Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.89

EUR

100.6

OIL

95.5

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

251

 

 

 

 

 

Новости

Цены на дизель в США достигли исторического максимума из-за войны с Ираном

The Insider
Иллюстрация к материалу

Стоимость дизельного топлива в США достигла исторического максимума: в пятницу средняя цена выросла примерно до $1,55 за литр. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). Рост цен происходит на фоне продолжающейся уже шесть месяцев войны США и Израиля против Ирана, которая нарушила мировые поставки нефти и нефтепродуктов.

До начала войны в конце февраля литр дизеля в США стоил в среднем около $0,99. Таким образом, за полгода цена выросла более чем на 55%. Предыдущий номинальный рекорд был установлен в июне 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны против Украины и введения санкций против России, — тогда дизель стоил около $1,54 за литр. С поправкой на инфляцию, однако, нынешняя цена рекордной не является.

Одной из главных причин подорожания стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока, в том числе из-за ограничения движения танкеров через Ормузский пролив. На фоне войны нефть марки Brent подорожала с примерно $70 за баррель до более чем $95 в пятницу.

Дорожает и бензин. Средняя цена обычного бензина в США достигла примерно $1,1 за литр против $0,79 перед началом войны и $0,85 год назад. По данным AAA, прежде к американскому Дню труда цены на бензин никогда не поднимались выше эквивалента примерно $1,06 за литр.

Рост стоимости дизеля увеличивает расходы на перевозку товаров и может привести к дальнейшему росту потребительских цен. Дизель используется грузовым автотранспортом, поездами и судами, а также сельскохозяйственной техникой и рыболовными судами. По данным Independent Grocers Alliance, расходы на топливо составляют около 15–30% общей стоимости продуктов питания.

В июле продукты в американских магазинах в среднем стоили на 2,7% дороже, чем годом ранее. Морепродукты подорожали на 7%, свежие фрукты — на 4,9%. Профессор экономики продовольствия Мичиганского государственного университета Дэвид Ортега отмечает, что рост транспортных расходов быстрее всего отражается на скоропортящихся продуктах, которые необходимо перевозить в холодильниках.

Некоторые компании уже начали перекладывать возросшие расходы на клиентов. Amazon в апреле ввел временную топливно-логистическую надбавку в размере 3,5% для части сторонних продавцов. Дополнительные сборы в связи с ростом стоимости топлива также ввели UPS, FedEx и Почтовая служба США.

Эксперты предупреждают, что проблема заключается не только в высоких ценах, но и в сокращении физических запасов нефтепродуктов. Энергетический аналитик Нил Аткинсон назвал происходящее «постепенно развивающимся серьезным кризисом», указав на растущую нагрузку на мировую нефтеперерабатывающую систему.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Дорогое топливо, порты не принимают, трактористы ушли в танкисты. Почему производители зерна в России оказались на грани разорения

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте