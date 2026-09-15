Стоит отметить, что ранее OSINT-исследователь Клеман Молен заявлял, что украинские войска «зачистили» практически весь российский выступ к западу от реки Жеребец площадью до 200 кв. км, однако командир 3-го АК бригадный генерал Андрей Билецкий призвал не публиковать информацию о дальнейших успехах СОУ, пообещав, что о них будет объявлено дополнительно. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку украинского «флаговтыка» в Среднем из видео 3-го АК и подтвердил продвижение украинцев примерно на 2 км.

На славянском направлении сообщается о продвижении ВС РФ с востока в сторону Славянска.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Калеников к востоку от Славянска по направлению на Рай-Александровку.

На константиновском направлении российские войска получили возможность «просачиваться» в Алексеево-Дружковку.

Исследователь под ником Playfra подтверждает ранее высказанное предположение, что снижение активности ВС РФ в Константиновке объясняется активизацией на флангах города. По его информации, теперь российские военные получили устойчивую возможность «просачиваться» в Алексеево-Дружковку.

На покровском направлении подразделения ВС РФ занимают новые позиции на подступах к Доброполью.

DeepState фиксирует продвижение ВС РФ на Добропольском выступе в районе Белицкого и Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург). Согласно сведениям Playfra, российским военным удалось закрепиться за украинскими оборонительными линиями, создав плацдармы для дальнейшего «просачивания» по направлению на Доброполье.