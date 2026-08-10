В Болгарии произошли взрывы на заводе оружейной компании Емельяна Гебрева, которого пытались отравить сотрудники ГРУ

На предприятии по производству и хранению боеприпасов возле села Белица в центральной Болгарии произошли пожар и последовавшие за ним взрывы. Около 300 сотрудников были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Предприятие принадлежит оборонной компании EMCO болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Гебрев и принадлежащие ему оружейные предприятия уже неоднократно становились целями предполагаемых операций российской военной разведки. The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel расследовал попытку его отравления сотрудниками ГРУ, а также взрывы на складах с боеприпасами, предназначавшимися в том числе для Украины.

По словам мэра общины Трявна Денчо Минева, пожар непосредственно на территории склада удалось потушить. Всех работников вывезли автобусами EMCO. Район происшествия оцеплен, на месте создан оперативный штаб с участием экстренных и правоохранительных служб.

Огонь при этом распространился на лесные участки рядом с предприятием. Из-за сильного задымления власти призвали жителей близлежащих населенных пунктов закрыть окна, использовать защитные маски и не выходить на улицу без необходимости. В городе Плачковци планируют установить мобильную станцию для контроля качества воздуха.

В Габровской области была активирована система экстренного оповещения BG-ALERT. Дорогу возле поворота к селу Армянковци перекрыли. Жителей населенных пунктов рядом с заводом начали превентивно эвакуировать. Причина пожара устанавливается. По предварительной оценке болгарских властей, речь идет о случайном происшествии, а не о диверсии. Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что причины инцидента, «скорее всего, внутренние».

Инцидент произошел через два дня после другого взрыва на территории Болгарии. 8 августа премьер-министр страны сообщил, что в стране взорвался беспилотник, прилетевший со стороны Румынии. Он упал примерно в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

В Минобороны Болгарии заявили, что, вероятнее всего, речь идет об украинском дроне-приманке «Мая». В МИД Украины подчеркнули, что если аппарат действительно принадлежал Украине, он оказался на территории Болгарии не в результате преднамеренных действий украинской стороны. Киев заявил о готовности сотрудничать с Софией для установления всех обстоятельств произошедшего.

Взрывы на складах Гебрева происходили и раньше

Нынешний пожар — далеко не первый подобный инцидент на объектах, связанных с Гебревым.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошли взрывы на складах, где находились боеприпасы EMCO. Погибли два человека. Чехия впоследствии обвинила в организации диверсии сотрудников подразделения ГРУ 29155. The Insider и Bellingcat подробно расследовали эту операцию и установили связь ее участников с последующими операциями российской военной разведки в Европе. Часть хранившихся там боеприпасов предназначалась для Украины.

В августе 2022 года произошел пожар на оружейном складе EMCO возле болгарского города Карнобат. Сам Гебрев тогда заявил, что считает произошедшее намеренным поджогом и исключает «человеческую ошибку».

В июне 2023 года на том же комплексе возле Карнобата вновь произошли взрывы. Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах около часа ночи. Пострадавших не было. Объект закрыли для проведения расследования.

The Insider тогда отмечал, что эти события происходят на фоне многолетней серии операций ГРУ против Гебрева и его бизнеса. Согласно расследованиям The Insider и Bellingcat, сотрудники войсковой части 29155 преследовали предпринимателя в период, когда его компания была связана с поставками боеприпасов Украине. После взрывов на складах во Врбетице в 2014 году последовала попытка отравления самого Гебрева в Болгарии в 2015-м.

Как Гебрева пытались отравить сотрудники ГРУ

В апреле 2015 года Гебрев внезапно потерял сознание во время приема в Софии. Примерно в то же время симптомы тяжелого отравления появились у его сына и одного из руководителей EMCO. Всех троих объединяло то, что утром они находились в офисе компании.

Позднее лаборатория Хельсинкского университета обнаружила в организме Гебрева следы двух органофосфатов, указывавшие на отравление нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили, что в операции против Гебрева могли участвовать не менее семи сотрудников ГРУ из подразделения 29155. На записях камер возле офиса Гебрева был идентифицирован офицер ГРУ Денис Сергеев, использовавший документы на имя Сергея Федотова. В 2018 году он также находился в Великобритании во время отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Расследователи установили, что группа сотрудников ГРУ приезжала в Болгарию как минимум трижды. Первая группа прибыла в феврале 2015 года — за два месяца до отравления. Вторая находилась в стране непосредственно во время покушения: Сергеев и еще двое предполагаемых сотрудников ГРУ прибыли 24 апреля и покинули Болгарию 28 апреля, в день отравления. В мае Сергеев вновь приехал в страну, после чего состояние Гебрева снова резко ухудшилось и его госпитализировали.

Точный мотив покушения окончательно установлен не был. EMCO занималась экспортом вооружений, а Гебрев поставлял оружие Грузии во время войны 2008 года. В последующих расследованиях The Insider связывал интерес ГРУ к предпринимателю с поставками боеприпасов Украине после начала российской агрессии в 2014 году.