ВСУ объявили об операции «Вивальди» в районе Лимана, на счету российских военных 35 созданных ИИ «флаговтыков». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские военные объявили о контрнаступательной операции «Вивальди» в районе Лимана
- На константиновском направлении российские войска получили возможность «просачиваться» в Алексеево-Дружковку
- На покровском направлении подразделения ВС РФ занимают новые позиции на подступах к Доброполью
- OSINT-исследователь Клеман Молен — обе стороны проводят перегруппировку сил по итогам летней кампании
- ISW — за лето на российских ресурсах появилось не менее 35 созданных при помощи ИИ роликов-«флаговтыков»
- В воздушном пространстве Литвы истребителями миссии НАТО сбит российский беспилотник
- «Вот Так» — суды в России привлекают чиновников к ответственности за невыполнение планов по набору контрактников
- На российских базах хранения осталось всего несколько сотен пригодных для восстановления танков
Обстановка на фронте
На лиманском направлении украинские военные объявили о контрнаступательной операции «Вивальди» в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В DeepState сообщили, что СОУ вернули под контроль Среднее и отбросили противника в районе Шандриголова, таким образом фактически ликвидировав российский плацдарм к западу от реки Нитриус. Тем временем в 3-м армейском корпусе ВСУ отчитались о ходе операции «Вивальди», в ходе которой удалось «зачистить» несколько сел от «просочившихся» штурмовиков и освободить 75 кв. км территории. Еще 10 кв. км, как сообщается, были «деоккупированы», то есть, видимо, перешли в «серую зону».
Стоит отметить, что ранее OSINT-исследователь Клеман Молен заявлял, что украинские войска «зачистили» практически весь российский выступ к западу от реки Жеребец площадью до 200 кв. км, однако командир 3-го АК бригадный генерал Андрей Билецкий призвал не публиковать информацию о дальнейших успехах СОУ, пообещав, что о них будет объявлено дополнительно. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку украинского «флаговтыка» в Среднем из видео 3-го АК и подтвердил продвижение украинцев примерно на 2 км.
На славянском направлении сообщается о продвижении ВС РФ с востока в сторону Славянска.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Калеников к востоку от Славянска по направлению на Рай-Александровку.
На константиновском направлении российские войска получили возможность «просачиваться» в Алексеево-Дружковку.
Исследователь под ником Playfra подтверждает ранее высказанное предположение, что снижение активности ВС РФ в Константиновке объясняется активизацией на флангах города. По его информации, теперь российские военные получили устойчивую возможность «просачиваться» в Алексеево-Дружковку.
На покровском направлении подразделения ВС РФ занимают новые позиции на подступах к Доброполью.
DeepState фиксирует продвижение ВС РФ на Добропольском выступе в районе Белицкого и Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург). Согласно сведениям Playfra, российским военным удалось закрепиться за украинскими оборонительными линиями, создав плацдармы для дальнейшего «просачивания» по направлению на Доброполье.
На запорожском направлении сохраняется патовая ситуация в Орехове и окрестностях города.
Playfra сообщает, что в Орехове и его окрестностях сохраняется патовая ситуация: российские военные «просачиваются» в город через Новоданиловку и Малую Токмачку, а украинские бойцы уничтожают их с помощью дронов и пехотных групп.
Клеман Молен подводит итоги летней кампании: по его оценке, обе стороны сейчас проводят перегруппировку сил, в то время как ВС РФ не удалось добиться поставленных задач на большинстве направлений. В частности, пишет исследователь, российской группировке войск «Север» не удалось создать обширную буферную зону по украинскую сторону границы. Помимо этого, через год после объявления о захвате Купянска за город продолжаются бои, украинские войска сохраняют ряд позиций к востоку от Оскола и провели успешные контратаки к западу от реки.
Южнее российские подразделения потерпели неудачу к северу от Лимана и не смогли продвинуться к самому городу. В то же время ВС РФ продвинулись к Славянску — исследователь считает это направление одним из самых успешных. Молен пишет, что сейчас российское командование концентрирует силы на добропольском участке фронта, где и так сосредоточены три российские армии. По его информации, группировка войск «Центр», созданная в ходе реорганизации СОУ, будет отвечать за участок фронта от Боровой до Славянска, а соседняя группировка «Азов» — от Краматорска до Доброполья (это расходится с другими оценками).
Согласно подсчетам ISW, в период с 1 июня по 30 августа 2026 года на российских ресурсах опубликовано не менее 35 ИИ-«флаговтыков» и других роликов, призванных подтвердить контроль над украинскими населенными пунктами.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 сентября 200 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (187 БПЛА — 94% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в семи локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Дональд Трамп заявил накануне, что Украина и Россия согласились отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. «Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном», — написал президент США в соцсети Truth. Владимир Зеленский на это ответил, что в Украине готовы перестать бить по российской критической инфраструктуре в случае, если в России согласятся сделать то же самое. Financial Times со ссылкой на источники, непосредственно участвующие в переговорах, пишет, что окончательного соглашения пока нет, несмотря на то, что Трамп уже заявил о его достижении.
Корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер подтвердил, что Трамп, по сути, «объявил о договоренности, которая застала украинских чиновников врасплох, поскольку убедительных гарантий со стороны России пока нет». По сведениям FT, между Россией, Украиной и США уже обсуждался взаимный отказ от ударов по энергетике. Источники FT, знакомые с позицией российских властей, утверждают, что Путин не заинтересован в заключении соглашения перед зимой: он рассчитывает, что удары по украинской энергетике усилят давление на Украину и вынудят Зеленского пойти на уступки.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что беспилотники атаковали здание украинского оператора мобильной связи «Киевстар», «предоставляющего услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ».
Также накануне под удар попал мост через реку Казённый Торец в Краматорске. Как пишет пророссийский Telegram-канал «Осведомитель», на кадрах также видны ремонтные работы, начатые после предыдущего удара.
«Осведомитель» также прокомментировал видео удара реактивных беспилотников серии «Герань» по двум трехкоординатным радиолокационным станциям 35Д6 в Николаевской и Одесской областях. По утверждению авторов канала, одна РЛС была уничтожена, другая получила серьезные повреждения.
Накануне в Польше на берегу Балтийского моря был найден российский беспилотник, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, беспилотник нашли военные в районе пляжа недалеко от населенного пункта Ярославец. Судя по опубликованной фотографии, речь идет о новом многофункциональном беспилотнике «Гербера-2», пишет «Осведомитель». На его корпусе видны серия и номер — «ЫЫ 103304». Ранее маркировка этой модели появлялась лишь на кадрах Минобороны РФ 15 августа, когда был показан аппарат с номером «ЫЫ 101146». Также на дроне нанесена маркировка «5+0», которую прежде замечали на БПЛА «Герань-2» и «Гарпия-А1» с дополнительным модулем в носовой части неизвестного назначения. Авторы предполагают, что такие беспилотники могут использоваться не только для ударов, но и для сбора информации о работе систем связи и обнаружения.
Ночью в Литве был объявлен желтый уровень воздушной угрозы из-за беспилотника, нарушившего воздушное пространство. Позже стало известно, что дрон был уничтожен истребителями миссии НАТО. Как отмечает местное агентство BNS, его сбили итальянские истребители Eurofighter, которые базируются на территории литовской авиабазы Шяуляй. По информации министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, дрон был снаряжен взрывчаткой.
По информации ГСЧС, с начала суток в Киеве пострадали восемь человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при утренних атаках на город пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии (один позже скончался в больнице). По его словам, российские беспилотники атаковали склад в Оболонском районе, а также две АЗС «Укрнафты» в Дарницком и Голосеевском районах. Как сообщили в компании «Нафтогаз України», обе АЗС прекратили работу после объявления воздушной тревоги, а сотрудники находились в укрытиях; посетителей на территории не было. Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко заявил, что «Укрнафта» останавливает работу заправок во время каждой тревоги. Компания призвала водителей прерывать заправку и направляться в ближайшее укрытие. Еще два человека пострадали при дневной атаке на Святошинский район в Киеве.
Массированный удар был нанесен по Одесской области, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. Повреждения получили гражданские объекты: жилые дома, склад, портовая и транспортная инфраструктура.
В Минобороны РФ утверждают, что беспилотники атаковали логистический центр в одесском селе Великая Балка, где хранят и распределяют «военные грузы, поступающие из-за границы». В ведомстве также сообщили об ударах по сухогрузу и парому в порту Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) и железнодорожным объектам на западе Украины. По информации ГСЧС, в Волынской области под удар попал тепловоз, обошлось без пострадавших.
В Херсоне продолжается «сафари на людей». OSINT-исследователь PJ “giK” выполнил геопривязку еще одного видео российской атаки дроном на мирного жителя в городе. На записи оператор БПЛА наблюдает за человеком, после чего сбрасывает на него боеприпас. Исследователь приписывает ответственность за атаку полку беспилотных систем 18-й общевойсковой армии ВС РФ.
В Запорожье один человек погиб, еще четыре человека пострадали в результате налета БПЛА. На объекте инфраструктуры возник пожар, сообщили в ГСЧС.
По информации спасательной службы, 10 человек пострадали при авиаударах по Изюму в Харьковской области, разрушены и повреждены жилые дома, на месте работают экстренные службы.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 сентября 173 беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 15 сентября были перехвачены 222 БПЛА над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковый снимок последствия атаки 11 сентября на комбинат «Метафракс Кемикалс» в Губахе в Пермском крае. Как утверждается, были поражены установки по производству формалина, пентаэритрита, карбамида и уротропина, азотно-кислородная станция и главная понижающая подстанция. После атаки завод полностью остановил работу. На спутниковом снимке также зафиксированы повреждение цеха уротропина и удар рядом с подстанцией «Метанол». Уротропин используется как прекурсор гексогена и октогена, а пентаэритрит — для производства ТЭНа, применяемого в детонаторах и детонирующих шнурах. По разным оценкам, «Метафракс» производит 70–100% российского уротропина.
По информации того же канала, в результате атаки 12 сентября на завод «Тольяттикаучук» на предприятии возник пожар в цехах БК-2, БК-3 и БК-4, связанных с производством бутилкаучука и изобутан-изобутиленовой фракции. Бутилкаучук используется прежде всего в шинной промышленности, в том числе для военной колесной техники, а синтетические каучуки могут применяться в производстве смесевого твердого ракетного топлива. Изобутан-изобутиленовая фракция используется для синтеза высокооктановой присадки МТБЭ.
Минобороны РФ опубликовало кадры удара по международному пограничному пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области 13 сентября 2026 года. «Удары по погранпереходам Украины нарушают поставки иностранной военной помощи на ключевых транспортно-логистических узлах ВСУ», — заявили в ведомстве.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 15 сентября.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о «массированной ракетной атаке» на Таганрог ночью. Обошлось без пострадавших, повреждения получили два многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, продуктовый магазин, объект Ozon и склады сельхозпредприятий. Украинские каналы сообщают о возгорании на территории авиапредприятия им. Г.М. Бериева. Издание Astra выяснило, что после атаки 12 сентября в городе продолжает гореть военный аэродром Таганрог-Центральный. Местные жители в комментариях под постом Слюсаря выражают опасения (1, 2), что в городе не осталось систем ПВО (ранее о том же сообщал российский инсайдерский канал «Досье Шпиона»).
В украинской 429-й отдельной бригаде беспилотных систем «АХІЛЛЕС» сообщили, что совместно с 43-й отдельной артиллерийской бригадой поразили РЛС «Небо-М» в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. Как сообщается, цель на расстоянии около 175 км от ЛБС поразил барражирующий боеприпас RAM-2X.
В Самарской области из-за атаки беспилотников возникли «повреждения на одном из промышленных предприятий», сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По информации издания Astra, под удар попал принадлежащий «Роснефти» Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
В Волгоградской области ночью сообщали о взрыве на территории предприятия «Себряковцемент». Перед этим в регионе объявляли о беспилотной и ракетной опасности.
Владимир Зеленский подтвердил атаку на НПЗ в Сызрани. Также он написал о попаданиях в Таганроге по предприятию, производящему дроны, и по площадке подготовки и запуска дронов в Орловской области. В Генштабе ВСУ уточнили, что на Сызранском НПЗ поражены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк, а в Таганроге опять удар пришелся по предприятию «Атлант АЭРО» — там возник пожар.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 13 сентября по 20:00 14 сентября стало известно как минимум о девяти погибших и 70 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Минобороны Великобритании сообщило о гибели британского военнослужащего в Украине 12 сентября в результате ДТП. Telegram-канал «Осведомитель» напоминает, что это второй подтвержденный случай гибели кадрового британского военного в стране: в декабре 2025 года другой военнослужащий погиб в результате несчастного случая.
Издание «Вот Так» выяснило, что российские суды привлекают чиновников к ответственности за невыполнение региональных планов по набору контрактников. Политик Андрей Пивоваров и Антивоенный комитет России обнаружили 61 такое судебное решение. Согласно материалам дел, региональные Оперштабы устанавливают планы по числу жителей, которые должны заключить контракт с Минобороны РФ. Например, заместителя главы администрации Невинномысска оштрафовали после того, как контракт подписали 11 человек при плане в 19 человек.
Вооружения и военная техника
Украинский 38-й зенитный ракетный полк получил на вооружение итало-швейцарский ЗРК Skyguard/Aspide, о поставке которых в Украину сообщалось еще в 2022 году.
В канале благотворительного фонда украинского волонтера Сергея Стерненко сообщили, что 30 дронов-перехватчиков с сеткометами, поставленных фондом, сбили 235 российских БПЛА.
Правительство России ограничило до конца года экспорт серной кислоты, объяснив это необходимостью обеспечить российскую промышленность. Серная кислота используется в том числе при производстве взрывчатых веществ.
По оценке OSINT-исследователя Jompy, на российских базах хранения осталось всего несколько сотен танков Т-72А, несколько десятков Т-80УД и, вероятно, некоторое количество ремонтопригодных Т-62. После исчерпания этих запасов поставки танков в войска будут ограничены производством Т-90М, масштабы которого исследователь оценивает примерно в 200–250 штук в год (возобновление производства Т-80 на «Омсктрансмаше» он считает маловероятным). Также, по оценке Jompy, на складах осталось всего несколько сотен БМП и БТР старых моделей. Исследователь предполагает, что в России скорее всего не будут восстанавливать оставшиеся на хранении Т-64, БРДМ и МТ-ЛБу. Вместе с тем он подчеркивает, что в российских войсках бронетехника не закончилась, однако останется практически бесполезной до появления эффективных противодроновых средств.
Российский оружейный завод «Промтехнология» освоил производство патронов для снайперских винтовок с американскими и финскими пулями, выяснил The Insider. Примечательно, что владелец предприятия Константин Николаев — конечный бенефициар итальянской винодельни, которая не только не арестована, но и получает субсидии ЕС.
О главных событиях войны 14 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Российские войска ведут бои за Орехов, налеты беспилотников на приграничные с Польшей районы Украины. Что происходит на фронте
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