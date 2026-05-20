Власти Польши задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в пользу России

Польское Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий против НАТО.

Операция прошла 12 мая в рамках расследования Подлясского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Белостоке. Всем троим предъявлены обвинения в работе на иностранную разведку и передаче сведений, способных нанести ущерб Польше.

По версии следствия, подозреваемые действовали по заданию гражданина России, связанного с ФСБ. Им инкриминируется разведка дислокации войск НАТО на польской территории, сбор средств на закупку техники для российской армии, изготовление и распространение пропагандистских и дезинформационных материалов, а также пропаганда символики в поддержку агрессии против Украины и публичное одобрение войны.

Отмечается, что к диверсионной деятельности подозреваемые готовились заблаговременно — проходили стрелковую подготовку и тренинги по тактике. Суд в Белостоке заключил всех троих под стражу сроком на три месяца.

В марте 2025 года ABW обвинило гражданина Беларуси в диверсии и шпионаже — следствие установило его причастность к поджогу крупного строительного рынка в Варшаве, организованному в пользу России. Тогда же Польша договорилась с Литвой о создании совместной следственной группы для расследования серии аналогичных поджогов в Центральной и Восточной Европе.