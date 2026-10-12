Наступление ВСУ на Великую Новосёлку, «дизельная сделка» Трампа и Путина, поражен третий дата-центр «Яндекса». Что происходит на фронте

Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает (1, 2, 3, 4, 5), что успехи СОУ за последнее время в районе Великой Новосёлки и Новопавловки нельзя назвать значительными, однако указывает на выход к окраине Орехова (до 2016 года — Петровского) и почти полную «зачистку» Новопавловки как на возможную угрозу российским пехотным группам в Филии. Он также рассказывает об освобождении Перебудовы и боях в западной части Комара, а также захвате Шевченко и приближении на расстояние в 9 км к Великой Новосёлке.

По оценке Машовца, украинские войска на этом участке углубились на территорию Донецкой области на расстояние от 8 до 15 км, однако пока не могут выйти к Великой Новосёлке из-за того, что действуют ограниченными силами. Кроме того, он признает, что украинские наступательные действия пока не оказали оперативно-стратегического эффекта на ситуацию в южной части фронта, поскольку ВС РФ продолжают наступать на гуляйпольском и ореховском участках.

На запорожском направлении Минобороны РФ сообщает о глубоком северном охвате Орехова.

Минобороны РФ заявило о захвате Никольского к северу от Орехова в Запорожской области. По оценке DeepState, Никольское находится почти в 17 км от зоны российского контроля.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что в сентябре площадь оккупированной территории Донецкой области увеличилась на 43,4 км², Запорожской — на 31,4 км², тогда как площадь оккупированной территории Луганской области уменьшилась на 6 км², а Харьковской — на 2,5 км².

Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак пообещал, что в России немедленно отменят запрет на экспорт дизеля. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали Трампа пересмотреть решение, а Группа поддержки Украины в Конгрессе США в ответ начала подготовку законопроекта, запрещающего импорт любых энергоносителей из России.

Владимир Зеленский после заявления Трампа провел телефонные переговоры с европейскими лидерами (1, 2, 3, 4), в ходе которых обсуждались дальнейшие меры давления на Кремль.

Позже Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот отказался прекращать атаки на российские НПЗ, и призвал Украину сменить президента. Зеленский в ответ согласился провести выборы при условии заключения 60-дневного перемирия, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков допустил прекращение ударов по Украине только в день голосования.

Согласно сведениям Financial Times (1, 2), США пригрозили прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений в рамках механизма PURL, если удары по НПЗ не прекратятся.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в ночь на 10 октября были запущены 160 беспилотников типа «Шахед» (110 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 117 БПЛА — 73%, в том числе 82 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в десяти локациях

(110 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 117 — 73%, в том числе 82 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в десяти локациях в ночь на 11 октября были запущены 116 беспилотников типа «Шахед» (95 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 94 БПЛА — 81%, в том числе 74 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 10 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в девяти локациях

в ночь на 12 октября были запущены одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 121 беспилотник типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 89 БПЛА — 74%, в том числе 55 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях

Вечером 9 октября в Днепровском районе были дважды атакованы склады логистической компании. После первой атаки начался пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Местные паблики писали, что загорелись склады почтового оператора «Нова пошта». На следующее утро беспилотники нанесли удар по пригороду Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) — на территории коммунального предприятия загорелись автомобили. По информации Ганжи, один ребенок погиб, еще двое детей и трое взрослых получили ранения в результате атак на Никопольский район Днепропетровской области вечером 10 октября.

В тот же день утром в результате попадания КАБ в пятиэтажный жилой дом в Запорожье погибли как минимум 23 человека, среди них четыре ребенка, сообщили местные власти. Еще 32 человека пострадали, из них трое детей. От удара обвалилась часть подъезда на уровне второго этажа поврежденной многоэтажки. В ГСЧС сообщают о полном разрушении подъезда трехэтажного дома. Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров написал, что в Шевченковском и Вознесеновском районах города повреждены 26 жилых домов: 23 многоквартирных и три частных. По информации Фёдоровской общины Пологовского района Запорожской области, среди погибших три поколения одной семьи: бабушка, мать и дочь. Владимир Зеленский сообщил о применении пяти авиабомб по жилым домам Запорожья.