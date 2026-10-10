Россия «незамедлительно» снимет ограничения на экспорт дизеля — вице-премьер Новак. Накануне США сняли запрет на покупку российского дизеля

Россия «незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, уже в октябре Москва готова экспортировать в США и другие страны 300 тысяч тонн топлива.

«300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц».

При этом Новак утверждает, что российский рынок также не будет испытывать дефицита дизеля.

Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным, после чего объявил, что договорился с ним о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Сразу после этого Минфин США разрешил импорт российского дизеля, который был запрещен с 2022 года.

При этом в России до сих пор действовал запрет на экспорт дизельного топлива, введенный, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке на фоне ударов по НПЗ. По данным Reuters, к середине сентября производство сократили шесть крупных НПЗ, обеспечивающих около половины выпуска дизеля в России.

В конце сентября российское правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойля непосредственными производителями. Для компаний, не являющихся производителями, ограничения действуют до 31 января 2027 года. Власти объяснили решение необходимостью стабилизировать внутренний топливный рынок, в том числе на фоне повышенного спроса во время уборочной кампании.

Заявление Трампа прозвучало на фоне резкого роста цен на дизель в США. По данным Reuters, с начала американо-израильской войны против Ирана дизель подорожал примерно на 70%, а к 8 октября его средняя стоимость достигла $6,28 за галлон. Рост цен особенно сильно затронул фермеров и грузоперевозчиков.