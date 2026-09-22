Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Павлоград, есть погибшие. Украина ударила по НПЗ в Самаре — перед встречей Зеленского с Трампом

Российские войска в ночь на 22 сентября ударили баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. В результате атаки по Днепру погибли как минимум четыре человека. Кроме того, был атакован Киев. Украинские беспилотники ударили по Самарской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Как уточнило издание Astra, дроны попали по Куйбышевскому НПЗ. Атака произошла перед запланированной встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, требующим прекратить удары по российским НПЗ.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 22 сентября Россия атаковала страну ракетами различных типов и 212 беспилотниками, из которых удалось сбить 186.

Одна из наиболее массированных атак пришлась на Днепропетровскую область, где под удар попали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлодаре. Как заявил Александр Ганжа, в Днепре в результате российских ударов погибли как минимум четыре человека, шестеро были ранены.

В ночь на 22 сентября Россия также атаковала Киев. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), четыре человека были ранены, трое из них оказались в больнице. В Днепровском районе украинской столицы было зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом.

В свою очередь губернатор Самарской области Федорищев сообщил о ночной атаке на регион украинских беспилотников, в результате которой погиб один человек. По его словам, целью стали промышленные предприятия, но он не уточнил, какие именно. Как отметило издание Astra, дроны попали по Куйбышевскому НПЗ, который до этого уже несколько раз становился целью украинских БПЛА и приостанавливал работу.

В ночь на 22 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Там среди прочего у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома до этого просил Зеленского не бить по российским НПЗ, поскольку из-за этого, по его мнению, в мире растет дефицит дизельного топлива. Накануне Трамп заявил, что «Россия, к сожалению, утратила контроль над производством дизеля», и призвал прекратить «эту нелепую и бесконечную войну с Украиной».

В США средняя цена на дизель в понедельник, 21 сентября, превысила $6,51 за галлон (3,785 литра). Год назад дизель стоил в США примерно в два раза дешевле. Трамп настаивает, что причина мирового роста цен на топливо — в ударах Украины по российским НПЗ. Однако, как отметило агентство Bloomberg, дефицит дизеля в мире возник в первую очередь из-за войны, которую США ведут с Ираном, а не из-за ударов Украины.

В США 3 ноября пройдут выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над одной из палат. Цены на топливо — одна из наиболее острых тем предвыборной гонки.