В Латвии задержали двух подозреваемых в поджоге производства военных роботов Milrem Robotics в Эстонии. Не исключается причастность России

В Латвии задержали двух человек, подозреваемых в поджоге здания эстонской оборонной компании Milrem Robotics в Таллине. Как сообщила 19 августа прокуратура Эстонии, следствие установило, что поджог был преднамеренным и заранее спланированным. Власти страны проверяют в том числе возможную причастность России.

По словам государственного прокурора Гарди Андерсона, всего следствие установило трех подозреваемых. Двоих задержали в Латвии, эстонский суд санкционировал их арест. Правоохранительные органы двух стран работают над передачей задержанных Эстонии. Вопрос об аресте третьего подозреваемого прокуратура намерена решить в ближайшее время. Гражданство и имена подозреваемых не раскрываются.

«Мы проверяем все версии, в том числе то, являлось ли произошедшее саботажем. Более подробную информацию о версиях следствия сейчас раскрыть невозможно», — заявил Андерсон. По данным прокуратуры, незадолго до пожара местный житель заметил подозрительную активность возле здания Milrem Robotics и сообщил об этом экстренным службам.

18 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что следствие проверяет возможную причастность России. «Одна из версий следствия — возможный акт саботажа и участие России», — сказал он. Российское посольство в Таллине на запрос Reuters о комментарии не ответило. Доказательств причастности России к поджогу эстонские власти пока публично не представили.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 августа в здании, которым пользуется Milrem Robotics. Никто не пострадал. Компания разрабатывает беспилотные наземные военные машины, которые в том числе используются в Украине. 19 августа глава Milrem Robotics Кулдар Ваарси рассказал Reuters, что пожар не повлиял на производство, цепочки поставок и поставки техники Украине. По его словам, к концу года компания рассчитывает иметь в Украине более 200 своих роботизированных систем.