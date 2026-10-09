Трамп объявил о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля. США разрешили его импорт впервые с 2022 года

Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этом он написал 9 октября в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским президентом. Сразу после этого Минфин США разрешил импорт российского дизеля, который был запрещен с 2022 года. При этом в самой России продолжает действовать запрет на экспорт дизельного топлива, введенный из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка.

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем еще 1 млн тонн. В дальнейшем, в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, Москва должна в короткие сроки обеспечить поставки дополнительных 3 млн тонн топлива. Таким образом, общий заявленный объем составляет 4,8 млн тонн. Трамп утверждает, что договоренность позволит быстро снизить цены на дизель в США и мире. «Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, — мой главный приоритет», — написал он. Подтверждения договоренности со стороны Москвы на момент публикации нет.

Спустя три минуты после публикации Трампа Минфин США объявил, что по распоряжению президента Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля. Согласно документу, лицензия № 135 разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе непосредственно в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года.

30 сентября российское правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойля непосредственными производителями. Для компаний, не являющихся производителями, ограничения действуют до 31 января 2027 года. Власти объяснили решение необходимостью стабилизировать внутренний топливный рынок, в том числе на фоне повышенного спроса во время уборочной кампании. При этом российские правила допускают исключения, в частности для поставок в рамках межправительственных соглашений. Неизвестно, собирается ли Москва использовать такое исключение для выполнения объявленной Трампом договоренности.

США запретили импорт российских нефти и нефтепродуктов, включая дизель, в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Запрет был введен указом президента Джо Байдена. Новая генеральная лицензия OFAC временно разрешает операции с российским дизелем, подпадающие под два комплекса американских санкционных правил. При этом документ сохраняет запрет на списание средств со счетов Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина в американских финансовых учреждениях.

Кроме того, в России сохраняются проблемы с производством нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. По данным Reuters, к середине сентября производство сократили шесть крупных НПЗ, обеспечивающих около половины выпуска дизеля в России. Некоторые предприятия частично или полностью остановили работу. До введения ограничений Россия экспортировала в среднем 3,3–3,4 млн тонн дизеля и газойля в месяц. Таким образом, объявленные Трампом поставки сопоставимы примерно с полутора месяцами российского экспорта до украинской кампании ударов по НПЗ.

Еще 1 октября Путин заявлял, что Россия не возобновит поставки дизеля на мировые рынки до отмены западных санкций:

«Нам и так хватает дизеля. Но на мировые рынки он не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов».

На следующий день вице-премьер Александр Новак допустил частичное снятие запрета, если производство дизеля превысит внутренний спрос. По его словам, российский рынок дизельного топлива на тот момент был сбалансирован. Вместе с тем из-за повреждений НПЗ в стране возник дефицит топлива, особенно бензина.

Заявление Трампа прозвучало на фоне резкого роста цен на дизель в США. По данным Reuters, с начала американо-израильской войны против Ирана дизель подорожал примерно на 70%, а к 8 октября его средняя стоимость достигла $6,28 за галлон. Рост цен особенно сильно затронул фермеров и грузоперевозчиков. Ранее Трамп уже предпринимал меры для увеличения предложения топлива, в том числе добивался высвобождения нефтяных резервов стран G7. Однако существенно снизить цены пока не удалось. 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, накануне которых стоимость топлива стала одной из политически чувствительных проблем для администрации президента.