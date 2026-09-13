Ранним утром в граничащих с Украиной районах Польши жителей призвали укрыться из-за угрозы воздушной атаки

Жителям нескольких районов Люблинского воеводства Польши ранним утром 13 сентября разослали предупреждение об угрозе воздушной атаки с призывом направиться в безопасное место. Как сообщил правительственный Центр безопасности (RCB), экстренное оповещение получили жители Влодавского, Ленчинского, Свидникского, Хелмского и Красноставского повятов, а также города Хелм.

«Внимание! Внимание! Внимание! Угроза нападения с воздуха. Направляйтесь в безопасное место. Следуйте указаниям местных служб. Ожидайте дальнейших сообщений»,

— говорилось в предупреждении.

Такая формулировка отличается от сообщений, которые RCB рассылал во время российских атак по Украине в предыдущие дни. Например, 12 сентября жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждали о «российской воздушной атаке на территории Украины», сообщали о работе польской авиации и просили следить за дальнейшими сообщениями, но не призывали идти в укрытия.

Утром 13 сентября оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что из-за активности российских реактивных беспилотников, наносивших удары по территории Украины, в воздушное пространство Польши подняли военную авиацию. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в готовность. Военные назвали эти меры превентивными и направленными прежде всего на защиту районов, прилегающих к территориям, которым угрожали российские удары. Позднее тревогу отменили.

Перед рассылкой польского предупреждения российские беспилотники в течение нескольких часов двигались в сторону западных областей Украины. Воздушные силы ВСУ сообщали о дронах над Житомирской областью, летевших в сторону Ровненской, затем — о беспилотниках в Ровненской области, а около 05:20 по киевскому времени — о дроне, направлявшемся оттуда в сторону Бродов во Львовской области. Позднее беспилотники фиксировали также в Львовской и Тернопольской областях.

Всего в ночь на 13 сентября Россия атаковала Украину 453 беспилотниками, в том числе реактивными, сообщили Воздушные силы ВСУ. По их данным, 409 целей были сбиты или подавлены, попадания зафиксировали в 13 местах. На момент публикации утренней сводки атака еще продолжалась.

В конце июля воздушное пространство Польши уже нарушала российская крылатая ракета Х-101. Она упала возле деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве во время массированной атаки по Украине. Позднее польская прокуратура установила, что ракету изготовили во втором квартале 2026 года на предприятии в Московской области. На месте падения образовалась воронка диаметром около 10 м и глубиной около 5 м, ракета содержала значительное количество взрывчатого вещества.