Новый налет на Московский НПЗ, ресурс DeepState наносит на карту занятые ВСУ позиции севернее Лимана. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении российские военные пытаются опровергать успехи ВСУ при помощи прошлогодних видео

На лиманском направлении ресурс DeepState наносит на карту занятые украинскими войсками позиции севернее Лимана

На славянском направлении сообщается о некотором замедлении темпов наступления ВС РФ в сторону Славянска и Краматорска

На покровском направлении фиксируется повышенная активность российских инфильтрационных групп в районе Доброполья

Более половины всех поврежденных российскими ударами объектов железнодорожной инфраструктуры Украины пострадали в 2026 году

Налет на Московский НПЗ — на территории предприятия повреждены несколько установок переработки нефти

Роберт «Мадяр» Бровди — количество пораженных элементов российской ПВО в 2026 году достигло 300 единиц

Администрация США одобрила продажу в Украину различных боеприпасов для ПВО на сумму $2,68 млрд

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.

Минобороны РФ заявило о захвате сел Лошаково, Комиссарово, Польная и Новоалександровка на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), все эти населенные пункты остаются под контролем СОУ. Тем временем исследователь под ником Playfra сообщает, что отдельные российские военные присутствуют в селе Ольховатка, хотя на прошлой неделе украинские бойцы нанесли им редкое по нынешним временам огневое поражение из танков прямой наводкой.

На купянском направлении российские военные пытаются опровергать успехи ВСУ при помощи прошлогодних видео.

OSINT-исследователь под ником imi (m) обратил внимание на видео с бойцом ВС РФ в Дорошовке. Таким образом российская 68-я дивизия пытается опровергнуть заявления украинского подразделения «Хартія» о продвижении, публикуя кадры, на которых российский военный перемещается по селу. Сопоставив видео со спутниковыми снимками, исследователь установил, что оно снято в 2025 году.

На лиманском направлении ресурс DeepState постепенно наносит на карту занятые украинскими войсками позиции севернее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

В DeepState признали освобождение украинскими силами Шандриголова и Дерилова. В 3-м армейском корпусе также отчитались о полном контроле над Дробышевым. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» подтвердил геопривязку видео 3-го АК, а также сделал вывод о расширении зоны контроля СОУ к югу от Ставков.

На славянском направлении сообщается о некотором замедлении темпов наступления ВС РФ в сторону Славянска и Краматорска.

Playfra сообщает, что российское наступление к востоку от Славянска и Краматорска несколько замедлилось. Вместе с тем он отмечает, что ситуация на этом участке остается неустойчивой и ВС РФ могут в любой момент переломить ситуацию.