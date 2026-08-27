В Словакии пытались поджечь завод украинского производителя дронов Skyeton. Задержаны трое, ответственность взяла «антивоенная» группа

План поджога завода, раскрытый в Словакии, был направлен против предприятия украинской компании Skyeton, которая занимается производством беспилотников. Как сообщает Reuters, это подтвердил в письме представитель прокуратуры. Полиция заявила, что смогла предотвратить поджог.

В подготовке поджога предприятия Tropozond s.r.o (входит в группу Skyeton), расположенного в окрестностях города Прешов, подозреваются три человека. Двое из них, граждане Латвии и Украины, задержаны в Словакии, их отправили под стражу на время расследования. Еще один, 26-летний латыш, задержан в Гамбурге, Германия начала рассмотрение вопроса о его экстрадиции.

Skyeton считает, что за операцией стоит Россия. «Россияне регулярно пытаются атаковать наши производственные мощности в Украине, а также испортить нашу репутацию. Недавняя попытка нападения на наш завод в Словакии является еще одним доказательством того, что украинские производители оборонной продукции стали для них настоящей занозой», — говорится в заявлении компании.

По данным словацкого издания Dennikn, завод Skyeton в Словакии производит продукцию для западных рынков, а завод компании в Украине — поставщик украинской армии.

Как сообщала ранее полиция Словакии, у подозреваемых изъяли нарисованный от руки план предприятия и большое количество зажигательной смеси. Экспертиза показала, что это смесь бензина и полистирола, известная также как напалм.

Ответственность за диверсию взяла на себя малоизвестная группа Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984). Об этом сообщил накануне Dennikn, получивший письмо с соответствующим заявлением по электронной почте. 27 августа на сайте группы, которая позиционирует себя как антивоенное движение, появился манифест, в котором нападения на военную промышленность объясняются борьбой за мир.

«Да, это мы атаковали компанию Tropozond s.r.o в Словакии, предприятие, производящее беспилотные летательные аппараты для украинской армии и других армий по всему миру. Да, мы берем на себя полную ответственность за это действие, но требуем, чтобы этот акт не считался уголовным преступлением, поскольку он был совершен исключительно с целью привлечения внимания к многочисленным военным конфликтам, ставшим возможными в результате милитаризации национальной экономики, санкционированной местными политиками в интересах владельцев военно-промышленных корпораций, которые наживаются на страданиях других и получают огромную прибыль в тот самый момент, когда другие получают известия о гибели своих близких. Мы заявляем, что любые предприятия, производящие оружие и боеприпасы для поставок в зоны боевых действий и способствующие эскалации текущих конфликтов, являются нашими законными целями. <...> Сегодня мы атаковали Словакию; завтра вы услышите о нас в других странах. Мы знаем обо всех военных объектах в Европе, России, Украине, Великобритании и США».

Менее чем за три недели августа в Европе произошли взрывы и пожары на трех предприятиях, имеющих отношение к поставкам оружия Украине.