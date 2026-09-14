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Новости

Российские войска ведут бои за Орехов, налеты беспилотников на приграничные с Польшей районы Украины. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
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В сегодняшней сводке:

  • На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана
  • На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья
  • На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города
  • Коэффициент перехвата украинской ПВО реактивных версий БПЛА типа «Шахед» составляет всего 60%
  • Удары по металлургическим заводам в Запорожье и Кривом Роге — повреждены производственные мощности
  • Беспилотники атаковали приграничные с Польшей районы Украины — в это время там находился поезд с европейскими политиками
  • Военно-морские силы ВСУ выложили кадры первого в истории боестолкновения двух безэкипажных катеров
  • Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 248 844 человека

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.

В Минобороны РФ отчитались о захвате сел ЧерняковШирокое и Шевченково на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (12), все три населенных пункта остаются под контролем СОУ.

На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Несколько Z-каналов признали успехи СОУ к северу от Лимана, где ранее сообщалось о «срезании» российского выступа. Большинство комментаторов между тем затрудняются определить масштабы украинского наступления.

На славянском направлении сообщается о захвате российскими военными Дибровы к востоку от Краматорска.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Дибровы к востоку от Краматорска — в результате село, ранее находившееся в «серой зоне», оказалось под российским контролем.

На константиновском направлении подразделения ВС РФ увеличивают зону контроля на флангах Константиновки.

DeepState фиксирует расширение российского контроля в районе Новомаркова к северо-востоку от Дружковки, а также около Николаевки в «кармане» к западу от Часова Яра и Долгой Балки (до 2016 года — Артёма) к юго-западу от Константиновки.

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья.

Минобороны РФ заявило о захвате села Весёлое на вершине бывшего Добропольского выступа и сопроводило это сообщение кадрами ударов FPV-дронами по зданию, автомобилю и украинским военным (российские военные на видео не присутствуют). Сообщения о захвате Весёлого, расположенного к северо-востоку от Доброполья, отрицает и украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер», который в то же время признает, что на этом участке российские военные достигли определенных успехов, «просочившись» в сторону нескольких населенных пунктов, в том числе Весёлого, но, как он утверждает, не смогли закрепиться ни в одном из них.

На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что участок фронта к западу от Гуляйполя в Запорожской области передали в управление 7-го корпуса ДШВ, тогда как штатные бригады корпуса остались на покровском участке. Он высказывает удивление таким решением, характеризуемым как «некоторый слом корпусной реформы» СОУ, однако выражает уверенность, что 7-му корпусу удастся стабилизировать ситуацию на направлении. По сведениям Мирошникова, командование корпуса начало свою деятельность на участке с аудита позиций, которые контролировались лишь на бумаге, с чем и связаны последние изменения в пользу ВС РФ на карте DeepState.

Минобороны РФ заявило о захвате Новоандреевки к юго-западу от Орехова. Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, объявил, что ВС РФ взяли сам Орехов и Новопавловку к северо-западу от него. В DeepState не подтверждают эту информацию.

Ситуация в районе Орехова по версии российского военблогера Анатолия Радова

Ситуация в районе Орехова по версии российского военблогера Анатолия Радова

Анатолий Радов

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (123), что силы российской группировки войск «Днепр» стремятся прорваться в Орехов и одновременно восстановить положение в Приморском и Степногорске около берега Днепра. По его сведениям, ряд российских малых групп действительно «просочились» в Орехов, а также в Новоданиловку к югу от него и Малую Токмачку к востоку, как и по направлениям на Новоандреевку и Новопавловку, однако развить успех им не удается уже две недели, а украинские военные, напротив, сумели блокировать противника в Орехове и зачистить Новоданиловку, кроме ее южной части. Обозреватель уверен, что российское командование намерено ликвидировать Ореховский район обороны СОУ, прежде чем начинать наступление на Запорожье.

Западнее бойцы ВС РФ «инфильтрировались» в районы Лукьяновского и Павловки, однако Машовец отмечает, что это уже не первая такая попытка, и обычно «просочившиеся» группы удается «зачистить» в течение двух недель. По его сведениям, российские продвижение в Степногорске исчисляется сотнями метров, а из-за удержания украинских позиций в Плавнях военных в Приморском удается снабжать только по дну бывшего Каховского водохранилища.

OSINT-аналитик под ником Cloooud |🇺🇦 схематично представил карту зон ответственности новых группировок войск СОУ, созданных в Донбассе. По его оценке, на группировку «Центр» Андрея Билецкого возложена ответственность за оборону Славянско-Константиновской агломерации, тогда как группировка «Азов» Дениса Прокопенко отвечает за добропольский и покровский участки фронта.

Зоны ответственности новых группировок украинских войск на Донбассе

Зоны ответственности новых группировок украинских войск на Донбассе

Cloooud |🇺🇦

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

  • в ночь на 12 сентября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23, восемь крылатых ракет «Калибр» (шесть были сбиты), шесть управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (две сбиты) и 129 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль» (один был сбит), и БПЛА-имитаторов (101 БПЛА — 78% — был сбит или подавлен). Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 20 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
  • с 6:30 до 18:00 12 сентября были запущены 410 беспилотников, в том числе 37 реактивных. Из них сбиты или подавлены 336 БПЛА (82%), включая 23 реактивных. Зафиксировано попадание 21 беспилотника
  • в ночь на 13 сентября были запущены 453 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (405 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены). Также были нейтрализованы четыре S8000 «Бандероль». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в семи локациях
  • с 6:30 до 18:00 13 сентября были запущены 323 беспилотника, в том числе 14 реактивных. Были сбиты или подавлены 310 БПЛА (96%), включая девять реактивных. Зафиксированы попадания 10 беспилотников. Кроме того, были запущены около 10 барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т»
  • в ночь на 14 сентября были запущены 108 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (85 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в семи локациях

В результате атаки 11 сентября полностью уничтожены помещения, логистическая инфраструктура и товарные запасы компании «Імпорт-Офіс Україна», сообщает Forbes Ukraine. Сгорела продукция украинских брендов канцтоваров Buromax, Zibi и Buroclean. Кроме того, уничтожены товары мировых брендов Bic, Maped, Fellowes, Uni и ряда других.

The Financial Times пишет, что российская сторона в последние недели всё активнее применяет реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» для ударов по украинским городам. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО перехватывает около 60% таких дронов, тогда как для прежних версий «Гераней» этот показатель обычно составляет 90–95%. Новые дроны оснащаются тепловизионными камерами, элементами наведения на основе ИИ, помехозащищенными антеннами и китайскими MESH-модемами. Массовое использование реактивных БПЛА заставляет ВСУ интенсивнее привлекать истребители — часть беспилотников пилоты сбивают огнем бортовых пушек. Украинская компания Wild Hornets готовит перехватчик для борьбы с реактивными БПЛА, а Владимир Зеленский заявил, что над средствами противодействия им работают 67 украинских компаний.

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The Times сообщает, что применение реактивных дронов-камикадзе резко снизило эффективность украинских мобильных групп ПВО: если при приближении старого бензинового «Шахеда» зенитные расчеты СОУ имели до 10 секунд на реакцию, то теперь — только шесть секунд.

Украинский канал «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй”» обратил внимание на украинский ПТРК «Стугна-П» на вооружении украинского 1021-го зенитного ракетно-артиллерийского полка и предположил, что в качестве ЗУР используется ракета украинского производства РК-2М-ОФ.

Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал видео с российского FPV-дрона самолетного типа «Молния», оператор которого ориентируется в пространстве по закрепленному на беспилотнике компасу, периодически направляя на него камеру.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины с 08:00 12 сентября по 21:00 13 сентября.

OSINT-проект «КіберБорошно» также отметил, что маршруты российских беспилотников во время атаки 12 сентября проходили преимущественно над районами с плотной облачностью и осадками. Согласно анализу проекта, дроны вошли в украинское воздушное пространство через Черниговскую область, затем двигались на запад в направлении Коростеня и Волыни, а отдельная группа обошла Киев с юга. Аналитики считают, что облачность осложняет обнаружение беспилотников оптическими и тепловизионными средствами, а также работу авиации, перехватчиков и мобильных огневых групп. Бескрестнов также считает, что ВС РФ используют плохую погоду для атак «Шахедами» по западным регионам Украины, поскольку облачность затрудняет работу украинских перехватчиков.

Начальник ГУР Олег Иващенко в интервью британскому изданию The Times напомнил, что ВС РФ используют для передачи видеопотока сеть ретрансляторов в Беларуси вдоль границы с Украиной — обнаружено шесть таких ретрансляторов и, по его информации, некоторые из них снова работают.

В Одессе в результате атаки в ночь на 12 сентября был сильно поврежден 25-этажный дом, два человека погибли, еще 37 человек пострадали, среди них — пятимесячный ребенок, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Как уточнили в ГСЧС, в многоэтажке загорелись квартиры с 21 по 23 этаж. По окончании спасательных работ там отчитались о 25 пострадавших. Еще пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск). В Минобороны РФ заявили, что в Черноморске были поражены объекты портовой инфраструктуры, «используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения», два морских сухогруза, «доставившие вооружение и военную технику для ВСУ», и морской буксир.

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В Запорожье в результате удара погибли два человека, еще четверо мирных жителей, по информации спасателей, получили травмы. В городе повреждены жилой дом и несколько нежилых построек. Также ракеты и дроны в третий раз за месяц атаковали металлургический комбинат «Запоріжсталь» в Запорожье. «Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство», — говорится в сообщении холдинга «Метінвест», владеющего предприятием.

Еще два человека погибли в Кривом Роге, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Там же пострадали четыре человека. Ракетами был атакован крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМіттал Кривий Ріг». По информации пресс-службы компании, в результате атаки «повреждены производственные и вспомогательные объекты».

Ночью в разных частях Днепропетровской области из-за атак возникли пожары, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) было дважды атаковано некое промышленное предприятие (12). В Минобороны РФ заявили, что, помимо металлургического комбината в Кривом Роге, в регионе были поражены «инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода „Интерпайп Сталь“» в Днепре, а также Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге.

Также в ведомстве сообщили об атаке на «центр обработки данных „ИнтерКарс“ в Киеве». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует кадры ударов по упомянутым выше целям.

Днем 12 сентября зафиксированы попадания по поезду и объектам железнодорожной инфраструктуры в Луцке в Волынской области и в Фастове в Киевской области, сообщил глава правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский. По его словам, пассажиров заблаговременно эвакуировали из поезда, а сотрудников — с рабочих мест.

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В компании «Укрзалізниця» сообщили, что из-за усиления атак поезда временно не будут ходить до Сум. Теперь они будут курсировать до и от станции Конотоп, а между Конотопом и Сумами пассажиров будут довозить автобусами.

Беспилотники ударили по центральному рынку в Славянске в Донецкой области. Три человека получили ранения, заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По сообщению Краматорского городского совета, 12 сентября в городе под удары попали сразу несколько гражданских автомобилей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

71-летняя женщина, работавшая в огороде, была убита беспилотником в селе Лупарево в Николаевской области, еще два человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва противодесантной мины в акватории Чёрного моря в Коблево, сообщил и. о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

В результате ударов по Житомирской области погибли два человека, еще один пострадал. В Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине, также горели два легковых автомобиля и сухая растительность, сообщили в ГСЧС. Кроме того, в Звягеле под удар попал завод польской Cersanit SA, который производит керамическую плитку и сантехнику.

Последствия российского налета на Житомирскую область 12 сентября 2026 года

Последствия российского налета на Житомирскую область 12 сентября 2026 года

ДСНС України

В Ровенской области удару также подверглась АЗС, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль. По информации местных Telegram-каналов, удар пришелся по заправке в городе Корец на границе Ровенской и Житомирской областей. В результате вечерних атак на регион часть города Дубно осталась без электричества. Также были зафиксированы отключения электроэнергии в Ровенском районе. Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что в Сарнах в Ровенской области было поражено железнодорожное депо.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что российские войска усилили атаки на автозаправочные комплексы в Киеве и на международных трассах. На экстренном совещании с представителями рынка и профильными ведомствами обсуждались установка защитных сооружений, обустройство укрытий и тестирование системы автоматического предупреждения АЗС о приближении беспилотников.

В сети появились фото установки габионов вокруг АЗС в Киеве. Защитные конструкции монтируют, в частности, со стороны трасс и пешеходных дорожек. Они должны удерживать обломки в пределах периметра и уменьшать зону поражения.

По подсчетам OSINT-исследователя Клемана Молена, с начала кампании ударов по украинским АЗС были поражены более 240 станций. Аналитик полагает, что выбор таких целей может свидетельствовать о нехватке у ВС РФ средств для поражения бензовозов и небольших топливных хранилищ.

Российские удары по АЗС на территории Украины

Российские удары по АЗС на территории Украины

Clément Molin

Два дня подряд под удары попадает склад Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области — один из двух крупнейших фармацевтических складов Украины, сообщает «Економічна правда». Площадь склада — 21 тысяча м², он обслуживал аптеки по всей стране.

12 и 13 сентября ударам неоднократно подвергались спасатели ГСЧС. В частности, при повторном ударе в Краматорске был ранен спасатель, в Запорожье поражено здание ГСЧС, в Донецкой области при ударе по зданию ГСЧС были ранены четверо пожарных.

В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали запад Украины у границы с Польшей. В частности под удар попал пограничный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области, сообщил украинский МИД. Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара на заправке, расположенной у пункта «Ягодин» — там сгорели несколько грузовых машин, пострадали двое водителей. В двух километрах от границы дрон попал по локомотиву пассажирского поезда, который шел из Киева в Варшаву, обошлось без пострадавших.

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На той же железнодорожной линии в это время находился другой поезд с европейскими политиками и чиновниками, сообщает Der Spiegel. В нем ехали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, советники правительств других европейских стран, депутаты бундестага, дипломаты и эксперты. Этот поезд российский беспилотник не атаковал, но около 5 утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги. В другом поезде в это же время, по сообщению компании «Укрзалізниця», находился бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В то же утро жителей приграничных районов Польши призвали направиться в безопасное место из-за «угрозы нападения с воздуха». Польша также подняла военную авиацию и привела в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки из-за беспилотников, атаковавших запад Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в Правительственном центре безопасности и заявил, что эскалация со стороны России «становится фактом».

Во Львовской области повреждения получили несколько многоэтажек в городе Стрый. По информации городского совета, никто не пострадал. Взрывы ночью зафиксированы и в других городах на западе Украины, в том числе в Тернополе и Ивано-Франковске — в обоих городах по одному пострадавшему.

В Одессе были повреждены склады, детский санаторий и терминал почтового оператора «Нова Пошта», несколько дронов врезались в многоэтажные дома. Власти сообщают о 24 пострадавших. В части города пропало электричество. Также в городе под удар попал дилерский центр «Укравто Одесса», где представлены автосалоны Mercedes-Benz, KIA, Ducati и Maserati.

В Минобороны РФ отчитались о поражении в Одессе логистических центров «Пальма», Raben-ukraine и «Одесса-22», «осуществляющих хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ». Кроме того, сообщается о поражении цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним, склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также морского сухогруза, который «доставил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ». В Одесской области, по версии ведомства, был поврежден «логистический центр „Новой почты“», а также цех по производству БПЛА в Ильичёвке, логистический центр в Усатове и логистический центр «Блум» в Теплодаре, электроподстанции «Новая» и «Усатово», «обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях».

В результате удара по легковому автомобилю в Краматорске утром 13 сентября погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. В 10:55 на город были сброшены четыре авиабомбы ФАБ-250. Ранения получили еще шесть человек.

В Херсоне днем 13 сентября беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. «В результате прямого попадания машина загорелась и полностью выгорела», — рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Водителя, парамедика и пациентку, находившихся в момент удара в автомобиле, доставили в больницу.

Последствия российского удара по автомобилю скорой помощи в Херсоне 13 сентября 2026 года

Последствия российского удара по автомобилю скорой помощи в Херсоне 13 сентября 2026 года

Прокудін Олександр – Офіційна сторінка

Как сообщили в ГСЧС Черниговской области, три человека погибли и еще 13 получили ранения при атаке на складские помещения в Прилуках утром 14 сентября. О складах какой компании идет речь, не сообщается.

В ночь на 14 сентября под удар вновь попал фармацевтический склад в Украине. На окраине Одессы в Хаджибейском районе был атакован склад лекарств «БаДМ», сообщает «Економічна правда».

После ударов по энергетической инфраструктуре утром 14 сентября часть жителей Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей остались без электроснабжения, заявили в Минэнерго Украины.

Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:

  • в течение дня 11 сентября были перехвачены 67 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
  • в ночь на 12 сентября были уничтожены 230 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
  • в течение дня 12 сентября были перехвачены 53 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
  • в ночь на 13 сентября были уничтожены 389 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Чувашией и акваториями Азовского, Чёрного и Каспийского морей
  • в течение дня 13 сентября были перехвачены 140 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
  • в ночь на 14 сентября были уничтожены 399 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря

Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок последствий атаки на полевой склад артиллерийских боеприпасов в Луганской области в ночь на 7 сентября. На снимке видно, что склад был полностью уничтожен.

Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что в ходе атаки 9 сентября в Краснодарском крае был уничтожен вертолет Ми-8АМТШ 318-го отдельного смешанного авиационного полка. По информации канала, вертолет был поражен одним БПЛА в районе вертолетной площадки Чембурка в Анапе. Также, как утверждается, двумя беспилотниками был существенно поврежден самолет Су-30 с бортовым номером 41 на аэродроме Витязево.

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил, что при налете БПЛА FP-1 на Махачкалинский международный морской торговый порт 10 сентября были поражены здание на территории порта и один из силосов зернового терминала.

В результате атаки на Саратовский НПЗ в ночь на 11 сентября была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Спутниковые снимки логистического центра OZON в Саратове после атаки 11 сентября показывают, что центр был полностью разрушен.

Спутниковый снимок последствий украинского налета на Саратовский НПЗ 11 сентября 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского налета на Саратовский НПЗ 11 сентября 2026 года

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также публикует снимок, на котором видны последствия атаки ракетами «Фламiнго» на завод «Волгоградпромпроект». В ходе атаки 11 сентября была полностью уничтожена часть главного цеха размером 20х15 метров. В компании Fire Point написали, что ракеты «Фламiнго» попали по пристройке к одному из цехов предприятия, в результате чего здание площадью около 380 м² полностью обрушилось и было уничтожено. Канал Exilenova+ показал фотографии последствий поражения «Волгоградпромпроекта», снятые с территории закрытой промзоны, подтверждающие обрушение производственного цеха. Утверждается, что одна из ракет промахнулась.

Разрушенная попадением ракеты «Фламiнго» пристройка к цеху завода «Волгоградпромпроект»

Разрушенная попадением ракеты «Фламiнго» пристройка к цеху завода «Волгоградпромпроект»

Exilenova+

Кроме того, Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пишет, что на некоторых российских НПЗ (например, на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области и заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области) начали устанавливать барьеры из грузовых контейнеров вокруг резервуаров и технологического оборудования. Такие конструкции могут служить физической преградой, а также сдерживать разлив нефтепродуктов и распространение огня при пожаре. Также на предприятиях продолжают возводить противодроновые сети и металлические каркасные конструкции. Эти меры призваны усложнить атаки беспилотников, но, как отмечает проект, не гарантируют защиту оборудования от поражения.

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал также спутниковые снимки площадки для запуска дронов «Цимбулова» в Орловской области. В ходе нескольких атак были поражены ангары для хранения беспилотников и пусковые установки реактивных «Шахедов». Как отмечает проект, российские военные продолжают расширять инфраструктуру: строятся 26 подземных хранилищ для топлива и боевых частей БПЛА, а также небольшие гаражи для дронов без БЧ. Рядом с пусковыми установками видны многочисленные транспортные контейнеры от реактивных беспилотников «Герань-5», часть которых хранится под открытым небом.

Один человек погиб, еще восемь получили ранения при ударах по автомобилям в поселке Октябрьский и селе Ржевка в Белгородской области, сообщили вечером 11 сентября в региональном оперштабе. Всего за сутки с 11 по 12 сентября в регионе погиб один человек, пострадали еще 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 12 сентября.

В ночь на 12 сентября беспилотники поразили комбинат «Тольяттикаучук» в Тольятти в Самарской области, сообщает Генштаб ВСУ. В результате удара на территории предприятия зафиксирован пожар, степень нанесенного ущерба уточняется, говорится в сообщении. Губернатор Вячеслав Федорищев писал, что беспилотники пытались атаковать неназванное промышленное предприятие. По информации мэра Тольятти Ильи Сухих, обошлось без жертв, один человек госпитализирован, в одном из районов выбито остекление нескольких многоквартирных домов, жильцов вывезли в пункт временного размещения.

Той же ночью беспилотники атаковали площадку Таганрогского автомобильного завода и военный аэродром в Таганроге в Ростовской области. Об этом сообщили издание Astra и украинский канал Exile+. На территории ТагАЗа загорелся топливный резервуар. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал там не менее двух очагов возгорания. Также масштабный пожар зафиксирован на территории военного аэродрома Таганрог-Центральный. Российские власти ни один из атакованных объектов не назвали.

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 70 сбитых над регионом дронах и о том, что в Таганроге загорелись здания, спортивный объект и коммерческие постройки. В частности, повреждения получили детский футбольный клуб «Авангард», продуктовый склад и оптовый супермаркет «Светофор». Обошлось без жертв и пострадавших. Позже Владимир Зеленский сообщил, что в Таганроге дроноводы СБУ поразили производство FPV-дронов и склады хранения БПЛА, резервуар с нефтепродуктами, РЛС П-18 «Терек», а также комплекс «Панцирь-С2».

По информации канала «Досье Шпиона», ЗРПК «Панцирь-С1», уничтоженный в ходе атаки 12 сентября в районе Таганрога, за день до этого вернулся из ремонта после предыдущего поражения. Авторы заявляют, что по состоянию на 13 сентября в городе не осталось боеспособных комплексов «Панцирь-С1» и С-300 / С-400. Кроме того, как утверждается, на аэродроме была сожжена емкость с топливом объемом 1 тысяча тонн, а на предприятии «Атлант АЭРО», производящем беспилотники «Молния», загорелись 4 тысячи м² производственных помещений и был уничтожен склад готовой продукции. В свою очередь, Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» пишет, что в ходе атаки на Таганрог были уничтожены три производственно-складских здания предприятия «Атлант АЭРО». Еще несколько подобных помещений, как утверждается, были поражены на втором объекте компании в городе. Из-за атаки на аэродром Таганрог-Центральный на его территории загорелись топливные емкости, а следы выгоревшей травы у позиции С-400 указывают на попытку удара по зенитному комплексу.

Военно-морские силы ВСУ показали кадры первого в истории боя между морскими БЭК. Украинский Sargan 3000 при помощи пулемета калибра 12,7 мм уничтожил российский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео атаки БПЛА на танкер Armada Leader, находящийся под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. На кадрах, которые, как утверждается, сняты 10 сентября, судно несколько раз атакуют беспилотники, а российский вертолет пытается их сбить. Бровди заявил, что за 10 недель СБС атаковали 285 судов российского «теневого флота» в Азовском и Чёрном морях: 215 — в июле, 54 — в августе и 16 — с 1 по 11 сентября.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 13 сентября.

В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Согласно сообщениям правительства республики и мэрии города, в Нижнекамске «повреждения получили промышленные и гражданские объекты», одно из предприятий загорелось, но «производственный процесс не остановлен». В промзоне города спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA  FIRMS зафиксировал возгорание. Генштаб ВСУ утверждает, что был поврежден нефтезавод ТАНЕКО — «зафиксировано возгорание одного из резервуаров».

В жилом секторе Нижнекамска один беспилотник попал в дерево во дворе и повредил машину рядом, в которой было четыре человека. Из них две девушки погибли, два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали из-за попадания дрона в жилой дом. Всего в городе, с учетом повреждений в промзоне, 14 пострадавших.

Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на предприятии в Славянске-на-Кубани. В Генштабе ВСУ и в ГУР утверждают (12), что атакован Славянский НПЗ. На территории предприятия зафиксирован пожар, который хорошо виден на спутниковом снимке. В городе также были повреждены газопровод, четыре дома и поликлиника. Пострадали три человека.

Спутниковый снимок последствий украинского налета на НПЗ в Славянске-на-Кубани 13 сентября 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского налета на НПЗ в Славянске-на-Кубани 13 сентября 2026 года

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

В Ленинградской области после атаки БПЛА на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» 30 августа начался очередной виток топливного кризиса — на АЗС возникли длинные очереди. Губернатор Александр Дрозденко предостерег, что в регионе могут ввести заправку по расписанию. Также он ожидает, что «к началу октября» ситуация исправится.

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по объектам в России, связанным с производством дизельного топлива, и заявил, что атаки вызывают его дефицит на мировом рынке, пишет Associated Press.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 14 сентября.

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край, сообщили в региональном оперштабе. В Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребенок. «Повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома», — говорится в сообщении оперштаба. Украинский канал Supernova+ пишет, что атака также велась на поселок Дагомыс в черте Сочи. В Генштабе ВСУ заявили, что в городе поражена многофункциональная РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-400 «Триумф».

Также, по информации Генштаба, в районе аэродрома Саки в аннексированном Крыму была поражена радиосистема ближней навигации, в Брянской области под удар попали РЛС и ретрансляторы, а в Курской — места хранения, подготовки и запуска БПЛА. В Курске, по сообщениям губернатора Александра Хинштейна, пострадали два человека.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 сентября по 20:00 11 сентября стало известно как минимум о 18 погибших и 148 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 35 мирных жителей погибли, еще 242 получили ранения. Также CIT публикует (12) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 248 844 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. По информации журналистов, в их базе пока лишь 6,6 тысячи карточек погибших в 2026 году. Главной причиной этого они называют всё более длительную задержку между смертью военнослужащего, ее официальной регистрацией и публикацией некролога. Согласно оценке авторов, более полная картина потерь за 2026 год появится не раньше чем через два года.

Начальник британского Штаба обороны главный маршал авиации Ричард Найтон утверждает, что с момента вторжения России в Украину погибли уже 500 тысяч российских военнослужащих, передает Русская служба Би-би-си. По словам Найтона, большая часть этих потерь пришлась на период после января 2023 года.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm идентифицировало одного из российских офицеров, погибших при ударе по командному пункту 41-й общевойсковой армии ВС РФ в Донецке на территории Научно-исследовательского института комплексной автоматизации 8 сентября 2025 года. По информации проекта, погиб заместитель начальника связи — инженер отдела связи штаба 41-й армии гвардии подполковник Сергей Коноплев. Сообщается также о гибели еще одного офицера из командования подразделений связи, чьи имя и звание установить не удалось.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту казни двух военнослужащих Нацгвардии Украины, попавших в плен 2 сентября 2026 года в районе Доброполья. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

Власти Иркутской области установили выплату в 1,5 млн рублей за содействие в заключении контракта с Минобороны иностранцем или лицом без гражданстваобнаружила «Вёрстка». По подсчетам издания, это крупнейшее в России вознаграждение за вербовку иностранцев на войну. Одновременно выплата за привлечение россиян из других регионов выросла с 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

В СБУ опубликовали отчетное видео о работе дроноводов Центра специальных операций «Альфа» за август. В спецслужбе отметили, что подразделение в течение полугода остается самым результативным в СОУ, и опубликовали список пораженных целей, среди которых только личного состава насчитывается более 6000. В канале «Военный Осведомитель» обратили внимание на фрагмент видео, на котором украинский БПЛА наносит удар по пикапу, очевидно, предназначенному для пуска «Шахедов» (предположительно, реактивных «Герань-4»).

Вооружения и военная техника

Украине необходимо как минимум 100–120 ЗУР для ЗРК Patriot на каждый месяц зимы, заявил Владимир Зеленский в интервью DW. По его информации, в России ежемесячно производят около 140 баллистических ракет, для уничтожения которых потребовалось бы 280 зенитных ракет.

В Украине подготовлен пакет документов, который позволит частным инвесторам строить подземные оборонные предприятия, сообщила заместитель министра обороны по вопросам ОПК Анна Гвоздяр.

Автор канала «Офіцер» сообщает, что в ВС РФ возобновилось использование терминалов Starlink, причем не только как средства связи, но и для управления БПЛА и НРТК, что свидетельствует об их значительном количестве.

Ростех отчитался об отправке в войска новых партий Т-90М и Т-72Б3М, оборудованных «усовершенствованной всеракурсной защитой», то есть «мангалами». Украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко охарактеризовал комплект как «неплохой» — однако, по его мнению, он не изменит ситуацию с уязвимостью танков на поле боя, из-за которой число танков в действующих российских частях сокращается, а вновь произведенные машины идут на хранение или на учебные полигоны.

На «Уралвагонзаводе» (входит в структуру «Ростеха») также отчитались о серийном производстве новой защиты танков Т-80БВМ из металлических тросов, которую Тарасенко окрестил «царь-шатер». Из недостатков он отметил использование резинотканевых экранов, которые, по его сведениям, при попадании плавятся, что может повредить системы танка.

О главных событиях войны 11 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ наращивают группировку в районе Доброполья, приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%. Что происходит на фронте

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Публикация:«Российские войска ведут бои за Орехов, налеты беспилотников на приграничные с Польшей районы Украины. Что происходит на фронте»

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