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Новости

В Ростовской области атакован склад Ozon, в Самарской горит НПЗ, в Киеве под удар попали АЗС, а над Литвой впервые был сбит беспилотник

The Insider
Полиция Литвы на месте падения БПЛА. Фото: D. Umbraso / LRT nuotr.

Полиция Литвы на месте падения БПЛА. Фото: D. Umbraso / LRT nuotr.

В ночь на 15 сентября украинские беспилотники атаковали Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В частности, удар пришелся по складу Ozon. Кроме того, об атаке на Самарскую область рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, в результате ударов загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Россия ночью атаковала Киев. Как уточнили в Киевской городской военной администрации (КГВА), произошло попадание по АЗС и складским помещениям. Также в ночь на 15 сентября над Литвой истребители НАТО впервые сбили беспилотник.

Губернатор Ростовской области Слюсарь рассказал о «массированной ракетной атаке» по Таганрогу. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако в результате ударов были повреждены остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, а также газовая труба (функции жизнеобеспечения не затронуты), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon.

В Самарской области, по словам губернатора Федорищева, было сбито более 40 беспилотников. Погибших также нет, но есть «повреждения на одном из промышленных предприятий». Telegram-канал Exilenova+ отметил, что в результате атаке загорелся Сызранский НПЗ. Это подтвердил и OSINT-анализ Astra: один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка. Как отметило издание, НПЗ принадлежит «Роснефти» и уже не раз попадал под обстрел. Нынешнее попадание как минимум шестое.

Россия ночью снова атаковала Киев. По данным КГВА, под удар, в частности, попали АЗС и складские помещения. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе был тяжело ранен мужчина. Позднее в КГВА сообщили о попадании российского беспилотника по второй АЗС в городе. На 9:10 утра число пострадавших в Киеве выросло до 6 человек.

В Воздушных силах Украины заявили, что всего в ночь на 15 сентября Россия атаковала страну 200 ударными беспилотниками, из которых удалось сбить 187.

Воздушная тревога в ночь на 15 сентября объявлялась и на восточной границе НАТО. Над Литвой, как отметило издание LTR, истребители итальянской патрульной миссии впервые сбили беспилотник. Обломки дрона упали недалеко от Каунаса. В Вооруженных силах республики призвали «не торопиться с выводами» и дождаться результатов расследования. Литовские власти заявляют, что БПЛА, вероятно, залетел на территорию страны из Беларуси.

Ночью в воздух поднимались истребители в Румынии из-за зафиксированных вблизи границы с Украиной дронов, рассказали в местном Минобороны изданию «Европейская правда». Из-за атак России по западным областям Украины истребители также поднимала Польша.

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Публикация:«В Ростовской области атакован склад Ozon, в Самарской горит НПЗ, в Киеве под удар попали АЗС, а над Литвой впервые был сбит беспилотник»

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