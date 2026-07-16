Польша создает новую военную структуру для защиты границы с Россией и Беларусью

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о создании Компонента охраны пограничья — новой военной структуры, которая будет отвечать за поддержку охраны восточной и северо-восточной границы страны, сообщает Defence 24. Название отсылает к Корпусу охраны пограничья, существовавшему во времена Второй Речи Посполитой, однако новое формирование адаптируют к современным угрозам — гибридным операциям, миграционному давлению и атакам с использованием дронов.

Компонент войдет в состав Войск территориальной обороны и станет одной из опор программы «Восточный щит», цель которой — укрепить безопасность на границе с Беларусью и Россией. Проект предусматривает строительство оборонительной инфраструктуры, развитие систем наблюдения и наращивание способности государства реагировать на кризисные ситуации.

В состав новой структуры войдут четыре бригады, отвечающие за ключевые участки восточной границы. Их составят подразделения, размещенные в приграничных регионах, готовые работать при поддержке логистических и разведывательных частей, а также специализированных групп, владеющих современными технологиями, в том числе беспилотными системами. Задачами подразделения станут поддержка охраны государственной границы, ведение разведки, защита инфраструктуры и быстрое реагирование на угрозы. Военные будут взаимодействовать с Пограничной службой и другими службами, отвечающими за безопасность страны.

Отмечается, что создание Компонента охраны пограничья — очередной шаг по укреплению восточного фланга НАТО. Он должен дополнить меры, реализуемые в рамках «Восточного щита», и повысить способность Польши защищать свои границы на фоне растущих угроз. Косиняк-Камыш пообещал представить организационные детали и назначить командующих новой структуры. Создание подразделения должно стать одним из важных элементов долгосрочной оборонной стратегии Польши.

Ранее Польша разместила 40 тысяч военных на границе с Беларусью и Россией перед началом российско-белорусских учений «Запад-2025», в ходе которых, по словам главы МИД Радослава Сикорского, отрабатывались «очень агрессивные сценарии».