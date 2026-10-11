Группа поддержки Украины в Конгрессе США готовит законопроект против сделки Трампа с Путиным о дизеле

Конгрессмен Брайан Фицпатрик, сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США и председатель подкомитета по ЦРУ, объявил о подготовке двухпартийного законопроекта, который должен заблокировать закупки российской нефти после соглашения Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива:
«Мы внесем двухпартийный законопроект, который заблокирует любые закупки российской нефти. Он будет называться „Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу“. Его вынесут на голосование через специальную процедуру, и он будет принят подавляющим большинством голосов».
Парламентарий был одним из авторов закона о новых санкциях против России и Ирана, который Трамп подписал всего три недели назад. Новую инициативу уже поддержал другой конгрессмен-республиканец Дон Бейкон. Против смягчения санкций выступили представители обеих партий в Конгрессе, включая лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
Фицпатрик представляет Пенсильванию и занимает сразу несколько руководящих должностей в Конгрессе. Помимо сопредседательства в группе поддержки Украины, он возглавляет подкомитет по ЦРУ в комитете Палаты представителей по разведке и входит в комитет по налогам и бюджетным поступлениям. Кроме того, он является сопредседателем Problem Solvers Caucus — объединения республиканцев и демократов, выступающих за межпартийное сотрудничество.
В августе Фицпатрик внес законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act вместе с группой конгрессменов обеих партий. Документ предусматривал новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов, «теневого флота» и стран, помогающих Москве обходить санкции. В сентябре Конгресс принял закон, а 18 сентября Трамп его подписал.
Кто поддерживает инициативу Фицпатрика
Конгрессмен Дон Бейкон, республиканец от Небраски, подтвердил, что готов подписать петицию, позволяющую вынести новый законопроект на голосование, и также согласился стать соавтором документа.
Фицпатрик намерен использовать процедуру discharge petition, которая позволяет обойти руководство Палаты представителей и добиться голосования даже без согласия спикера Майка Джонсона. Для этого необходимо собрать подписи не менее 218 конгрессменов. В июне Фицпатрик и Бейкон уже применяли этот механизм для вынесения на голосование законопроекта о помощи Украине и санкциях против России. Тогда документ одобрила Палата представителей, однако дальнейшего продвижения в Сенате он не получил.
Времени для принятия закона остается немного. Палата представителей не планирует проводить голосования до выборов, а полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе 2027 года. Даже если инициативу одобрит Палата представителей, ей потребуется поддержка Сената. Кроме того, Трамп сможет наложить вето на законопроект.
Против сделки Трампа с Путиным публично выступили и другие влиятельные республиканцы. Бывший председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол предупредил, что ослабление санкций позволит финансировать российскую военную машину и приведет к дальнейшему насилию. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски призвала администрацию использовать предусмотренные сентябрьским законом санкционные полномочия, а не позволять России получать дополнительные доходы от экспорта топлива:
«Мы сможем обсуждать возвращение России на мировые энергетические рынки после окончания войны. А пока нам необходимо перекрыть все источники ее финансирования».
Еще 9 октября лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ в комитете по иностранным делам Джин Шахин и старший демократ в банковском комитете Элизабет Уоррен выступили с совместным заявлением. Они назвали решение Трампа разрешить продажу российского дизеля «предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности США».
По их словам, администрация игнорирует волю Конгресса, который всего несколько недель назад принял закон, направленный на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей. Сенаторы также связали решение Трампа с ростом цен на топливо на фоне войны США с Ираном и обвинили президента в попытке решить внутриполитические проблемы за счет ослабления давления на Москву.
Независимый сенатор Ангус Кинг, обычно голосующий с демократами, также раскритиковал соглашение. По его словам, поставки 300 тысяч тонн дизеля в октябре и 500 тысяч тонн в ноябре вместе сопоставимы примерно с однодневным потреблением этого топлива в США. Поэтому сделка, считает сенатор, почти не поможет американским потребителям, но принесет выгоду России.
Запрет на российскую нефть уже существует
Еще в апреле 2022 года президент США Джо Байден подписал закон Ending Importation of Russian Oil Act, который запретил импорт российских энергоносителей, включая нефть и нефтепродукты. Для прекращения действия запрета документ предусматривает особые условия.
Согласно третьему разделу закона, президент должен представить Конгрессу письменное подтверждение того, что Россия достигла приемлемого для Украины соглашения о выводе войск и прекращении боевых действий, больше не представляет непосредственной военной угрозы странам НАТО и признает право украинцев самостоятельно выбирать свое правительство.
Не позднее чем за 45 дней до представления такого подтверждения президент обязан провести консультации с профильными комитетами Конгресса. Сам запрет может прекратить действовать только через 90 дней после уведомления, если за это время Конгресс не примет резолюцию против его отмены.
Однако 9 октября 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года.
Как следует из документа, лицензия разрешает операции, ранее запрещенные двумя санкционными правилами — 31 CFR 587 и 31 CFR 589. При этом она не содержит упоминания закона 2022 года, установившего отдельный запрет на импорт российских энергоносителей.
Как обнаружил The Insider в тексте сентябрьского закона, который Трамп подписал менее месяца назад, документ прямо сохраняет за министром финансов полномочия выдавать новые генеральные лицензии.
Бывший конгрессмен-демократ Том Малиновски предложил еще один способ противодействия решению Трампа. Он призвал лидеров демократов Чака Шумера и Хакима Джеффриса использовать предусмотренную законом 2022 года процедуру ускоренного рассмотрения резолюции об отклонении президентского решения. Применима ли эта процедура к генеральной лицензии Минфина, пока неясно.
Ранее эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых объяснял The Insider, что применение значительной части новых санкций против России остается на усмотрение президента и исполнительной власти. При этом закон ограничивает возможности президента отменять их самостоятельно.
Сделка на 4,8 млн тонн дизеля и реакция Украины
9 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о договоренности по поставкам 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Согласно озвученному им графику, первые 300 тысяч тонн должны поступить в октябре, еще 500 тысяч — в ноябре и 1 млн тонн — в декабре. В дальнейшем Россия должна обеспечить дополнительные поставки до 3 млн тонн.
Трамп утверждает, что российское топливо поможет снизить цены на дизель, которые резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Reuters, к началу октября средняя стоимость дизеля в США превысила $6 за галлон. При этом аналитики сомневаются, что дополнительные российские поставки существенно повлияют на цены, поскольку заявленные объемы относительно невелики по сравнению с мировым потреблением.
Уже на следующий день вице-премьер России Александр Новак отчитался, что Москва начинает досрочно снимать ограничения на экспорт дизельного топлива. Ранее российские власти вводили эти ограничения из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ослабление санкций «инвестицией в войну» и предупредил, что дополнительные нефтяные доходы позволят России продолжить удары по украинским городам. Он также предложил взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру: Украина готова отказаться от ударов по российским НПЗ, если Москва прекратит обстрелы украинских энергетических объектов.
10 октября Трамп предложил Украине сменить президента на того, кто сможет заключить соглашение с Россией. Ранее он неоднократно требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ, связывая их с ростом мировых цен на дизель.