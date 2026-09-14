Российские войска ведут бои за Орехов, налеты беспилотников на приграничные с Польшей районы Украины. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья

На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города

Коэффициент перехвата украинской ПВО реактивных версий БПЛА типа «Шахед» составляет всего 60%

Удары по металлургическим заводам в Запорожье и Кривом Роге — повреждены производственные мощности

Беспилотники атаковали приграничные с Польшей районы Украины — в это время там находился поезд с европейскими политиками

Военно-морские силы ВСУ выложили кадры первого в истории боестолкновения двух безэкипажных катеров

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 248 844 человека

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.

В Минобороны РФ отчитались о захвате сел Черняков, Широкое и Шевченково на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), все три населенных пункта остаются под контролем СОУ.

На лиманском направлении Z-каналы признают украинские успехи на выступе к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Несколько Z-каналов признали успехи СОУ к северу от Лимана, где ранее сообщалось о «срезании» российского выступа. Большинство комментаторов между тем затрудняются определить масштабы украинского наступления.

На славянском направлении сообщается о захвате российскими военными Дибровы к востоку от Краматорска.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Дибровы к востоку от Краматорска — в результате село, ранее находившееся в «серой зоне», оказалось под российским контролем.

На константиновском направлении подразделения ВС РФ увеличивают зону контроля на флангах Константиновки.

DeepState фиксирует расширение российского контроля в районе Новомаркова к северо-востоку от Дружковки, а также около Николаевки в «кармане» к западу от Часова Яра и Долгой Балки (до 2016 года — Артёма) к юго-западу от Константиновки.

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Весёлого к северо-востоку от Доброполья.

Минобороны РФ заявило о захвате села Весёлое на вершине бывшего Добропольского выступа и сопроводило это сообщение кадрами ударов FPV-дронами по зданию, автомобилю и украинским военным (российские военные на видео не присутствуют). Сообщения о захвате Весёлого, расположенного к северо-востоку от Доброполья, отрицает и украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер», который в то же время признает, что на этом участке российские военные достигли определенных успехов, «просочившись» в сторону нескольких населенных пунктов, в том числе Весёлого, но, как он утверждает, не смогли закрепиться ни в одном из них.

На запорожском направлении российские войска ведут бои за Орехов и окрестности города.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что участок фронта к западу от Гуляйполя в Запорожской области передали в управление 7-го корпуса ДШВ, тогда как штатные бригады корпуса остались на покровском участке. Он высказывает удивление таким решением, характеризуемым как «некоторый слом корпусной реформы» СОУ, однако выражает уверенность, что 7-му корпусу удастся стабилизировать ситуацию на направлении. По сведениям Мирошникова, командование корпуса начало свою деятельность на участке с аудита позиций, которые контролировались лишь на бумаге, с чем и связаны последние изменения в пользу ВС РФ на карте DeepState.

Минобороны РФ заявило о захвате Новоандреевки к юго-западу от Орехова. Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, объявил, что ВС РФ взяли сам Орехов и Новопавловку к северо-западу от него. В DeepState не подтверждают эту информацию.