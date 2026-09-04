Цены на дизель в США достигли исторического максимума из-за войны с Ираном

Стоимость дизельного топлива в США достигла исторического максимума: в пятницу средняя цена выросла примерно до $1,55 за литр. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). Рост цен происходит на фоне продолжающейся уже шесть месяцев войны США и Израиля против Ирана, которая нарушила мировые поставки нефти и нефтепродуктов.

До начала войны в конце февраля литр дизеля в США стоил в среднем около $0,99. Таким образом, за полгода цена выросла более чем на 55%. Предыдущий номинальный рекорд был установлен в июне 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны против Украины и введения санкций против России, — тогда дизель стоил около $1,54 за литр. С поправкой на инфляцию, однако, нынешняя цена рекордной не является.

Одной из главных причин подорожания стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, в том числе из-за ограничения движения танкеров через Ормузский пролив. На фоне войны нефть марки Brent подорожала с примерно $70 за баррель до более чем $95 в пятницу.

Дорожает и бензин. Средняя цена обычного бензина в США достигла примерно $1,1 за литр против $0,79 перед началом войны и $0,85 год назад. По данным AAA, прежде к американскому Дню труда цены на бензин никогда не поднимались выше эквивалента примерно $1,06 за литр.

Рост стоимости дизеля увеличивает расходы на перевозку товаров и может привести к дальнейшему росту потребительских цен. Дизель используется грузовым автотранспортом, поездами и судами, а также сельскохозяйственной техникой и рыболовными судами. По данным Independent Grocers Alliance, расходы на топливо составляют около 15–30% общей стоимости продуктов питания.

В июле продукты в американских магазинах в среднем стоили на 2,7% дороже, чем годом ранее. Морепродукты подорожали на 7%, свежие фрукты — на 4,9%. Профессор экономики продовольствия Мичиганского государственного университета Дэвид Ортега отмечает, что рост транспортных расходов быстрее всего отражается на скоропортящихся продуктах, которые необходимо перевозить в холодильниках.

Некоторые компании уже начали перекладывать возросшие расходы на клиентов. Amazon в апреле ввел временную топливно-логистическую надбавку в размере 3,5% для части сторонних продавцов. Дополнительные сборы в связи с ростом стоимости топлива также ввели UPS, FedEx и Почтовая служба США.

Эксперты предупреждают, что проблема заключается не только в высоких ценах, но и в сокращении физических запасов нефтепродуктов. Энергетический аналитик Нил Аткинсон назвал происходящее «постепенно развивающимся серьезным кризисом», указав на растущую нагрузку на мировую нефтеперерабатывающую систему.