Новый налет на Московский НПЗ, ресурс DeepState наносит на карту занятые ВСУ позиции севернее Лимана. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские военные пытаются опровергать успехи ВСУ при помощи прошлогодних видео
- На лиманском направлении ресурс DeepState наносит на карту занятые украинскими войсками позиции севернее Лимана
- На славянском направлении сообщается о некотором замедлении темпов наступления ВС РФ в сторону Славянска и Краматорска
- На покровском направлении фиксируется повышенная активность российских инфильтрационных групп в районе Доброполья
- Более половины всех поврежденных российскими ударами объектов железнодорожной инфраструктуры Украины пострадали в 2026 году
- Налет на Московский НПЗ — на территории предприятия повреждены несколько установок переработки нефти
- Роберт «Мадяр» Бровди — количество пораженных элементов российской ПВО в 2026 году достигло 300 единиц
- Администрация США одобрила продажу в Украину различных боеприпасов для ПВО на сумму $2,68 млрд
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате сел Лошаково, Комиссарово, Польная и Новоалександровка на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), все эти населенные пункты остаются под контролем СОУ. Тем временем исследователь под ником Playfra сообщает, что отдельные российские военные присутствуют в селе Ольховатка, хотя на прошлой неделе украинские бойцы нанесли им редкое по нынешним временам огневое поражение из танков прямой наводкой.
На купянском направлении российские военные пытаются опровергать успехи ВСУ при помощи прошлогодних видео.
OSINT-исследователь под ником imi (m) обратил внимание на видео с бойцом ВС РФ в Дорошовке. Таким образом российская 68-я дивизия пытается опровергнуть заявления украинского подразделения «Хартія» о продвижении, публикуя кадры, на которых российский военный перемещается по селу. Сопоставив видео со спутниковыми снимками, исследователь установил, что оно снято в 2025 году.
На лиманском направлении ресурс DeepState постепенно наносит на карту занятые украинскими войсками позиции севернее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В DeepState признали освобождение украинскими силами Шандриголова и Дерилова. В 3-м армейском корпусе также отчитались о полном контроле над Дробышевым. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» подтвердил геопривязку видео 3-го АК, а также сделал вывод о расширении зоны контроля СОУ к югу от Ставков.
На славянском направлении сообщается о некотором замедлении темпов наступления ВС РФ в сторону Славянска и Краматорска.
Playfra сообщает, что российское наступление к востоку от Славянска и Краматорска несколько замедлилось. Вместе с тем он отмечает, что ситуация на этом участке остается неустойчивой и ВС РФ могут в любой момент переломить ситуацию.
На покровском направлении фиксируется повышенная активность российских инфильтрационных групп в районе Доброполья.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео атаки в Гулево к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 3 км. В Минобороны РФ сообщили о захвате Гулево. В DeepState не подтверждают эту информацию, однако фиксируют расширение российской зоны контроля в районе Котлина (до 2016 года — Димитрово). Playfra констатирует, что село, бои за которое длились 550 дней, теперь полностью оккупировано.
Что касается добропольского участка фронта, то, по оценке Playfra, здесь российские военные глубоко «просачиваются» (вплоть до Андреевки к северо-востоку от Доброполья), но без закрепления. Среди украинских проблем на этом направлении он указывает плохое снабжение, нехватку личного состава и чрезвычайную плотность российского огня. Тем временем российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что бойцы ВС РФ вышли на шоссе Доброполье — Краматорск, однако эта информация также не подтверждается DeepState, как и заявление Минобороны РФ о захвате Марьевки к северо-востоку от Доброполья.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ продолжают пытаться выйти к Доброполью и Дружковке, а количество российских «просачиваний» продолжает нарастать, однако украинские дроны часто поражают российскую пехоту еще на этапе формирования инфильтрационных групп. По его сведениям, задача осложняется тем, что «просачиваться» до окраин Доброполья приходится на расстояние 8–9 км, что повышает риски обнаружения групп, поэтому российское командование стремится закрепиться поближе к Доброполью, например, в селах к югу от него, чтобы накапливать там пехоту и инфильтрироваться уже в сам город.
Playfra рассказывает, что российские войска регулярно атакуют остающиеся под контролем Украины города Донбасса дронами и КАБ, однако не могут нарушить таким образом военную логистику: украинские военные попадают на Донбасс почти беспрепятственно, а опасные зоны начинаются непосредственно в Славянске, Краматорске и Дружковке.
На запорожском направлении Минобороны РФ заявляет захват населенного пункта на глубине 20 км в украинском тылу.
В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ заняли Зелёную Диброву к западу от Терноватого в Запорожской области. На карте DeepState населенный пункт отмечен как подконтрольный СОУ на удалении почти в 20 км от зоны уверенного российского контроля.
ООН задокументировала 984 случая сексуального насилия, связанного с войной в Украине, с 24 февраля 2022 года. Из них 89% совершили российские военнослужащие, а жертвами в основном становились украинские пленные.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 19 сентября были запущены 174 беспилотника типа «Шахед» (половина из них — реактивные), «Гербера», барражирующие боеприпасы «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА-имитаторы, а также две ракеты «Циркон». 138 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены, три «Бандероли» / «Дань-Т» — нейтрализованы. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в девяти локациях. Ракеты целей не достигли
- В ночь на 20 сентября были запущены 138 беспилотников типа «Шахед» (половина из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (101 БПЛА — 73% — был сбит или подавлен). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- В ночь на 21 сентября были запущены 172 беспилотника типа «Шахед» (64 из них — реактивные), «Гербера», барражирующие боеприпасы «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА-имитаторы. 147 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены, одна «Бандероль» / «Дань-Т» — нейтрализована. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
Полиция Молдовы опубликовала 18 сентября фотографии фрагментов реактивного дрона, упавшего в пригороде Кишинёва.
В результате удара 18 сентября по Киевской области поврежден логистический хаб Suziria Group площадью более 8 тысяч м², где хранились корма и другие товары для домашних животных различных брендов. Сотрудники компании не пострадали.
18 сентября в Одессе повреждения получило 11-этажное административное здание, там начался пожар, сообщили в ГСЧС. Когда на месте происшествия работали экстренные службы, здание было атаковано повторно. Как минимум 10 человек пострадали, среди них двое спасателей.
В Херсонской области два человека погибли в результате налета БПЛА на поселок Текстильное вечером 18 сентября, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
В Сумах погибли два человека и семь ранены в результате удара КАБ по многоэтажному дому тем же вечером, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
Поздно вечером того же дня в результате удара по Балаклее в Харьковской области был разрушен частный жилой дом. Под его завалами погибли пожилые мужчина и женщина, сообщили в ГСЧС.
В Херсонской области 19 сентября дрон атаковал монастырь, погиб священник, еще четверо священнослужителей были ранены.
Четыре человека в тот же день погибли в Сумской области после удара дрона по автомобилю, сообщили местные власти.
Как сообщили в пресс-службе компании «Вентиляционные системы», в результате атаки в ночь на 20 сентября в Боярке были разрушены основные производственные и складские помещения предприятия.
Киевская область более суток находилась под атаками, в пяти районах был поврежден 31 объект, сообщил глава местной ОВА Тимур Ткаченко утром 20 сентября. В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате атаки на Вышгородский район. В Фастовском районе области в результате обстрела погибли мать и двое детей, написал Ткаченко.
В Запорожской области 20 сентября в результате удара дрона по дороге между Кушугумом и Малокатериновкой погибла 79-летняя женщина, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
В Киевской области в тот же день атакованы склады «Эко-Маркета» в Счастливом в Бориспольском районе Киевской области, сообщают (1, 2) украинские паблики.
В результате ночного удара по селу Дачное в Одесской области загорелись складские помещения сети супермаркетов «Сiльпо», сообщили в местной ОВА утром 21 сентября. По предварительной информации, пострадавших нет.
По информации Национальной полиции Украины, в Сумской области в результате атак дронов в ночь на 21 сентября два человека погибли и трое получили ранения. Среди пострадавших 14-летняя девочка.
Также минувшей ночью один человек погиб в Харьковской области. Как уточняют в ГСЧС, три жителя региона ранены.
Пять человек пострадали в результате удара по Запорожью. В городе поврежден многоэтажный дом и загорелся торговый центр.
Канал In Factum приводит видео, на котором украинский истребитель F-16 сбивает российский реактивный дрон «Герань-5» из 20-мм пушки M61A1 Vulcan.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику ударов по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Украины за последние полтора года. По подсчетам проекта, за первые 18 дней сентября число таких атак уже почти достигло максимального месячного показателя и превысило показатель за весь август.
Более половины всех поврежденных российскими ударами объектов железнодорожной инфраструктуры Украины пострадали в 2026 году, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник. На этот год приходится 312 из 567 поврежденных объектов — около 55%. Кроме того, с февраля 2022 года из строя выведено более 500 локомотивов. По словам Калашника, интенсивность атак на железную дорогу выросла в том числе после появления в распоряжении российских войск реактивных беспилотников.
Российские удары уничтожили 2,1 млн из примерно 5 млн м² современных складских помещений Украины, пишет Financial Times. Около 900 тысяч м² были повреждены или уничтожены только за последние месяцы. По оценке украинских властей, связанные с атаками потери налоговых поступлений могут составить около $1,5 млрд.
Ракетные удары вывели из строя три крупнейших оставшихся металлургических предприятия Украины, на которые приходилось около 90% производства стали в стране. Сейчас все три завода простаивают, пишет Financial Times. Речь идет о металлургических комбинатах «Запоріжсталь» и «Каметсталь», принадлежащих или связанных с группой Metinvest, а также «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- В течение дня 18 сентября были уничтожены 328 беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Дагестаном и акваториями Чёрного и Каспийского морей
- В ночь на 19 сентября были перехвачены 344 БПЛА над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Дагестаном и акваторией Чёрного моря
- В течение дня 19 сентября были уничтожены 288 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- В ночь на 20 сентября были перехвачены 1110 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- В течение дня 20 сентября были уничтожены 112 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- В ночь на 21 сентября были перехвачены 244 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Башкортостаном, Татарстаном и акваторией Чёрного моря
МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по градирне одного из энергоблоков Курской АЭС утром 17 сентября. Энергоблок в этот момент работал, однако режим его работы не изменился.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» проанализировал спутниковые снимки последствий атак 12 и 15 сентября (1, 2) по предприятию «Атлант АЭРО» в Таганроге, производящему беспилотники «Молния». В результате первого удара выгорели три склада, а после второго, нанесенного ракетами «Нептун», обрушились крыши двух зданий.
По информации OSINT-проекта «КіберБорошно», в результате удара по военному аэродрому Ростов-на-Дону — Центральный в Ростовской области 17 сентября полностью уничтожены два вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.
Украинский Telegram-канал Exilnova+ 19 сентября сообщил со ссылкой на видео очевидцев о взрывах в районе порта Каспийск в Дагестане. Над городом ночью были замечены беспилотники. В результате атаки поврежден морской транспорт вооружения ВТР-79 проекта 20360 «Дубняк», предназначенный в том числе для доставки боеприпасов и загрузки ракет «Калибр» на боевые корабли, сообщил Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело». Предположительно, целью атаки мог быть находившийся рядом сторожевой корабль «Дагестан» проекта 11661 «Гепард» — носитель ракет «Калибр».
В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 и в ночь на 19 сентября СОУ поразили военный полигон, склады и пункты управления БПЛА на оккупированной территории. Также там заявили о повреждении РЛС 80ПБ в Смоленской области в результате удара 17 сентября.
В Департаменте активных действий ГУР опубликовали видео удара по российскому складу ГСМ и боеприпасов на оккупированной территории Запорожской области. Дату поражения склада в ведомстве не уточнили.
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников в ночь на 20 сентября. Под удар попал Московский НПЗ в Капотне. Повреждение объекта на территории НПЗ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Это как минимум четвертый удар по предприятию с середины мая. После июньских атак восстановление завода, по сведениям Reuters, могло занять не менее шести месяцев.
Генштаб ВСУ подтвердил удар в ночь на 20 сентября по Московскому НПЗ в Капотне. По его информации, на территории предприятия возник масштабный пожар, поражены установка первичной переработки нефти АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил ранее о поражении обоих узлов первичной переработки.
В Дзержинском под Москвой в результате налета дронов загорелся завод пластмассовых изделий — дочерняя компания австрийской фирмы Alpla, которая продолжила работать в России после начала войны. Об этом свидетельствуют спутниковый снимок, на котором дым поднимается от здания компании, пишет «Радио Свобода». Отмечается, что несколько очагов пожара также можно увидеть на территории НПЗ в Капотне и парковке рынка «Садовод».
Собянин назвал налет беспилотников на Москву самым массированным. По его словам, с 19 сентября российские силы уничтожили на разных рубежах более 1600 БПЛА, около 450 из них — на подлете к столице.
В Московской области, по информации губернатора Андрея Воробьёва, погибли два человека, еще 20 пострадали. Позже стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. Повреждения и пожары зафиксированы в жилых домах и на крупном складском комплексе в Софьино. Издание Astra отмечает, что речь идет о комплексе ООО «Современные складские технологии», состоящем из шести корпусов общей площадью около 290 тысяч м². В 500 м от него находится позиция комплекса «Панцирь».
OSINT-аналитик Astra привязал (1, 2) к местности несколько поврежденных домов в Москве и Московской области после атаки: в частности, дома повреждены в Москве на улице Борисовские Пруды, в Котельниках, Балашихе, Люберцах и Лыткарино.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» поделился фотографиями, как сообщается, сбитой ракеты FP-5 «Фламінго» в 20–25 км от центра Москвы. Кадры пуска опубликовали в компании-производителе ракеты Fire Point.
Несколько Telegram-каналов (например, пророссийский «Военный Осведомитель») обратили внимание, что Владимир Зеленский упомянул некий Pelican среди средств, примененных по Москве. Ранее под таким наименованием фигурировала опытная баллистическая ракета FP-7, однако источники издания «РБК-Україна» сообщили, что под этим названием фигурирует дрон самолетного типа, а не ракета.
На МКАД заметили ЗРПК «Панцирь» в «пустынном» камуфляже. Такой вариант окраски может указывать на то, что комплекс изначально предназначался для экспортной поставки одному из заказчиков на Ближнем Востоке.
OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских беспилотников над территорией России по состоянию на утро 20 сентября. По оценке проекта, в течение трех предыдущих дней БПЛА использовались для истощения и перегрузки российской ПВО в Московской области перед атакой 20 сентября.
Утром 20 сентября в оккупированной части Херсонской области в результате атаки дрона на автобус погибли два человека, одна из погибших — член УИК Ольга Зимьяненко, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также заявила, что в результате атак во время выборов в десяти регионах РФ были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии. В некоторых зданиях одновременно находились ТИК и УИК.
В первой половине сентября доля отмененных рейсов в пяти крупнейших аэропортах России выросла с 2,1% в августе до 3,5%, подсчитала «Новая газета Европа». Сильнее всего пострадал аэропорт Сочи, где с 1 по 14 сентября отменили 7% рейсов. В то же время издание отмечает, что напрямую связать все отмены с атаками украинских беспилотников нельзя.
Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщило, что утром 21 сентября взрывы были слышны в северной части Уфы. По информации «Аспекты-Башкортостан», объектом атаки стала северная промзона столицы республики, где, в частности, находится нефтеперерабатывающий завод «Новойл». Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал фотографию, на которой виден густой дым. Утверждается, что снимок сделан в Уфе и связан с атакой.
К 2029 году предприятие «Алабуга-Волокно» планирует увеличить производство углеволокна аэрокосмического класса примерно на 500 тонн в год, пишет Politico со ссылкой на внутренние документы. По оценке экспертов издания, этого хватит для производства около 28 тысяч дополнительных беспилотников «Герань» ежегодно, что может увеличить нынешние мощности примерно на 78%. Politico также сообщает, что сырье для производства углеволокна поставлялось китайской государственной компанией.
На территории ОЭЗ «Алабуга» началось строительство подземных производственных цехов, сообщает ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные OSINT-проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Кроме того, над производственными объектами продолжают устанавливать металлические сетки для защиты от атак БПЛА.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 сентября по 20:00 18 сентября стало известно как минимум о 20 погибших и 98 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 27 мирных жителей погибли, еще 203 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что количество пораженных СБС элементов ПВО ВС РФ (РЛС и различных элементов ЗРК) в 2026 году достигло 300 единиц, из них 26 были поражены в период с 10 до 18 сентября. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отчитались о поражении РЛС «Каста-2Е2» на оккупированной территории Донецкой области 20 сентября.
В Минобороны Украины сообщили, что за год СОУ уничтожили более 3 тысяч российских НРТК. Разбивка по месяцам, которую приводит ведомство, позволяет заметить, что с марта по январь количество уничтоженных НРТК упало вдвое, а к августу возросло выше январского уровня, что может свидетельствовать о последствиях отключения Starlink и последующей адаптации ВС РФ к новым условиям.
Проект «КіберБорошно» подтвердил заявленное Генштабом ВСУ 17 сентября уничтожение по крайней мере одной самоходной пусковой установки ЗРК С-400, которая обстреливала Киев, — она находилась у населенного пункта Порошино в Брянской области, на автодороге 15К-303.
Вооружения и военная техника
Администрация США одобрила возможную продажу Украине вооружения и оборудования для ПВО на сумму $2,68 млрд. В частности, речь идет о клонах ЗУР для ЗРК С-300, работы над которыми начались еще в 2024 году, противорадиолокационных ракетах GAM-67, пусковых установках для ракет APKWS с лазерным наведением и ЗРК FrankenSAM.
Тем временем США предупредили союзников о задержках поставок ключевых ЗУР и ЗРК на срок до пяти лет из-за истощения собственных запасов в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
ВС РФ значительно нарастили применение переделанных ракет-мишеней РМ-48У в попытке истощить украинскую ПВО и сохранить более мощные ракеты на зиму, пишет Reuters. В июле на них пришлось 87 из 158 запущенных баллистических и гиперзвуковых ракет, а за первые восемь дней августа — 36 из 70. РМ-48У запускаются комплексами С-400, менее точны, чем «Искандеры», и, по оценкам экспертов, отклоняются от цели в среднем примерно на 300 м. По информации ГУР, в 2026 году планируется производство 480 таких ракет против 200 годом ранее.
Военная контрразведка СБУ создала и успешно применила новый дрон-перехватчик для борьбы с реактивными «Шахедами», сообщил Владимир Зеленский по итогам доклада врио руководителя СБУ Александра Поклада. По словам Зеленского, сейчас ведется работа над масштабированием производства таких перехватчиков.
Украинская компания-производитель БПЛА «Дикі Шершні», в свою очередь, продемонстрировала перехват реактивного «Шахеда» с помощью разработанного компанией перехватчика Sting S. Кадры перехватов позволили изданию «Мілітарний» сделать вывод, что в России модернизировали дроны «Герань-5», перенеся реактивный двигатель из внешней гондолы в корпус, что должно увеличить дальность и скорость полета.
Сергей «Флеш» Бескрестнов приводит фотографии обломков российских реактивных дронов, на которых указана дата изготовления в начале сентября. Он отмечает, что речь идет о дате изготовления деталей, а сами дроны собраны еще позже, то есть запускаются фактически через считанные дни после изготовления. Также «Флеш» пишет, что текущие тенденции в развитии средств РЭБ сделают бесполезными системы спутниковой навигации БПЛА.
Издание Malcontent News сообщает, что СОУ сделали приоритетными целями мобильные многофункциональные радары 55Ж6МЭ «Небо-М», предназначенные для обнаружения баллистических ракет и малозаметных самолетов, предположительно, в качестве подготовительного этапа для нанесения ударов баллистическими ракетами.
О главных событиях войны 18 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ сообщает о продвижении к северо-востоку от Доброполья, кампания ударов по украинским локомотивам. Что происходит на фронте
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