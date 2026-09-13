Российский дрон ударил по поезду Киев — Варшава в 2 км от Польши. Рядом эвакуировали спецпоезд с Борисом Джонсоном

Российский беспилотник утром 13 сентября ударил по локомотиву пассажирского поезда Киев — Варшава в Волынской области, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Как сообщила «Укрзалізниця», мониторинговая группа заранее предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал. Financial Times пишет, что пассажиров успели эвакуировать, а локомотив перед ударом отцепили от остального состава.

На той же железнодорожной линии в это время находился другой — специально зафрахтованный — поезд с европейскими политиками и чиновниками, сообщает Der Spiegel. В нем ехали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, советники правительств других европейских стран, депутаты бундестага, дипломаты и ученые. Этот поезд российский беспилотник не атаковал, но около 5 утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги и начали частично эвакуировать.

По данным Der Spiegel, проводники разбудили пассажиров для эвакуации, однако вскоре была объявлена отмена тревоги, поскольку новых беспилотников не обнаружили. Издание отдельно называет среди пассажиров депутата бундестага от «Зеленых» Робина Вагенера. Джонсон и другие пассажиры спецпоезда возвращались в Польшу после международной конференции Yalta European Strategy в Киеве.

Financial Times при этом пишет еще об одной группе иностранных участников конференции: бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и ехавшие вместе с ним иностранные представители пересекли границу в Дорохуске на другом поезде за несколько минут до атакованного состава. Сам Бильдт подчеркнул, что удар пришелся не по их поезду, а по следовавшему вскоре за ним.

После удара «Укрзалізниця» сообщила о значительных задержках, однако движение через Ягодин удалось возобновить в обоих направлениях. Компания заявила, что из-за продолжающихся атак на железную дорогу ее мониторинговый центр и сотрудники по всей стране переведены в режим повышенной готовности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские удары по району украинско-польской границы в Ягодине стали продолжением атак на пограничную инфраструктуру Украины. Он назвал произошедшее «террором», который приближается к границам ЕС и НАТО, и призвал западные страны усилить санкции против России.

В то же утро жителей приграничных районов Польши призвали направиться в безопасное место из-за «угрозы нападения с воздуха». Польша также подняла военную авиацию и привела в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки из-за российских беспилотников, атаковавших запад Украины. Позднее тревогу отменили. Ягодин, где был поражен локомотив поезда Киев — Варшава, находится непосредственно у польской границы и напротив Люблинского воеводства.