщали об объявлении в том числе ракетной опасности. Турецкий перевозчик Pegasus отменил шесть рейсов из Внуково и шесть рейсов в этот аэропорт, а его материнская компания Turkish Airlines — три рейса из Внуково в Стамбул. Рейсы Pegasus также были отменены в Петербурге, Самаре и Уфе, отмечает Ассоциация туроператоров России.
В ГУР подтвердили атаку на комплекс НОВАТЭК в Усть-Луге в Ленинградской области, совершенную накануне. «Поражены ключевые элементы установки для переработки нефти и технологическое оборудование — на заводе, который обеспечивает преступную войну против Украины, произошел масштабный пожар», — говорится в сообщении.
Военно-морские силы ВСУ во взаимодействии с одним из спецподразделений СБУ сообщили о проведении успешной спецоперации в акватории Чёрного моря. Вблизи острова Змеиный был обнаружен и поражен российский БЭК.
Шесть человек, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в результате атак на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе. Под ударом находились восемь муниципалитетов области.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 31 августа по 20:00 1 сентября стало известно как минимум о 22 погибших и 99 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Военный вертолет Ми-8 с представителем сахалинского облизбиркома и журналистами рухнул на трассу, возвращаясь с досрочного голосования на выборах в Госдуму. Fighterbomber сообщает, что в вертолете по неустановленным причинам закончилось топливо.
Вооружения и военная техника
Канал «Осведомитель» приводит украинское видео работы системы активной защиты российского разведывательного дрона «Князь Олег Вещий», которая при приближении украинского дрона-перехватчика отстреливает нити, в которых должны запутаться винты БПЛА противника.
О главных событиях войны 1 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ отчитывается об охвате Орехова с флангов, экспорт агропродукции из Украины сократился почти на 50%. Что происходит на фронте
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