Трамп призвал Украину сменить президента. Накануне Зеленский назвал его дизельную сделку с Путиным «инвестицией в войну»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового президента. Так он ответил журналистам у Белого дома на вопрос о помощи Украине и о людях, которые ежедневно страдают от ракетных обстрелов и голода.

Трамп сказал:

«Что ж, я с вами согласен. И знаете, что я предлагаю? Я предлагаю им найти нового лидера, который сможет заключить сделку, потому что он мог заключить много сделок, но почему-то никогда этого не делает. И позвольте мне пойти ещё дальше. Если бы я был президентом, у вас никогда не было бы этой войны. Эта война никогда бы не началась. Не было никаких причин для того, чтобы началась эта война Украины и России. Она началась из-за некомпетентности, она никогда не должна была начаться. Вы бы не потеряли уже 30% своей страны. Вы потеряли 30% своей страны, и с обеих сторон погибло более 1 млн человек, погибло более 2 млн человек. Это война, которая никогда не должна была начаться. И я думаю, Украине пора получить нового президента».

Перед этим Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ:

«Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но решил этого не делать. <…> Мы сказали — делайте с Россией всё, что хотите, только не бейте по НПЗ, потому что это мировая проблема. А он хочет создавать проблемы для мира, для наших фермеров, потому что Россия поставляет значительную часть дизеля по всему миру. <…> И что он делает? Он идёт и бьёт по дизелю».

Накануне Зеленский раскритиковал договорённость Трампа с Путиным о поставках российского дизеля. Украинский президент назвал разрешение России торговать нефтепродуктами «инвестицией в войну» и предупредил, что Москва «отблагодарит» за дизель новым террором. Любое ослабление санкций без долгосрочной договорённости о деэскалации он назвал «очевидной слабостью». Киев, по словам Зеленского, готов прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет разрушать украинскую энергетику.

9 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Минфин США сразу же выдал временную генеральную лицензию на такие поставки. Ранее Трамп неоднократно требовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, связывая их с подорожанием дизеля. По данным Reuters, к 8 октября средняя цена топлива в США достигла $6,28 за галлон.