Наступление ВСУ на Великую Новосёлку, «дизельная сделка» Трампа и Путина, поражен третий дата-центр «Яндекса». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении подтверждено продвижение украинских войск восточнее Лимана к реке Жеребец
- На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват населенного пункта в 15 км от известных российских позиций
- На южно-донецком направлении развивается украинское наступление в сторону Великой Новосёлки
- Дональд Трамп объявил о договоренностях с Путиным о поставках в США российского дизельного топлива
- Российская авиабомба попала по жилому дому в Запорожье — 23 человека погибли, еще свыше 30 человек пострадали
- В результате украинского налета поражен третий крупный дата-центр «Яндекса» за четыре дня
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 276 113 человек
- Янис Клюге — темпы набора новобранцев в ВС РФ остаются стабильными на уровне 1 тысячи человек в день
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинские военные провели очередной рейд бронетехникой под прикрытием беспилотников.
Минобороны РФ заявило 10 октября о захвате сёл Лукашово и Лобановка на северо-востоке Харьковской области. DeepState не подтверждает эту информацию, однако фиксирует продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Анищино (до 2025 года — Анискино). Тем временем в 475-м ОШП CODE 9.2 опубликовали видео атаки танка и БМП Bradley как раз в районе Анищино под прикрытием беспилотников (на видео показан перехват российского дрона, пытавшегося поразить бронетехнику).
Напомним, ранее аналогичный рейд двух украинских танков под прикрытием дронов был зафиксирован около Ольховатки в той же Харьковской области.
Тем временем The Insider изучил заявления российских официальных источников о «котле» в Харьковской области и выяснил, что они не подтверждаются заявлениями независимых аналитиков.
На лиманском направлении подтверждено продвижение украинских войск восточнее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) к реке Жеребец.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» констатирует, что украинские военные закрепились в северной части Заречного (до 2016 года — Кировск) к востоку от Лимана на реке Жеребец, увеличив зону контроля на 4 км. На карте DeepState северная часть Заречного помечена как «серая зона».
На славянском направлении сообщается об уверенном контроле ВС РФ над восточной частью Рай-Александровки.
DeepState сообщает, что российские военные продвинулись в районе Рай-Александровки к востоку от Славянска, в результате чего восточная часть села оказалась в зоне уверенного контроля ВС РФ.
На константиновском направлении обе стороны накапливают личный состав в Константиновке.
OSINT-исследователь Клеман Молен считает, что ВС РФ закрепились в южной части Константиновки, хотя там сохраняются украинские позиции, тогда как СОУ по-прежнему контролируют северную часть города. Он отмечает, что в последние недели в Константиновке практически не идут бои, поскольку обе стороны накапливают в городе личный состав и наносят удары по противнику, а также констатирует, что его июньский прогноз, что сражение за Константиновку затянется до осени, оправдался.
На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват населенного пункта в 15 км от известных российских позиций.
Минобороны РФ заявило о захвате села Лидино к северу от Добропольского выступа. По информации DeepState, это село находится в 15 км от зоны российского контроля.
На южно-донецком направлении развивается украинское наступление в сторону Великой Новосёлки.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Прилук в Запорожской области к югу от Терноватого.
Между тем украинский OSINT-канал SHALIN ✙ приводит геопривязку украинских авиаударов по переправам в районе Великой Новосёлки и Благодатного. Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что ВС РФ отбили южную часть Фёдоровки к северу от Великой Новосёлки, а СОУ пытаются войти в соседний Комар. Согласно карте DeepState, оба населенных пункта находятся под российским контролем.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает (1, 2, 3, 4, 5), что успехи СОУ за последнее время в районе Великой Новосёлки и Новопавловки нельзя назвать значительными, однако указывает на выход к окраине Орехова (до 2016 года — Петровского) и почти полную «зачистку» Новопавловки как на возможную угрозу российским пехотным группам в Филии. Он также рассказывает об освобождении Перебудовы и боях в западной части Комара, а также захвате Шевченко и приближении на расстояние в 9 км к Великой Новосёлке.
По оценке Машовца, украинские войска на этом участке углубились на территорию Донецкой области на расстояние от 8 до 15 км, однако пока не могут выйти к Великой Новосёлке из-за того, что действуют ограниченными силами. Кроме того, он признает, что украинские наступательные действия пока не оказали оперативно-стратегического эффекта на ситуацию в южной части фронта, поскольку ВС РФ продолжают наступать на гуляйпольском и ореховском участках.
На запорожском направлении Минобороны РФ сообщает о глубоком северном охвате Орехова.
Минобороны РФ заявило о захвате Никольского к северу от Орехова в Запорожской области. По оценке DeepState, Никольское находится почти в 17 км от зоны российского контроля.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что в сентябре площадь оккупированной территории Донецкой области увеличилась на 43,4 км², Запорожской — на 31,4 км², тогда как площадь оккупированной территории Луганской области уменьшилась на 6 км², а Харьковской — на 2,5 км².
Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак пообещал, что в России немедленно отменят запрет на экспорт дизеля. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали Трампа пересмотреть решение, а Группа поддержки Украины в Конгрессе США в ответ начала подготовку законопроекта, запрещающего импорт любых энергоносителей из России.
Владимир Зеленский после заявления Трампа провел телефонные переговоры с европейскими лидерами (1, 2, 3, 4), в ходе которых обсуждались дальнейшие меры давления на Кремль.
Позже Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот отказался прекращать атаки на российские НПЗ, и призвал Украину сменить президента. Зеленский в ответ согласился провести выборы при условии заключения 60-дневного перемирия, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил прекращение ударов по Украине только в день голосования.
Согласно сведениям Financial Times (1, 2), США пригрозили прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений в рамках механизма PURL, если удары по НПЗ не прекратятся.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 10 октября были запущены 160 беспилотников типа «Шахед» (110 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 117 БПЛА — 73%, в том числе 82 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в десяти локациях
- в ночь на 11 октября были запущены 116 беспилотников типа «Шахед» (95 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 94 БПЛА — 81%, в том числе 74 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 10 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 12 октября были запущены одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 121 беспилотник типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 89 БПЛА — 74%, в том числе 55 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
Вечером 9 октября в Днепровском районе были дважды атакованы склады логистической компании. После первой атаки начался пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Местные паблики писали, что загорелись склады почтового оператора «Нова пошта». На следующее утро беспилотники нанесли удар по пригороду Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) — на территории коммунального предприятия загорелись автомобили. По информации Ганжи, один ребенок погиб, еще двое детей и трое взрослых получили ранения в результате атак на Никопольский район Днепропетровской области вечером 10 октября.
В тот же день утром в результате попадания КАБ в пятиэтажный жилой дом в Запорожье погибли как минимум 23 человека, среди них четыре ребенка, сообщили местные власти. Еще 32 человека пострадали, из них трое детей. От удара обвалилась часть подъезда на уровне второго этажа поврежденной многоэтажки. В ГСЧС сообщают о полном разрушении подъезда трехэтажного дома. Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров написал, что в Шевченковском и Вознесеновском районах города повреждены 26 жилых домов: 23 многоквартирных и три частных. По информации Фёдоровской общины Пологовского района Запорожской области, среди погибших три поколения одной семьи: бабушка, мать и дочь. Владимир Зеленский сообщил о применении пяти авиабомб по жилым домам Запорожья.
Восемь человек пострадали в Киеве в результате атак на город 10 октября. По словам мэра Виталия Кличко, в Оболонском районе столицы зафиксировано попадание в здание ресторана «Десант», по другому адресу в Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома. В сети появилось видео падения ракеты в Оболонском районе. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» предполагает, что на кадрах зафиксировано падение перехваченной баллистической ракеты 9М723, выпущенной из ОТРК «Искандер». В ГСЧС на следующий день сообщили о том, что «на месте одного из российских ударов в Оболонском районе» саперы извлекли боевую часть баллистической ракеты. ВС ВСУ о запуске ракет по территории Украины в этот день не отчитывались.
В Святошинском районе обломки БПЛА упали на территории школьного стадиона. В энергетической компании ДТЭК сообщили, что в Киеве после очередных атак пропало электричество, остановился весь электротранспорт. Кличко уточнил, что был поврежден энергетический объект в Киевской области. Он также сообщил о возникших проблемах с водоснабжением. В Минобороны РФ заявили о поражении в Киеве центра обработки данных «АТМ Укрсиббанка», «используемого ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации».
Несмотря на отсутствие общего дефицита мощности в энергосистеме Украины, в ряде регионов с начала октября вводят ограничения для населения, бизнеса и промышленности, сообщили в «Укренерго». Причина — повреждение местной генерации, подстанций и линий электропередачи: электричество приходится передавать на сотни километров, а пропускной способности сетей для этого не хватает. В других регионах при этом может сохраняться избыток мощности — вплоть до ограничения «зеленой» генерации и экспорта электроэнергии. Аварийное восстановление осложняют постоянные воздушные тревоги и удары по объектам, где работают энергетики. В компании призвали экономить электроэнергию в регионах, где вводятся ограничения, чтобы снизить нагрузку на поврежденные сети и сократить время отключений.
Пророссийский Telegram-канал «Прилёты, уламки та вибухи (OSINT HUB)» подсчитал, что с мая 2026 года российские удары вывели из строя более 1 млн м² складских помещений, логистических и распределительных центров в Киеве и области — около 57% их действующих площадей. Канал утверждает, что ключевая фаза кампании началась 19 июля с удара по складам компании «Амтел». Авторы канала прямо описывают гражданскую складскую инфраструктуру как экономическую цель и предлагают продолжать удары по ней, в том числе в западных регионах Украины.
В Одессе 10 октября под удар попал офис телекоммуникационной компании TENET. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, «враг нанес удар по административному зданию в Одессе. Повреждены фасад и крыша здания, а также припаркованные автомобили». Местные каналы опубликовали (1, 2) видео, на которых видны момент удара и его последствия. Позднее Кипер добавил, что пожар на месте удара потушен, информация о погибших и пострадавших не поступала. В Минобороны РФ подтвердили удар по дата-центру «Тенет», «используемому ВСУ для обработки, передачи и хранения информации».
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал кадры, на которых, как утверждается, показаны атаки беспилотников «Герань» и «Гербера-2» на два сухогруза в Чёрном море, еще один сухогруз в Одесском порту и танкер около причала № 4 в порту Южный. Канал заявляет, что с начала июня российские войска атаковали около 200 судов, но прекратить заходы кораблей в порты Украины не удается.
В результате удара по зданию медицинского учреждения в Слободском районе Харькова днем 10 октября пострадали пять человек, в том числе пожарный, сообщили в ГСЧС. Загорелись помещения на этажах с первого по третий.
На следующий день, 11 октября, по информации спасателей, при ударе по частному сектору Немышлянского района Харькова погибла 36-летняя женщина, еще девять человек пострадали, среди них ребенок. Глава городской военной администрации Игорь Терехов написал о 10 пострадавших. На месте удара разрушен жилой дом, повреждения получили соседние дома, возник пожар.
Вечером под удар попал продуктовый магазин в поселке Песочин под Харьковом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Погибли три человека, в том числе подросток, пострадали еще 22 человека. По информации областной прокуратуры, в пригороде Харькова также был атакован энергетический объект. Z-каналы пишут, что в поселке Пятигорское Изюмского района Харьковской области под удар попала АЗС, возник пожар.
Дональд Трамп объявил о достижении «энергетического перемирия» между Россией и Украиной и призвал его соблюдать. В канале Exilenova+ напомнили, что Трамп уже не впервые объявляет об энергетическом перемирии неожиданно для обеих сторон. Владимир Зеленский поддержал перемирие и объявил, что СОУ получили соответствующие приказы.
По информации канала «Осведомитель», барражирующие боеприпасы «Дань-Т» поразили харьковскую ТЭЦ-5. Таким образом, российские военные продолжили наносить удары по энергетическим объектам Украины после того, как Дональд Трамп объявил о немедленном вступлении в силу «энергетического перемирия» между двумя странами. Это также подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, уже после заявления Трампа российский беспилотник ударил по электростанции в Киеве, вызвав отключения электричества во многих районах города, и по ТЭЦ-5 в Харькове. Зеленский заявил, что в России не собираются соблюдать перемирие, а также что об экспорте дизеля из России следует договариваться с Украиной. Впоследствии издание Axios написало со ссылкой на источник в Белом доме, что речь шла только о взаимном прекращении ударов по НПЗ. В издании отметили, что такая сделка крайне неравноценна, поскольку в Украине расположен только один НПЗ.
Днем 11 октября в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева было частично приостановлено движение электротранспорта и вводились аварийные отключения из-за атак. О проблемах с работой общественного транспорта сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ранее об аварийных отключениях в этих районах, а также в Днепровском районе Киева сообщала компания ДТЭК. В Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории рядом с АЗС, был поврежден автомобиль, написал Виталий Кличко. Также он сообщил о повреждении ЛЭП, что привело к снижению напора воды в домах на правом и левом берегах города.
Вечером того же дня под удар попал энергообъект в Киеве, в результате чего в нескольких районах города произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщили в «Укренерго».
В Бучанском районе Киевской области в ночь на 11 октября под удар попало промышленное предприятие, возник пожар. Z-каналы пишут, что речь идет о предприятии «Синтез-Груп» по производству технических смазочных материалов и складе компании «Юнайтед Форест» по производству полиграфической продукции в районе поселка Клавдиево-Тарасово. За сутки в регионе пострадали семь человек, сообщили в ГСЧС.
Один человек погиб в Краснопольской общине Сумской области в результате удара по гражданскому автомобилю, рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Семь человек пострадали в Славянске в результате авиаудара по жилому дому, повреждения получили девять многоквартирных домов и магазин.
Четыре человека были ранены из-за ночных ударов по Днепру, среди них двое восьмилетних детей, сообщил глава ОВА. Кроме многоквартирного дома в Днепре после атаки загорелись несколько складов с продуктами, грузовые и легковые автомобили.
Три человека получили ранения в результате атаки на Ровенскую область, сообщил глава ОВА Александр Коваль. С утра 11 октября воздушная тревога объявлялась в регионе не менее 14 раз.
Z-каналы пишут, что вечером 11 октября реактивными беспилотниками «Герань-5» была нанесена серия ударов по территории нефтебазы в Овруче в Житомирской области. Также в Коростенском районе региона была атакована железнодорожная инфраструктура, возникли пожары, сообщили в ГСЧС.
В Павлоградском районе Днепропетровской области, по информации спасателей, загорелось предприятие. Z-каналы утверждают, что утром 12 октября в Днепропетровской области был нанесен удар по зданию производственного комплекса путевой машинной станции № 202 в районе Верховцево в Днепропетровской области. Глава местной ОВА сообщил об ударе по торговому центру в Днепровском районе области. Обошлось без пострадавших.
12 октября в результате серии ударов БПЛА по Киевскому району Харькова пострадали 22 человека, в том числе двое детей. Разрушены верхние этажи жилого девятиэтажного дома, возник пожар. Также зафиксированы попадания по территории гражданского предприятия, спортивного комплекса, частного домовладения и жилого двенадцатиэтажного дома, сообщили в ГСЧС.
В национальной акционерной компании «Нафтогаз України» заявили о ночном ударе по газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области. Возник пожар, повреждено критическое оборудование. Сотрудники предприятия находились в укрытии, никто не пострадал.
Три человека пострадали в результате российских атак на Киев, сообщил мэр. Обломки БПЛА упали на частный дом в Дарницком районе, а также на открытой территории рядом с частными домами с Соломенском районе Киева.
Российские атаки лишили бюджет Украины почти 50 млрд гривен доходов за девять месяцев, заявил глава Минфина Сергей Марченко.
Металлургический комбинат «АрселорМіттал Кривий Ріг» объявил о переводе предприятия в режим холодной остановки. В течение двух месяцев компания планирует безопасно остановить производство и законсервировать активы, сохранив возможность перезапуска после окончания боевых действий. Гендиректор Мауро Лонгобардо заявил, что компания не уходит из Украины, но считает безопасную работу завода в нынешних условиях невозможной. В 2025 году предприятие обеспечило 27% доходов бюджета Кривого Рога. На заводе работали около 16 тысяч человек.
За последнюю неделю российские удары по Украине привели к гибели не менее 138 мирных жителей на подконтрольной украинским властям территории, подсчитало издание «Агентство» по сводкам CIT. Три атаки за неделю унесли более 20 жизней каждая: удар по Прилукам — 22, по Краматорску — 35, по Запорожью — 23. По оценке издания, это самая смертоносная неделя для гражданского населения Украины с начала года. До этого с января 2026 года лишь три российских атаки приводили к гибели 20 и более человек в одном населенном пункте.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 9 октября были перехвачены 62 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 10 октября были уничтожены 560 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 10 октября были перехвачены 78 беспилотников над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областями и Московским регионом
- в ночь на 11 октября были уничтожены 479 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 11 октября были перехвачены 112 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 12 октября был уничтожен 151 беспилотник над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок последствий атаки беспилотников на Волгоградский НПЗ 2 октября. По оценке проекта, повреждено оборудование установок первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-1, АВТ-6 и АВТ-3, на которые приходится около 69% мощности предприятия.
Спутниковый снимок результатов налета БПЛА на Омский НПЗ 8 октября показал повреждение технологических трубопроводов завода.
Согласно анализу украинских ударов, проведенному изданием The Washington Post, с 1 апреля по 31 августа было поражено не менее двух третей из 36 крупных российских НПЗ, отслеживаемых аналитической компанией S&P Global Energy.
Минфин РФ 8 октября объявил о запуске субсидируемого страхования грузовых перевозок в Крым и на другие оккупированные территории. Программа может покрывать транспорт, грузы первой необходимости, а также жизнь и здоровье водителей. В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка рассказали, что одна торговая сеть региона уже совершила первые рейсы, перевезя почти 60 тонн продукции в Крым.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» прокомментировал видео Чонгарского моста (и возведенной рядом понтонной переправы), снятого в сентябре 2026 года. Автор посетовал, что российские войске не бьют регулярно по украинским мостам, чтобы привести их в такое же состояние. В октябре появилась информация о том, что как минимум один пролет Чонгарского моста обрушился, и это видно на спутниковых снимках, опубликованных (1, 2) ресурсом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.
Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 10 октября.
Генштаб ВСУ сообщил об ударе по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в ночь на 10 октября. Также подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-50000 и возникновение масштабного пожара на ЛПДС «Самара» в результате атаки 7 октября. На спутниковых снимках, опубликованных Telegram-каналом «Абсолютно надійне джерело», видно, что полностью выгорели четыре резервуара РВСПК-50000 на территории насосной станции «Самара-2» и один резервуар РВС-20000, поврежденный при ударе 2 октября, до сих пор тлеет на территории насосной станции «Самара-1». По состоянию на 11 октября, когда ЛПДС, по сведениям канала «Абсолютно надійне джерело», была снова атакована, там были повреждены или уничтожены все резервуары РВСПК-50000, а также около 40% резервуаров РВС-20000. Между тем «Радио Свобода» пишет о трех атаках на ЛПДС: 2, 7 и 10 октября. На спутниковом снимке, опубликованном изданием, видно, что на станции всё еще продолжается пожар.
Также Генштаб ВСУ заявил, что 9 октября и в ночь на 10 октября Силы обороны Украины поразили пункты управления российских подразделений в районе поселка Переможное в Запорожской области и около Докучаевска в Донецкой области, а также станцию РЭБ в районе села Труханово в Брянской области. Кроме того, по утверждению украинского командования, были поражены учебный центр сержантов в селе Хорлы в Херсонской области, ремонтно-восстановительная база в Суходольске в Луганской области и склады в Донецкой и Луганской областях.
В результате удара по Ростовской области в ночь на 10 октября повреждения получили жилые дома в Ростове-на-Дону и Батайске, пострадали шесть человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Над регионом, по его словам, подавили или уничтожили более 100 беспилотников. По информации Федеральной пассажирской компании, БПЛА также повредили железнодорожный мост на участке Ростов — Батайск, из-за чего в пути задерживались 25 поездов, следовавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Адлера, Новороссийска и других городов и отправлявшихся обратно по этим маршрутам. Кроме того, согласно анализу издания Astra, дроны нанесли удар по нефтеналивному терминалу Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростове-на-Дону мощностью около 2,5 млн тонн в год. Ночью там начался масштабный пожар. Astra также установила, что в магазине «Магнит» в Батайске разгонный блок твердотопливной двухступенчатой ЗУР 9М335 ЗРПК «Панцирь» пробил крышу и упал около касс.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил днем 10 октября об ударе дронами по железнодорожному мосту в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно, обошлось без пострадавших. На следующий день губернатор сообщил о гибели мирного жителя в Жуковском районе области «в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа».
Программа страхования ущерба, нанесенного ударами беспилотников, для продавцов Ozon перестанет действовать 13 октября, сообщили в пресс-служба маркетплейса.
Центр спецопераций «Альфа» СБУ показал кадры поражения пусковой установки ЗРК С-400 «Триумф» в Брянской области. Операция была проведена еще в сентябре, сообщили в спецслужбе. Также под удар попали четыре комплекса «Панцирь» (из них один макет) и три пусковых установки комплекса ПВО «Бук». Большинство ударов нанесено барражирующими боеприпасами типа RAM-2X / RAM-3X. По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, с начала сентября СОУ поразили восемь пусковых установок ОТРК «Искандер» и ЗРК С-400, которые использовались для ударов баллистическими ракетами по Украине.
Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после налета беспилотников в ночь на 11 октября, сообщили в компании. Пострадавших среди сотрудников нет. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, после атаки отключились две подстанции, обеспечивающие электричеством около 5 тысяч жителей. Вскоре он отчитался о восстановлении электроснабжения на 80%, тепло- и водоснабжения — на 100%.
Это третий атакованный объект «Яндекса» за четыре дня. Во владимирском дата-центре размещался суперкомпьютер «Галушкин», который входит в число самых мощных в России, выяснил The Insider. Компания назвала «оставшуюся конфигурацию ресурсов» неустойчивой и предупредила клиентов об аварийном режиме работы облачной платформы. Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыки», «Алисы» и других сервисов. После удара по дата-центру «Яндекса» сбои охватили шесть стран. В России две госсистемы перевели в аварийный режим.
На восстановление поврежденных атаками БПЛА дата-центров «Яндекса» может уйти до полугода, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки участников рынка.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковый снимок дронопорта в Цимбулове в Орловской области, по которому был нанесен очередной удар беспилотниками. На снимке видны повреждения нескольких бункерных помещений, пусковой установки реактивных БПЛА и зоны их хранения. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» так описал последствия налета: «Очередной раз были безрезультатно атакованы укрепленные бункеры для хранения дронов, на крышах которых остались следы от попаданий. Также был прилет рядом с одной из пусковых установок реактивных дронов, которые представляют собой простые и легко заменяемые конструкции».
Шестнадцать жителей Белгородской области пострадали из-за атак за сутки с 10 по 11 октября, сообщили (1, 2) в оперштабе региона. Среди них жители Шебекинского, Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Ивнянского и Ракитянского округов. Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры Белгородской ТЭЦ, которая была многократно атакована ракетами HIMARS.
Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края утром 11 октября. В одном из административных зданий возник пожар, который оперативно ликвидировали. Также фрагменты БПЛА упали на территории частного сектора и отелей. Пострадавших нет. Exilenova+ пишет, что в Сочи зафиксирован пожар в районе позиций ПВО.
Два человека погибли, еще 13 получили ранения в результате ударов по оккупированным районам Луганской области, заявил днем 11 октября «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
Украинский канал Exilenova+ сообщил о массированном ударе по оккупированной Луганской области и масштабном пожаре на месте «прилета» в ночь на 12 октября. По сведениям местных жителей, под ударом оказалось место дислокации российских военных.
In Factum приводит недатированное видео украинской атаки на Новороссийск, где БПЛА FP-1 прорывается сквозь огонь российских МОГ.
Россия и Украина используют взломанные интернет-камеры для разведки, выбора целей и оценки последствий ударов, пишет The Wall Street Journal. По сведениям издания, в конце 2022 года связанная с Украиной хакерская группа получила доступ к камере в Севастополе, обнаружила ранее неизвестную российскую авиабазу и передала данные украинским военным. Российские хакеры, по информации СБУ, в 2024 году взломали камеры в жилых домах Киева для поиска целей и корректировки ракетных ударов. С начала полномасштабной войны служба выявила около 40 тысяч потенциально опасных камер — часть из них заблокировали, защитили или развернули.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 октября по 20:00 9 октября стало известно как минимум о восьми погибших и 94 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 276 113 погибших военных с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Темпы вербовки на контракт в России остаются стабильными — около 1 тысячи человек в день, однако ниже прошлогодних, подсчитал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его оценке, в сентябре заключили около 29,9 тысячи контрактов против 31,9 тысячи годом ранее, а за первые девять месяцев года — 263 тысячи против 292 тысяч за тот же период 2025-го. К концу бюджетного года расходы на вербовку всё сильнее давят на региональные бюджеты: в ряде регионов сокращают затраты на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог и инвестиции. Средняя стоимость привлечения одного контрактника остается на уровне 1,9 млн рублей — почти на 30% выше, чем год назад. Одним из способов пополнить ряды стали выплаты посредникам за вербовку.
Глава украинского волонтерского фонда «Повернись Живим» Тарас Чмут рассказал, что несколько украинских истребителей были потеряны из-за нештатного срабатывания старых советских ракет «воздух – воздух» Р-60 и Р-73, которые использовались против реактивных дронов.
Российские военные опубликовали первое видео поражения автоматизированной турели Sky Sentinel оптоволоконным FPV-дроном в окрестностях Харькова.
Вооружения и военная техника
Министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал, что в Украине уже установлены сотни крупнокалиберных турелей для борьбы с реактивными БПЛА. Также он сообщил, что Украина обозначила одним из основных приоритетов развития оборонной промышленности изготовление реактивных двигателей, поскольку в 2027 году понадобится 10 тысяч единиц в месяц таких двигателей только одного типа.
В Минобороны Украины сообщили, что в 2026 году Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год, а в последние месяцы количество законтрактованных беспилотников превышало этот показатель за аналогичный период прошлого года в 5,5 раза.
В украинской Независимой антикоррупционной комиссии обнаружили, что среди компаний, поставляющих российскому ВПК микроэлектронику в обход санкций, фигурирует китайская Shenzhen NuanQin Technology, которая позиционирует себя как производитель умных секс-игрушек.
В Минобороны РФ объявили о создании единой базы данных видео, снятых БПЛА, к которой будет открыт доступ разработчикам систем «машинного зрения». Канал «Военный Осведомитель» отмечает, что этот проект аналогичен уже ранее созданным в Украине.
О главных событиях войны 9 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные возвращаются к Великой Новосёлке, атакован крупнейший дата-центр «Яндекса» под Калугой. Что происходит на фронте
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