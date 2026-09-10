Трамп предложил подкупить избирателей их же деньгами и раздать по $5000 в случае победы республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Обещание, фактически предполагающее раздачу избирателям более $1 трлн государственных средств в случае победы партии президента, Трамп сделал с трибуны республиканского съезда в Далласе.

«Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите $5 тысяч», — заявил Трамп. Выплату он предложил назвать «дивидендом Трампа». Президент уточнил, что единственным условием будет требование потратить полученные деньги на территории США. При этом он не объяснил, из каких средств будет финансироваться программа. Состояние самого Трампа в прошлом году оценивалось в $7,3 млрд.

По подсчетам Reuters, в США живут около 270 млн совершеннолетних, поэтому выполнение обещания обойдется примерно в $1,35 трлн. Речь идет не о деньгах Трампа или Республиканской партии: для выплаты такой суммы потребуются государственные средства и одобрение Конгресса. Таким образом, Трамп предложил стимулировать избирателей поддержать его партию деньгами, которые государство получает от самих американцев в виде налогов и других сборов либо занимает.

Примерно через час после выступления вице-президент Джей Ди Вэнс попытался конкретизировать обещание Трампа. Он допустил, что богатые американцы выплат не получат, а профинансировать их можно будет за счет поступлений от импортных пошлин. Однако, как отмечает AP, доходы от пошлин несопоставимы с необходимой суммой. Кроме того, федеральный бюджет США имеет годовой дефицит около $1,8 трлн, а государственный долг в августе впервые превысил $40 трлн.

«Дивиденды — это то, что компании выплачивают, когда у них есть профицит. Но мы имеем дефицит в $2 трлн и долг в $40 трлн. У нас нет профицита, который можно было бы раздать», — отметил директор по бюджетной политике Committee for a Responsible Federal Budget Марк Голдуэйн. Он также подчеркнул, что президент не может самостоятельно распорядиться такими средствами: расходы должен одобрить Конгресс.

Трамп напрямую связал обещанную выплату с исходом выборов: получить «дивиденд» американцы должны только в случае, если республиканцы сохранят обе палаты Конгресса. Reuters назвал предложение «экстраординарной попыткой убедить избирателей поддержать его партию». При этом с юридической точки зрения обещание не обязательно подпадает под запрет на покупку голосов: опрошенный AP юрист Джон Дэй отметил, что деньги предполагается выплатить всем подходящим гражданам независимо от того, голосовали ли они и за кого именно.

Обещание прозвучало менее чем за два месяца до выборов, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над одной палатой Конгресса. Во время той же речи Трамп призвал сторонников голосовать так, словно он сам участвует в выборах: «Я прошу вас представить, что я в бюллетене».