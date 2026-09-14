Российские войска ведут бои за Орехов, налеты беспилотников на приграничные с Польшей районы Украины. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана
- На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья
- На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города
- Коэффициент перехвата украинской ПВО реактивных версий БПЛА типа «Шахед» составляет всего 60%
- Удары по металлургическим заводам в Запорожье и Кривом Роге — повреждены производственные мощности
- Беспилотники атаковали приграничные с Польшей районы Украины — в это время там находился поезд с европейскими политиками
- Военно-морские силы ВСУ выложили кадры первого в истории боестолкновения двух безэкипажных катеров
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 248 844 человека
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.
В Минобороны РФ отчитались о захвате сел Черняков, Широкое и Шевченково на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), все три населенных пункта остаются под контролем СОУ.
На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Несколько Z-каналов признали успехи СОУ к северу от Лимана, где ранее сообщалось о «срезании» российского выступа. Большинство комментаторов между тем затрудняются определить масштабы украинского наступления.
На славянском направлении сообщается о захвате российскими военными Дибровы к востоку от Краматорска.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Дибровы к востоку от Краматорска — в результате село, ранее находившееся в «серой зоне», оказалось под российским контролем.
На константиновском направлении подразделения ВС РФ увеличивают зону контроля на флангах Константиновки.
DeepState фиксирует расширение российского контроля в районе Новомаркова к северо-востоку от Дружковки, а также около Николаевки в «кармане» к западу от Часова Яра и Долгой Балки (до 2016 года — Артёма) к юго-западу от Константиновки.
На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья.
Минобороны РФ заявило о захвате села Весёлое на вершине бывшего Добропольского выступа и сопроводило это сообщение кадрами ударов FPV-дронами по зданию, автомобилю и украинским военным (российские военные на видео не присутствуют). Сообщения о захвате Весёлого, расположенного к северо-востоку от Доброполья, отрицает и украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер», который в то же время признает, что на этом участке российские военные достигли определенных успехов, «просочившись» в сторону нескольких населенных пунктов, в том числе Весёлого, но, как он утверждает, не смогли закрепиться ни в одном из них.
На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что участок фронта к западу от Гуляйполя в Запорожской области передали в управление 7-го корпуса ДШВ, тогда как штатные бригады корпуса остались на покровском участке. Он высказывает удивление таким решением, характеризуемым как «некоторый слом корпусной реформы» СОУ, однако выражает уверенность, что 7-му корпусу удастся стабилизировать ситуацию на направлении. По сведениям Мирошникова, командование корпуса начало свою деятельность на участке с аудита позиций, которые контролировались лишь на бумаге, с чем и связаны последние изменения в пользу ВС РФ на карте DeepState.
Минобороны РФ заявило о захвате Новоандреевки к юго-западу от Орехова. Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, объявил, что ВС РФ взяли сам Орехов и Новопавловку к северо-западу от него. В DeepState не подтверждают эту информацию.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что силы российской группировки войск «Днепр» стремятся прорваться в Орехов и одновременно восстановить положение в Приморском и Степногорске около берега Днепра. По его сведениям, ряд российских малых групп действительно «просочились» в Орехов, а также в Новоданиловку к югу от него и Малую Токмачку к востоку, как и по направлениям на Новоандреевку и Новопавловку, однако развить успех им не удается уже две недели, а украинские военные, напротив, сумели блокировать противника в Орехове и зачистить Новоданиловку, кроме ее южной части. Обозреватель уверен, что российское командование намерено ликвидировать Ореховский район обороны СОУ, прежде чем начинать наступление на Запорожье.
Западнее бойцы ВС РФ «инфильтрировались» в районы Лукьяновского и Павловки, однако Машовец отмечает, что это уже не первая такая попытка, и обычно «просочившиеся» группы удается «зачистить» в течение двух недель. По его сведениям, российские продвижение в Степногорске исчисляется сотнями метров, а из-за удержания украинских позиций в Плавнях военных в Приморском удается снабжать только по дну бывшего Каховского водохранилища.
OSINT-аналитик под ником Cloooud |🇺🇦 схематично представил карту зон ответственности новых группировок войск СОУ, созданных в Донбассе. По его оценке, на группировку «Центр» Андрея Билецкого возложена ответственность за оборону Славянско-Константиновской агломерации, тогда как группировка «Азов» Дениса Прокопенко отвечает за добропольский и покровский участки фронта.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 12 сентября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23, восемь крылатых ракет «Калибр» (шесть были сбиты), шесть управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (две сбиты) и 129 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль» (один был сбит), и БПЛА-имитаторов (101 БПЛА — 78% — был сбит или подавлен). Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 20 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- с 6:30 до 18:00 12 сентября были запущены 410 беспилотников, в том числе 37 реактивных. Из них сбиты или подавлены 336 БПЛА (82%), включая 23 реактивных. Зафиксировано попадание 21 беспилотника
- в ночь на 13 сентября были запущены 453 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (405 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены). Также были нейтрализованы четыре S8000 «Бандероль». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в семи локациях
- с 6:30 до 18:00 13 сентября были запущены 323 беспилотника, в том числе 14 реактивных. Были сбиты или подавлены 310 БПЛА (96%), включая девять реактивных. Зафиксированы попадания 10 беспилотников. Кроме того, были запущены около 10 барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т»
- в ночь на 14 сентября были запущены 108 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (85 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в семи локациях
В результате атаки 11 сентября полностью уничтожены помещения, логистическая инфраструктура и товарные запасы компании «Імпорт-Офіс Україна», сообщает Forbes Ukraine. Сгорела продукция украинских брендов канцтоваров Buromax, Zibi и Buroclean. Кроме того, уничтожены товары мировых брендов Bic, Maped, Fellowes, Uni и ряда других.
The Financial Times пишет, что российская сторона в последние недели всё активнее применяет реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» для ударов по украинским городам. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО перехватывает около 60% таких дронов, тогда как для прежних версий «Гераней» этот показатель обычно составляет 90–95%. Новые дроны оснащаются тепловизионными камерами, элементами наведения на основе ИИ, помехозащищенными антеннами и китайскими MESH-модемами. Массовое использование реактивных БПЛА заставляет ВСУ интенсивнее привлекать истребители — часть беспилотников пилоты сбивают огнем бортовых пушек. Украинская компания Wild Hornets готовит перехватчик для борьбы с реактивными БПЛА, а Владимир Зеленский заявил, что над средствами противодействия им работают 67 украинских компаний.
The Times сообщает, что применение реактивных дронов-камикадзе резко снизило эффективность украинских мобильных групп ПВО: если при приближении старого бензинового «Шахеда» зенитные расчеты СОУ имели до 10 секунд на реакцию, то теперь — только шесть секунд.
Украинский канал «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй”» обратил внимание на украинский ПТРК «Стугна-П» на вооружении украинского 1021-го зенитного ракетно-артиллерийского полка и предположил, что в качестве ЗУР используется ракета украинского производства РК-2М-ОФ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал видео с российского FPV-дрона самолетного типа «Молния», оператор которого ориентируется в пространстве по закрепленному на беспилотнике компасу, периодически направляя на него камеру.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины с 08:00 12 сентября по 21:00 13 сентября.
OSINT-проект «КіберБорошно» также отметил, что маршруты российских беспилотников во время атаки 12 сентября проходили преимущественно над районами с плотной облачностью и осадками. Согласно анализу проекта, дроны вошли в украинское воздушное пространство через Черниговскую область, затем двигались на запад в направлении Коростеня и Волыни, а отдельная группа обошла Киев с юга. Аналитики считают, что облачность осложняет обнаружение беспилотников оптическими и тепловизионными средствами, а также работу авиации, перехватчиков и мобильных огневых групп. Бескрестнов также считает, что ВС РФ используют плохую погоду для атак «Шахедами» по западным регионам Украины, поскольку облачность затрудняет работу украинских перехватчиков.
Начальник ГУР Олег Иващенко в интервью британскому изданию The Times напомнил, что ВС РФ используют для передачи видеопотока сеть ретрансляторов в Беларуси вдоль границы с Украиной — обнаружено шесть таких ретрансляторов и, по его информации, некоторые из них снова работают.
В Одессе в результате атаки в ночь на 12 сентября был сильно поврежден 25-этажный дом, два человека погибли, еще 37 человек пострадали, среди них — пятимесячный ребенок, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Как уточнили в ГСЧС, в многоэтажке загорелись квартиры с 21 по 23 этаж. По окончании спасательных работ там отчитались о 25 пострадавших. Еще пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск). В Минобороны РФ заявили, что в Черноморске были поражены объекты портовой инфраструктуры, «используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения», два морских сухогруза, «доставившие вооружение и военную технику для ВСУ», и морской буксир.
В Запорожье в результате удара погибли два человека, еще четверо мирных жителей, по информации спасателей, получили травмы. В городе повреждены жилой дом и несколько нежилых построек. Также ракеты и дроны в третий раз за месяц атаковали металлургический комбинат «Запоріжсталь» в Запорожье. «Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство», — говорится в сообщении холдинга «Метінвест», владеющего предприятием.
Еще два человека погибли в Кривом Роге, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Там же пострадали четыре человека. Ракетами был атакован крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМіттал Кривий Ріг». По информации пресс-службы компании, в результате атаки «повреждены производственные и вспомогательные объекты».
Ночью в разных частях Днепропетровской области из-за атак возникли пожары, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) было дважды атаковано некое промышленное предприятие (1, 2). В Минобороны РФ заявили, что, помимо металлургического комбината в Кривом Роге, в регионе были поражены «инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода „Интерпайп Сталь“» в Днепре, а также Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге.
Также в ведомстве сообщили об атаке на «центр обработки данных „ИнтерКарс“ в Киеве». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует кадры ударов по упомянутым выше целям.
Днем 12 сентября зафиксированы попадания по поезду и объектам железнодорожной инфраструктуры в Луцке в Волынской области и в Фастове в Киевской области, сообщил глава правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский. По его словам, пассажиров заблаговременно эвакуировали из поезда, а сотрудников — с рабочих мест.
В компании «Укрзалізниця» сообщили, что из-за усиления атак поезда временно не будут ходить до Сум. Теперь они будут курсировать до и от станции Конотоп, а между Конотопом и Сумами пассажиров будут довозить автобусами.
Беспилотники ударили по центральному рынку в Славянске в Донецкой области. Три человека получили ранения, заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
По сообщению Краматорского городского совета, 12 сентября в городе под удары попали сразу несколько гражданских автомобилей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения.
71-летняя женщина, работавшая в огороде, была убита беспилотником в селе Лупарево в Николаевской области, еще два человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва противодесантной мины в акватории Чёрного моря в Коблево, сообщил и. о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
В результате ударов по Житомирской области погибли два человека, еще один пострадал. В Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине, также горели два легковых автомобиля и сухая растительность, сообщили в ГСЧС. Кроме того, в Звягеле под удар попал завод польской Cersanit SA, который производит керамическую плитку и сантехнику.
В Ровенской области удару также подверглась АЗС, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль. По информации местных Telegram-каналов, удар пришелся по заправке в городе Корец на границе Ровенской и Житомирской областей. В результате вечерних атак на регион часть города Дубно осталась без электричества. Также были зафиксированы отключения электроэнергии в Ровенском районе. Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что в Сарнах в Ровенской области было поражено железнодорожное депо.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что российские войска усилили атаки на автозаправочные комплексы в Киеве и на международных трассах. На экстренном совещании с представителями рынка и профильными ведомствами обсуждались установка защитных сооружений, обустройство укрытий и тестирование системы автоматического предупреждения АЗС о приближении беспилотников.
В сети появились фото установки габионов вокруг АЗС в Киеве. Защитные конструкции монтируют, в частности, со стороны трасс и пешеходных дорожек. Они должны удерживать обломки в пределах периметра и уменьшать зону поражения.
По подсчетам OSINT-исследователя Клемана Молена, с начала кампании ударов по украинским АЗС были поражены более 240 станций. Аналитик полагает, что выбор таких целей может свидетельствовать о нехватке у ВС РФ средств для поражения бензовозов и небольших топливных хранилищ.
Два дня подряд под удары попадает склад Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области — один из двух крупнейших фармацевтических складов Украины, сообщает «Економічна правда». Площадь склада — 21 тысяча м², он обслуживал аптеки по всей стране.
12 и 13 сентября ударам неоднократно подвергались спасатели ГСЧС. В частности, при повторном ударе в Краматорске был ранен спасатель, в Запорожье поражено здание ГСЧС, в Донецкой области при ударе по зданию ГСЧС были ранены четверо пожарных.
В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали запад Украины у границы с Польшей. В частности под удар попал пограничный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области, сообщил украинский МИД. Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара на заправке, расположенной у пункта «Ягодин» — там сгорели несколько грузовых машин, пострадали двое водителей. В двух километрах от границы дрон попал по локомотиву пассажирского поезда, который шел из Киева в Варшаву, обошлось без пострадавших.
На той же железнодорожной линии в это время находился другой поезд — с европейскими политиками и чиновниками, сообщает Der Spiegel. В нем ехали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, советники правительств других европейских стран, депутаты бундестага, дипломаты и эксперты. Этот поезд российский беспилотник не атаковал, но около 5 утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги. В другом поезде в это же время, по сообщению компании «Укрзалізниця», находился бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.
В то же утро жителей приграничных районов Польши призвали направиться в безопасное место из-за «угрозы нападения с воздуха». Польша также подняла военную авиацию и привела в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки из-за беспилотников, атаковавших запад Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в Правительственном центре безопасности и заявил, что эскалация со стороны России «становится фактом».
Во Львовской области повреждения получили несколько многоэтажек в городе Стрый. По информации городского совета, никто не пострадал. Взрывы ночью зафиксированы и в других городах на западе Украины, в том числе в Тернополе и Ивано-Франковске — в обоих городах по одному пострадавшему.
В Одессе были повреждены склады, детский санаторий и терминал почтового оператора «Нова Пошта», несколько дронов врезались в многоэтажные дома. Власти сообщают о 24 пострадавших. В части города пропало электричество. Также в городе под удар попал дилерский центр «Укравто Одесса», где представлены автосалоны Mercedes-Benz, KIA, Ducati и Maserati.
В Минобороны РФ отчитались о поражении в Одессе логистических центров «Пальма», Raben-ukraine и «Одесса-22», «осуществляющих хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ». Кроме того, сообщается о поражении цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним, склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также морского сухогруза, который «доставил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ». В Одесской области, по версии ведомства, был поврежден «логистический центр „Новой почты“», а также цех по производству БПЛА в Ильичёвке, логистический центр в Усатове и логистический центр «Блум» в Теплодаре, электроподстанции «Новая» и «Усатово», «обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях».
В результате удара по легковому автомобилю в Краматорске утром 13 сентября погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. В 10:55 на город были сброшены четыре авиабомбы ФАБ-250. Ранения получили еще шесть человек.
В Херсоне днем 13 сентября беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. «В результате прямого попадания машина загорелась и полностью выгорела», — рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Водителя, парамедика и пациентку, находившихся в момент удара в автомобиле, доставили в больницу.
Как сообщили в ГСЧС Черниговской области, три человека погибли и еще 13 получили ранения при атаке на складские помещения в Прилуках утром 14 сентября. О складах какой компании идет речь, не сообщается.
В ночь на 14 сентября под удар вновь попал фармацевтический склад в Украине. На окраине Одессы в Хаджибейском районе был атакован склад лекарств «БаДМ», сообщает «Економічна правда».
После ударов по энергетической инфраструктуре утром 14 сентября часть жителей Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей остались без электроснабжения, заявили в Минэнерго Украины.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 11 сентября были перехвачены 67 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 12 сентября были уничтожены 230 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 12 сентября были перехвачены 53 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 13 сентября были уничтожены 389 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Чувашией и акваториями Азовского, Чёрного и Каспийского морей
- в течение дня 13 сентября были перехвачены 140 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 14 сентября были уничтожены 399 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря
Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок последствий атаки на полевой склад артиллерийских боеприпасов в Луганской области в ночь на 7 сентября. На снимке видно, что склад был полностью уничтожен.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что в ходе атаки 9 сентября в Краснодарском крае был уничтожен вертолет Ми-8АМТШ 318-го отдельного смешанного авиационного полка. По информации канала, вертолет был поражен одним БПЛА в районе вертолетной площадки Чембурка в Анапе. Также, как утверждается, двумя беспилотниками был существенно поврежден самолет Су-30 с бортовым номером 41 на аэродроме Витязево.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил, что при налете БПЛА FP-1 на Махачкалинский международный морской торговый порт 10 сентября были поражены здание на территории порта и один из силосов зернового терминала.
В результате атаки на Саратовский НПЗ в ночь на 11 сентября была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Спутниковые снимки логистического центра OZON в Саратове после атаки 11 сентября показывают, что центр был полностью разрушен.
Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также публикует снимок, на котором видны последствия атаки ракетами «Фламiнго» на завод «Волгоградпромпроект». В ходе атаки 11 сентября была полностью уничтожена часть главного цеха размером 20х15 метров. В компании Fire Point написали, что ракеты «Фламiнго» попали по пристройке к одному из цехов предприятия, в результате чего здание площадью около 380 м² полностью обрушилось и было уничтожено. Канал Exilenova+ показал фотографии последствий поражения «Волгоградпромпроекта», снятые с территории закрытой промзоны, подтверждающие обрушение производственного цеха. Утверждается, что одна из ракет промахнулась.
Кроме того, Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пишет, что на некоторых российских НПЗ (например, на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области и заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области) начали устанавливать барьеры из грузовых контейнеров вокруг резервуаров и технологического оборудования. Такие конструкции могут служить физической преградой, а также сдерживать разлив нефтепродуктов и распространение огня при пожаре. Также на предприятиях продолжают возводить противодроновые сети и металлические каркасные конструкции. Эти меры призваны усложнить атаки беспилотников, но, как отмечает проект, не гарантируют защиту оборудования от поражения.
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал также спутниковые снимки площадки для запуска дронов «Цимбулова» в Орловской области. В ходе нескольких атак были поражены ангары для хранения беспилотников и пусковые установки реактивных «Шахедов». Как отмечает проект, российские военные продолжают расширять инфраструктуру: строятся 26 подземных хранилищ для топлива и боевых частей БПЛА, а также небольшие гаражи для дронов без БЧ. Рядом с пусковыми установками видны многочисленные транспортные контейнеры от реактивных беспилотников «Герань-5», часть которых хранится под открытым небом.
Один человек погиб, еще восемь получили ранения при ударах по автомобилям в поселке Октябрьский и селе Ржевка в Белгородской области, сообщили вечером 11 сентября в региональном оперштабе. Всего за сутки с 11 по 12 сентября в регионе погиб один человек, пострадали еще 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 12 сентября.
В ночь на 12 сентября беспилотники поразили комбинат «Тольяттикаучук» в Тольятти в Самарской области, сообщает Генштаб ВСУ. В результате удара на территории предприятия зафиксирован пожар, степень нанесенного ущерба уточняется, говорится в сообщении. Губернатор Вячеслав Федорищев писал, что беспилотники пытались атаковать неназванное промышленное предприятие. По информации мэра Тольятти Ильи Сухих, обошлось без жертв, один человек госпитализирован, в одном из районов выбито остекление нескольких многоквартирных домов, жильцов вывезли в пункт временного размещения.
Той же ночью беспилотники атаковали площадку Таганрогского автомобильного завода и военный аэродром в Таганроге в Ростовской области. Об этом сообщили издание Astra и украинский канал Exile+. На территории ТагАЗа загорелся топливный резервуар. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал там не менее двух очагов возгорания. Также масштабный пожар зафиксирован на территории военного аэродрома Таганрог-Центральный. Российские власти ни один из атакованных объектов не назвали.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 70 сбитых над регионом дронах и о том, что в Таганроге загорелись здания, спортивный объект и коммерческие постройки. В частности, повреждения получили детский футбольный клуб «Авангард», продуктовый склад и оптовый супермаркет «Светофор». Обошлось без жертв и пострадавших. Позже Владимир Зеленский сообщил, что в Таганроге дроноводы СБУ поразили производство FPV-дронов и склады хранения БПЛА, резервуар с нефтепродуктами, РЛС П-18 «Терек», а также комплекс «Панцирь-С2».
По информации канала «Досье Шпиона», ЗРПК «Панцирь-С1», уничтоженный в ходе атаки 12 сентября в районе Таганрога, за день до этого вернулся из ремонта после предыдущего поражения. Авторы заявляют, что по состоянию на 13 сентября в городе не осталось боеспособных комплексов «Панцирь-С1» и С-300 / С-400. Кроме того, как утверждается, на аэродроме была сожжена емкость с топливом объемом 1 тысяча тонн, а на предприятии «Атлант АЭРО», производящем беспилотники «Молния», загорелись 4 тысячи м² производственных помещений и был уничтожен склад готовой продукции. В свою очередь, Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» пишет, что в ходе атаки на Таганрог были уничтожены три производственно-складских здания предприятия «Атлант АЭРО». Еще несколько подобных помещений, как утверждается, были поражены на втором объекте компании в городе. Из-за атаки на аэродром Таганрог-Центральный на его территории загорелись топливные емкости, а следы выгоревшей травы у позиции С-400 указывают на попытку удара по зенитному комплексу.
Военно-морские силы ВСУ показали кадры первого в истории боя между морскими БЭК. Украинский Sargan 3000 при помощи пулемета калибра 12,7 мм уничтожил российский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео атаки БПЛА на танкер Armada Leader, находящийся под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. На кадрах, которые, как утверждается, сняты 10 сентября, судно несколько раз атакуют беспилотники, а российский вертолет пытается их сбить. Бровди заявил, что за 10 недель СБС атаковали 285 судов российского «теневого флота» в Азовском и Чёрном морях: 215 — в июле, 54 — в августе и 16 — с 1 по 11 сентября.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 13 сентября.
В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Согласно сообщениям правительства республики и мэрии города, в Нижнекамске «повреждения получили промышленные и гражданские объекты», одно из предприятий загорелось, но «производственный процесс не остановлен». В промзоне города спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание. Генштаб ВСУ утверждает, что был поврежден нефтезавод ТАНЕКО — «зафиксировано возгорание одного из резервуаров».
В жилом секторе Нижнекамска один беспилотник попал в дерево во дворе и повредил машину рядом, в которой было четыре человека. Из них две девушки погибли, два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали из-за попадания дрона в жилой дом. Всего в городе, с учетом повреждений в промзоне, 14 пострадавших.
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на предприятии в Славянске-на-Кубани. В Генштабе ВСУ и в ГУР утверждают (1, 2), что атакован Славянский НПЗ. На территории предприятия зафиксирован пожар, который хорошо виден на спутниковом снимке. В городе также были повреждены газопровод, четыре дома и поликлиника. Пострадали три человека.
В Ленинградской области после атаки БПЛА на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» 30 августа начался очередной виток топливного кризиса — на АЗС возникли длинные очереди. Губернатор Александр Дрозденко предостерег, что в регионе могут ввести заправку по расписанию. Также он ожидает, что «к началу октября» ситуация исправится.
Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по объектам в России, связанным с производством дизельного топлива, и заявил, что атаки вызывают его дефицит на мировом рынке, пишет Associated Press.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 14 сентября.
В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе. В Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребенок. «Повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома», — говорится в сообщении оперштаба. Украинский канал Supernova+ пишет, что атака также велась на поселок Дагомыс в черте Сочи. В Генштабе ВСУ заявили, что в городе поражена многофункциональная РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-400 «Триумф».
Также, по информации Генштаба, в районе аэродрома Саки в аннексированном Крыму была поражена радиосистема ближней навигации, в Брянской области под удар попали РЛС и ретрансляторы, а в Курской — места хранения, подготовки и запуска БПЛА. В Курске, по сообщениям губернатора Александра Хинштейна, пострадали два человека.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 сентября по 20:00 11 сентября стало известно как минимум о 18 погибших и 148 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 35 мирных жителей погибли, еще 242 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 248 844 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. По информации журналистов, в их базе пока лишь 6,6 тысячи карточек погибших в 2026 году. Главной причиной этого они называют всё более длительную задержку между смертью военнослужащего, ее официальной регистрацией и публикацией некролога. Согласно оценке авторов, более полная картина потерь за 2026 год появится не раньше чем через два года.
Начальник британского Штаба обороны главный маршал авиации Ричард Найтон утверждает, что с момента вторжения России в Украину погибли уже 500 тысяч российских военнослужащих, передает Русская служба Би-би-си. По словам Найтона, большая часть этих потерь пришлась на период после января 2023 года.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm идентифицировало одного из российских офицеров, погибших при ударе по командному пункту 41-й общевойсковой армии ВС РФ в Донецке на территории Научно-исследовательского института комплексной автоматизации 8 сентября 2025 года. По информации проекта, погиб заместитель начальника связи — инженер отдела связи штаба 41-й армии гвардии подполковник Сергей Коноплев. Сообщается также о гибели еще одного офицера из командования подразделений связи, чьи имя и звание установить не удалось.
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту казни двух военнослужащих Нацгвардии Украины, попавших в плен 2 сентября 2026 года в районе Доброполья. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.
Власти Иркутской области установили выплату в 1,5 млн рублей за содействие в заключении контракта с Минобороны иностранцем или лицом без гражданства, обнаружила «Вёрстка». По подсчетам издания, это крупнейшее в России вознаграждение за вербовку иностранцев на войну. Одновременно выплата за привлечение россиян из других регионов выросла с 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
В СБУ опубликовали отчетное видео о работе дроноводов Центра специальных операций «Альфа» за август. В спецслужбе отметили, что подразделение в течение полугода остается самым результативным в СОУ, и опубликовали список пораженных целей, среди которых только личного состава насчитывается более 6000. В канале «Военный Осведомитель» обратили внимание на фрагмент видео, на котором украинский БПЛА наносит удар по пикапу, очевидно, предназначенному для пуска «Шахедов» (предположительно, реактивных «Герань-4»).
Вооружения и военная техника
Украине необходимо как минимум 100–120 ЗУР для ЗРК Patriot на каждый месяц зимы, заявил Владимир Зеленский в интервью DW. По его информации, в России ежемесячно производят около 140 баллистических ракет, для уничтожения которых потребовалось бы 280 зенитных ракет.
В Украине подготовлен пакет документов, который позволит частным инвесторам строить подземные оборонные предприятия, сообщила заместитель министра обороны по вопросам ОПК Анна Гвоздяр.
Автор канала «Офіцер» сообщает, что в ВС РФ возобновилось использование терминалов Starlink, причем не только как средства связи, но и для управления БПЛА и НРТК, что свидетельствует об их значительном количестве.
Ростех отчитался об отправке в войска новых партий Т-90М и Т-72Б3М, оборудованных «усовершенствованной всеракурсной защитой», то есть «мангалами». Украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко охарактеризовал комплект как «неплохой» — однако, по его мнению, он не изменит ситуацию с уязвимостью танков на поле боя, из-за которой число танков в действующих российских частях сокращается, а вновь произведенные машины идут на хранение или на учебные полигоны.
На «Уралвагонзаводе» (входит в структуру «Ростеха») также отчитались о серийном производстве новой защиты танков Т-80БВМ из металлических тросов, которую Тарасенко окрестил «царь-шатер». Из недостатков он отметил использование резинотканевых экранов, которые, по его сведениям, при попадании плавятся, что может повредить системы танка.
О главных событиях войны 11 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ наращивают группировку в районе Доброполья, приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%. Что происходит на фронте
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