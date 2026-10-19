Российский военный спутник «Космос-2612» беспрецедентно близко подошел к американо-финскому спутнику, который поставляет данные Украине

Спутник радиолокационного наблюдения Земли ICEYE-X36 может делать снимки поверхности планеты, в том числе в пасмурную погоду. Данные спутника используются в разведывательных целях, в том числе в рамках сотрудничества компании с Украиной, отмечает «РБК-Украина».

В докладе CSIS от 15 октября сообщалось, что «Космос-2612» движется по траектории, которая приведет его в непосредственную близость к ICEYE-X36, который оказывает поддержку Украине. Как говорится в докладе Центра, следует исходить из того, что «Космос-2612» может предпринять действия, угрожающие коммерческому спутнику. Любые действия России в космосе, направленные против западных космических аппаратов, должны рассматриваться в контексте агрессивной политики Москвы в «серой зоне», направленной против интересов США и Европы, подчеркивает CSIS.

«Космос-2612» был в числе шести спутников, которые Россия запустила на низкую околоземную орбиту в апреле 2026 года. Позднее эти аппараты начали выполнять необычные маневры и приближаться к аппарату ICEYE. Так, в мае «Космос-2609» приблизился к нему на расстояние в 2,5 км.

Ранее Россия проводила испытания, в ходе которых со спутников на орбите выпускались другие объекты, напоминает CSIS. В 2017 году один из высокопоставленных американских чиновников сравнил такую конструкцию с матрешкой и отметил, что она обладает характеристиками системы вооружения.

Как рассказал The Insider аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин , прямая атака на ICEYE-X36 маловероятна, поскольку это будет расцениваться как атака на собственность Пентагона и акт агрессии: