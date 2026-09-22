В Калуге закончился бензин, острая нехватка топлива — в десятках городах России. Неделю назад Трамп просил Украину не бить по российским НПЗ

Это подтверждают и данные сервиса «ГдеБенз», а также пользователи чата портала. На карте сервиса большинство заправок обозначены как неработающие, с дефицитом топлива либо с огромными очередями на 50–100 машин. Как пишут местные автомобилисты, «похоже, бензина в городе нет». Как отметило издание «Калужские новости», регион накрыла третья волна топливного кризиса, а водители часами «безуспешно пытаются заправить свои автомобили».

Похожая ситуация сложилась в Архангельской области. По данным издания «29.ru», утром 22 сентября бензин продавали только на семи заправках Архангельска. Судя по карте «ГдеБенз», в некоторых частях города в полдень вторника еще можно было найти бензин, однако, по сообщениям автомобилистов, на АЗС наблюдались очереди по 40–45 машин. В Северодвинске, втором крупнейшем городе области, также наблюдались проблемы с бензином: на многих заправках топливо отпускалось с ограничениями.

Сложная ситуация сложилась в Липецкой области, где, как рассказало издание «Новости Липецка», утром работали 64 АЗС «с дефицитом топлива». В регионе работает система «чет-нечет», когда по определенным дням могут заправляться машины только с четными или нечетными номерами. Кроме того, в области действует ограничение не более 30 литров бензина на один автомобиль. По данным сервиса «ГдеБенз», к полудню ситуация с топливом ухудшилась, очереди на АЗС достигали 50–100 машин, на некоторых заправках бензин закончился.

В Краснодаре утром 22 сентября работала 81 АЗС. Однако, по данным местных властей, АИ-92 был доступен только на 45 заправках, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 10. Ближе к 12 часам дня, по данным «ГдеБенз», количество работающих АЗС уменьшилось, а на тех, где все еще можно было найти бензин, выстраивались очереди до 50 машин.

В Череповце (Вологодская область), по данным сервиса «БензЕсть», топлива не было как минимум на половине АЗС. При этом АИ-95+ и АИ-100 полностью отсутствовали в городе. Схожие проблемы наблюдались и в Вологде.

Также сообщалось о серьезном дефиците в Пензенской области. Как отметило издание «Столица 58», автомобилистам приходилось ждать в очередях и сталкиваться с ограничениями. По данным «ГдеБенз», к полудню очереди в Пензе на АЗС начали достигать 20–50 машин.

О дефиците топлива рассказали в Тамбовской области. По словам местных властей, утром 22 сентября продажу топлива вели 185 АЗС, 29 были закрыты. По данным сервиса «ГдеЗаправка», в самом Тамбове наличие бензина к полудню было подтверждено только на 23% АЗС из 78 заправок.

О длинных очередях сообщалось в Ульяновске. По данным «ГдеБенз», очередь на заправках достигала 20–50 машин.

Дефицит был зафиксирован и в восточной части России. Например, в Барнауле, по данным сервиса «БензЕсть», 22 сентября топлива не было на 80% заправок.

В России с начала лета продолжается топливный кризис из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Как писал The Insider, украинские дроны бьют по самым труднозаменяемым узлам — так, чтобы завод простаивал как можно дольше, а каждый удар обходился максимально дорого. Скорость ремонта отстает от темпа новых поражений: сказывается зависимость от санкционных импортных комплектующих. Ранее сообщалось, что переработка нефти в России упала до минимума за двадцать лет.

Неделю назад президент США Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского не бить по российским НПЗ, поскольку из-за этого, по его мнению, в мире растет дефицит дизельного топлива. Накануне Трамп заявил, что «Россия, к сожалению, утратила контроль над производством дизеля», и призвал прекратить «эту нелепую и бесконечную войну с Украиной». Зеленский и Трамп должны провести встречу 22 сентября в США, куда украинский лидер прибыл для участия в Генассамблее ООН.

Несмотря на призывы Трампа, Украина продолжает удары по российским НПЗ. В частности, 22 сентября был атакован Куйбышевский НПЗ в Самаре. Днем ранее сообщалось, что полностью остановил переработку нефти Московский НПЗ.