«Война, которую развязала Россия, закрывает ее небо». Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков об опасности полетов в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к перевозчикам, страховым компаниям и дипломатам с предупреждением, что воздушное пространство России перестает быть безопасным из-за украинских беспилотников. Заявление он сделал в вечернем обращении 1 сентября.

Зеленский сказал:

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой — ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, и с этим придется считаться. Хотя российские власти не сообщают об этом как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, которую развязала Россия, закрывает ее небо».

Киев, по словам президента, не хочет гибели невинных людей, поэтому заранее предупреждает партнеров, что безопасных промежутков в российском небе больше не осталось. Зеленский призвал услышать это послов, работающих в Украине и в Москве, и передать информацию в свои столицы, а также перевозчиков, которые летают прежде всего в аэропорты Москвы и Петербурга и на другие ключевые российские направления. Он добавил, что МИД Украины и профильные ведомства предоставят международным структурам полные данные об угрозах, и заключил, что гражданской авиации среди дронов не место.

Ранее The Atlantic описал несостоявшийся украинский план по параличу московского авиаузла. Издание со ссылкой на два источника писало, что в начале года Зеленскому предложили операцию под кодовым названием M&Ms — до тысячи дешевых однотипных дронов с ИИ-наведением за ночь должны были перегружать ПВО и на длительное время закрыть небо над столицей для международных рейсов. Расчет строился на том, что потеря связи с внешним миром через Стамбул и Дубай ударит по окружению Владимира Путина и подтолкнет Кремль к переговорам. Президент, по словам собеседников The Atlantic, опасался, что удар по гражданскому лайнеру сочтут «пиратством», но разрешил готовить операцию. Подготовку остановили в июле после отставки ее автора — министра обороны Михаила Фёдорова.

Атаки беспилотников и без этой операции регулярно парализуют российские аэропорты. По данным авиационных властей, с 28 июня по 28 июля прошлого года аэропорты по стране приостанавливали работу 114 раз, причем на четыре московских пришлось не менее 17 таких эпизодов. Ассоциация туроператоров насчитала более 290 случаев за первый квартал 2026 года. Обычно режим «ковёр» действует несколько часов, после чего полеты возобновляются. На прошлой неделе российские военные отчитались о 791 сбитом за ночь беспилотнике — по данным мэра Москвы, свыше 600 из них летели в сторону столичного региона.