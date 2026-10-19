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Новости

Российский военный спутник «Космос-2612» беспрецедентно близко подошел к американо-финскому спутнику, который поставляет данные Украине

The Insider
Иллюстрация: CSIS

Иллюстрация: CSIS

Российский военный спутник «Космос-2612» критически сблизился с американо-финским коммерческим спутником ICEYE-X36. На это указывают данные мониторинговых ресурсов, в частности Orbital Radar. Согласно этим данным, расстояние между спутниками составляет всего 26 метров, а относительная скорость — 0 км/с. Критическим считается сближение аппаратов на орбите на расстояние менее 1 км.

Orbital Radar

Orbital Radar

Спутник радиолокационного наблюдения Земли ICEYE-X36 может делать снимки поверхности планеты, в том числе в пасмурную погоду. Данные спутника используются в разведывательных целях, в том числе в рамках сотрудничества компании с Украиной, отмечает «РБК-Украина».

В докладе CSIS от 15 октября сообщалось, что «Космос-2612» движется по траектории, которая приведет его в непосредственную близость к ICEYE-X36, который оказывает поддержку Украине. Как говорится в докладе Центра, следует исходить из того, что «Космос-2612» может предпринять действия, угрожающие коммерческому спутнику. Любые действия России в космосе, направленные против западных космических аппаратов, должны рассматриваться в контексте агрессивной политики Москвы в «серой зоне», направленной против интересов США и Европы, подчеркивает CSIS.

«Космос-2612» был в числе шести спутников, которые Россия запустила на низкую околоземную орбиту в апреле 2026 года. Позднее эти аппараты начали выполнять необычные маневры и приближаться к аппарату ICEYE. Так, в мае «Космос-2609» приблизился к нему на расстояние в 2,5 км.

Ранее Россия проводила испытания, в ходе которых со спутников на орбите выпускались другие объекты, напоминает CSIS. В 2017 году один из высокопоставленных американских чиновников сравнил такую конструкцию с матрешкой и отметил, что она обладает характеристиками системы вооружения.

Как рассказал The Insider аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин, прямая атака на ICEYE-X36 маловероятна, поскольку это будет расцениваться как атака на собственность Пентагона и акт агрессии:

«Мы не знаем точно, поставляет ли ICEYE-X36 разведданные Украине, но он вполне может использоваться в том числе и для этого. Это один из нескольких подобных спутников на балансе США.

Пока нет никаких признаков внешнего воздействия российского спутника на ICEYE-X36 — по сути, они только летят рядом. Атаковать напрямую нельзя, это будет атака на собственность Министерства обороны США. Случайное столкновение также маловероятно, поскольку оба аппарата контролируются. Но риски растут, и столкновение будет трактоваться как акт агрессии».

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Публикация:«Российский военный спутник «Космос-2612» беспрецедентно близко подошел к американо-финскому спутнику, который поставляет данные Украине»

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