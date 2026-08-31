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Новости

В Польше загорелся завод оборонной компании, снабжающей ВСУ. Власти подозревают поджог

The Insider
Иллюстрация: wbgroup.pl

Иллюстрация: wbgroup.pl

Завод польской оборонной компании WB Electronics, расположенный в городе Скаржиско-Каменна, загорелся в ночь на 31 августа. Как пишет издание Onet, на месте работают сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Спецслужба не исключает версию поджога.

Вскоре после того, как начался пожар (в 0:23 по местному времени), охранная компания уведомила полицию, что на территории предприятия сработал детектор, фиксирующий взломы. Кроме того, камера наружного наблюдения зафиксировала человека в балаклаве, который, предположительно, проник на территорию через забор. Недалеко от завода были найдены брошенный рюкзак и толстовка.

Немецкое агентство dpa уточняет, что загоревшийся завод производит компоненты для боевых дронов. WB Group, в структуру которой входит WB Electronics, — крупнейшая частная оборонная компания Польши и поставщик польской армии. Компания специализируется на разработке и производстве передовых технологий для оборонной отрасли, в том числе цифровых систем управления, автоматизированных систем управления огнем, средств связи, а также современных беспилотных и ударных систем. 

У WB Group есть дочерняя компания в Украине — WB Ukraine. Согласно данным с сайта группы, WB Ukraine поставляет продукцию украинской армии, а также «руководит разработкой новых продуктов, поддерживает модернизацию и собственное производство в Украине». Среди продукции компании перечислены БПЛА, барражирующие боеприпасы, системы связи.

В июле WB Group сообщила, что Европейская комиссия выбрала ее в качестве одного из учредителей альянса ЕС — Украина по беспилотным летательным аппаратам — первой платформы, которая должна объединить европейскую и украинскую промышленность.

Ранее в августе власти Словакии сообщили, что раскрыли план поджога завода украинской компании Skyeton, которая занимается производством беспилотников. Атаку удалось предотвратить, задержаны трое подозреваемых.

Также в августе произошли взрывы и пожары еще на трех предприятиях, имеющих отношение к поставкам оружия Украине, на территории Евросоюза.

  • 10 августа в Болгарии произошел взрыв на предприятии по производству и хранению боеприпасов, которое принадлежит оборонной компании EMCO болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Сам бизнесмен и его оружейные предприятия в прошлом неоднократно становились целями предполагаемых операций российской военной разведки. The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel расследовал попытку отравления Гебрева сотрудниками ГРУ, а также взрывы на складах с боеприпасами, предназначавшимися в том числе для Украины.
  • 13 августа произошли взрыв и пожар на заводе Ammo Italy в Коллеферро, недалеко от Рима. Завод входит в холдинг KNDS, у которого есть дочернее предприятие в Украине. Через несколько дней министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что итальянские власти не нашли никаких свидетельств того, что к взрыву причастна Россия.
  • 15 августа в Таллинне подожгли здание эстонской компании Milrem Robotics, которая поставляет Украине беспилотные наземные военные машины. Двое подозреваемых в этой диверсии были вскоре задержаны в Латвии.

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