Группа поддержки Украины в Конгрессе США готовит законопроект против сделки Трампа с Путиным о дизеле

Конгрессмен Брайан Фицпатрик, сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США и председатель подкомитета по ЦРУ, объявил о подготовке двухпартийного законопроекта, который должен заблокировать закупки российской нефти после соглашения Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива:

«Мы внесем двухпартийный законопроект, который заблокирует любые закупки российской нефти. Он будет называться „Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу“. Его вынесут на голосование через специальную процедуру, и он будет принят подавляющим большинством голосов».

Парламентарий был одним из авторов закона о новых санкциях против России и Ирана, который Трамп подписал всего три недели назад. Новую инициативу уже поддержал другой конгрессмен-республиканец Дон Бейкон. Против смягчения санкций выступили представители обеих партий в Конгрессе, включая лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Фицпатрик представляет Пенсильванию и занимает сразу несколько руководящих должностей в Конгрессе. Помимо сопредседательства в группе поддержки Украины, он возглавляет подкомитет по ЦРУ в комитете Палаты представителей по разведке и входит в комитет по налогам и бюджетным поступлениям. Кроме того, он является сопредседателем Problem Solvers Caucus — объединения республиканцев и демократов, выступающих за межпартийное сотрудничество.

В августе Фицпатрик внес законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act вместе с группой конгрессменов обеих партий. Документ предусматривал новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов, «теневого флота» и стран, помогающих Москве обходить санкции. В сентябре Конгресс принял закон, а 18 сентября Трамп его подписал.