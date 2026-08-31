«Антивоенная» группа, пытавшаяся поджечь дроновый завод в Словакии, заявила о цели лишить Киев военной поддержки ЕС и пообещала новые атаки

В конце августа власти Словакии сообщили о раскрытии заговора против завода Tropozond s.r.o., который принадлежит украинскому производителю дронов Skyeton. По данным следствия, предприятие собирались поджечь. Были задержаны трое подозреваемых: украинец и два гражданина Латвии.

Ответственность за подготовку диверсии взяла на себя малоизвестная группа Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984). В опубликованном на сайте группы манифесте утверждалось, что она выступает против войны и милитаризации.

The Insider направил запрос GCAW1984, спросив, какова их конечная цель и почему неудавшаяся атака была направлена против Украины, которая защищается от российской агрессии. Редакция получила следующий ответ, подписанный Robert Lewanowski (этот же псевдоним использовался в манифесте):

«Наша конечная цель — полная демилитаризация общества и создание социального порядка, отвергающего все военные конфликты и исключающего применение силы как средства разрешения споров, отдающего предпочтение дипломатии, а не конфронтации. Прежде всего мы выступаем против масштабной милитаризации Европы, которая оказала существенное негативное влияние на уровень и качество жизни населения и в конечном итоге приведет к глобальному военному конфликту, последствия которого будут ужасающими. В противостоянии между Россией и Украиной мы не занимаем ни одну из сторон, поскольку для нас интересы Европейского союза и граждан, проживающих на его территории, стоят на первом месте. Как мы уже заявляли ранее, любые объекты, производящие оружие и боеприпасы, которые впоследствии поставляются в зоны военных конфликтов, являются нашими законными целями независимо от страны, в которой они расположены. Мы исходим из того, что именно Украина размещает свои оборонные предприятия на территории Европейского союза, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье местных жителей и создавая условия для вовлечения населения стран, в которых расположены эти объекты, в военный конфликт, который не отражает интересы Европы или ее граждан. Эта акция не направлена конкретно против Украины, а скорее служит своего рода посланием руководству Словакии, которое, не принимая во внимание мнение собственных граждан, допускает размещение на территории страны иностранных военно-промышленных объектов, тем самым не только способствуя дальнейшей милитаризации государства, но и создавая прямые риски для населения».

Автор письма обещает новые диверсии:

«Мы гарантируем, что в самом ближайшем будущем подобные акции станут регулярными и наш протест распространится на все государства, которые сознательно выбрали путь милитаризации и пренебрегли интересами собственного народа».

ИИ-анализ манифеста GCAW1984 показал, что его автор, наиболее вероятно, носитель русского языка. На это указывают использованные в тексте кальки с русских выражений. Носитель английского языка, которому The Insider также показал этот текст, пришел к выводу, что манифест написан носителем одного из восточноевропейских/славянских языков — скорее всего, русского или польского.

ИИ-анализ письма, полученного редакцией, показал аналогичные результаты.

Между тем на сайте GCAW1984 опубликовано новое заявление. В нем говорится, что американо-израильская оборонная компания Covenant собирается в 2027 году начать производство ракет средней дальности вблизи немецкого Лейпцига. Авторы текста намекают, что предприятие может стать целью для атак:

«Жителям Саксонии теперь придется смириться с тем, что беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, будут не только прибывать в аэропорт Лейпциг/Галле, но и наносить визиты на американо-израильские предприятия по производству оружия».

О том, что Covenant планирует открыть производство ракет вблизи Лейпцига, 28 августа сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. По их данным, речь идет о ракетах дальностью более 1500 км, планируемая производственная мощность предприятия — до 1000 единиц в год.