Российские спецслужбы используют европейскую недвижимость как базы для диверсий в Европе — Telegraph

Российские спецслужбы превратили сотни объектов недвижимости по всей Западной Европе в сеть потенциальных баз для диверсий и слежки, предупреждают сотрудники разведок как минимум дюжины европейских государств. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на действующих и бывших офицеров трех европейских спецслужб. По их данным, на ряде объектов уже могут находиться взрывчатка, дроны, оружие и «спящие» агенты, готовые к активации в кризисной ситуации.

Среди объектов — летние домики в Норвегии вблизи авиабазы Бардуфосс, храм Русской православной церкви у стратегически важного аэропорта в шведском Вестеросе и многочисленная недвижимость рядом с военно-морскими базами и подводными кабелями связи. Особую тревогу у спецслужб вызывают объекты вблизи военных баз в Сицилии, на Крите, в материковой Греции, а также рядом с ключевыми учреждениями в Лондоне, Париже и Женеве.

Эталоном подобной операции, как отмечает издание, стала история финской компании Airiston Helmi, которая тихо скупила 17 объектов недвижимости в Архипелаговом море близ Турку, в том числе остров Саккилуото. При обыске в 2018 году власти обнаружили там девять причалов, вертолетную площадку, камеры наблюдения, маскировочные сети и здания, напоминающие казармы, оснащенные спутниковыми антеннами. Российский владелец компании Павел Мельников был осужден лишь за мошенничество и получил условный срок. После 2022 года, по данным источников The Telegraph, Россия переключилась с таких масштабных проектов на их тиражирование «в миниатюре»: сотни неприметных зданий по всей Европе превращаются в конспиративные квартиры и склады оружия.

Стратегическая логика состоит в том, чтобы действовать в «серой зоне» — ниже порога, при котором НАТО было бы обязано применить статью 5 о коллективной обороне. «Диверсионная кампания с меньшей вероятностью создаст консенсус вокруг статьи 5, чем обычная военная операция России», — цитирует издание одного из офицеров разведки. Глава МИ-6 Блэз Метревели в декабре заявила, что Британия «действует в пространстве между миром и войной», а Россия «испытывает нас в серой зоне тактиками, которые находятся чуть ниже порога войны».

Финляндия в июле 2024 года ввела почти полный запрет на покупку недвижимости россиянами и белорусами, спровоцировав аналогичные меры в странах Балтии. Большинство европейских государств пока не последовали этому примеру. Предложение ввести общеевропейский запрет на продажу недвижимости российским покупателям провалилось в прошлом году — в том числе из-за возражений Кипра, несмотря на активную скупку москвичами объектов вблизи британских баз на острове. Один из источников резюмировал, что «пока контрразведка остается национальной, она не сможет противостоять угрозе, которая пересекает все границы в Европе».

Ранее The New York Times писала о том, как ГРУ развернуло в Европе масштабную диверсионную кампанию — от поджогов склада в Англии и лакокрасочного завода в Польше до подготовки нападений на американские военные базы.

Российская разведывательная сеть в Европе теоретически может нанести серьезный ущерб — но только при двух условиях, счел в интервью The Insider военный эксперт Давид Шарп:

«Если предположить сложную, хорошо организованную работу — реальное оружие, агенты, которые десятилетиями ждут своего часа, или то, что могут быть переправлены серьезно подготовленные люди, — то да, теоретически они способны на что-то значительное, тем более с современными средствами. Но у меня большие сомнения в квалификации и профессионализме ГРУ. Наблюдая за их работой много лет (от Анны Чапман до отравителей Скрипалей и тех, кого ловили в Амстердаме с квитанцией от штаба ГРУ), я могу предположить, что всё гораздо проще и не так страшно.

Что касается статьи 5 НАТО, ее применение зависит от масштаба и атрибуции ущерба. Одно дело — убийство беглого российского летчика в Испании. Другое — теоретическое покушение на высшее должностное лицо страны. Пятую статью против ядерной державы не вводят каждое утро. Но и здесь всё субъективно: можно посчитать мелкий ущерб нападением, а крупный — спустить на тормозах».

