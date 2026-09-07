Украинские военные записывают видео из «освобожденного» Путиным Святогорска, прекращение налетов на Киев и Москву. Что происходит на фронте

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об ударах той же ночью по Ростову-на-Дону, а также о разрушениях в Батайске, Азовском и Мясниковском районах. В областном центре повреждены три многоквартирных дома, пострадал ребенок. Позднее Слюсарь сообщил еще о трех раненых, повреждении поезда в Чертковском районе и еще одного многоквартирного дома в Ростове-на-Дону.

Генштаб ВСУ подтвердил удар в ночь на 6 сентября по Рязанскому НПЗ и атаку на аэродром Ростов-на-Дону. Также, по информации генштаба, в Ростовской области поражены РЛС «Подлет» и два ЗРПК «Панцирь-С1».

В районе села Октябрьская Готня в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина, находившиеся в нем, скончались на месте, сообщили в оперштабе региона 6 сентября.

В результате атаки беспилотника на Севастополь вечером 6 сентября погибли 15-летняя девочка и мужчина, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. Кроме того, пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат. По утверждению Развожаева, беспилотник был снаряжен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, на месте обнаружили сотни таких элементов.

В Средиземном море дроны атаковали российское судно Lady Mariia, которое ГУР связывает с перевозками оружия, сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В ночь на 7 сентября беспилотники атаковали оккупированный Мариуполь. После взрывов возник масштабный пожар в ТЦ «Галактика».

Той же ночью в Воронеже в результате атаки были повреждены три жилых дома, автомобили, опора ЛЭП и трактор, рассказал губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. В Чувашии дрон повредил вышку сотовой связи, сообщил глава региона Олег Николаев.

Утром 7 сентября в Перми беспилотник попал в многоэтажный дом. Фото и видео момента удара опубликовали украинские Telegram-каналы.

Supernova+ пишет, что целью удара был нефтеперерабатывающий завод в Перми. Astra предполагает, что целью мог быть пороховой завод. OSINT-аналитик издания выполнил геопривязку к местности по видео дыма, поднимающегося после атаки в районе пермского микрорайона Закамск, где расположены пороховой завод, изготавливающий снаряды для РСЗО, а также предприятие «Машиностроитель», производящее узлы и компоненты авиадвигателей и твердотопливные ракетные двигатели. Пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил о гибели одного человека. Еще четверо, по его сведениям, пострадали. Местный Telegram-канал «Пермь 36,6» ранее сообщал, что беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Закамск на улице Светлогорской, 19. Также канал утверждал, что в доме пострадали 12 человек.

Беспилотники, предположительно, атаковали аэродром Таганрог-Центральный в Ростовской области, расположенный примерно в 200 км от ЛБС, сообщает украинский OSINT-проект «Око Гора». На возможный удар по аэродрому указывают данные спутниковой карты пожаров от 7 сентября.

Генштаб ВСУ сообщил об ударах 6–7 сентября по нескольким российским военным объектам: в районе Владиславовки в Крыму поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, используемый для военной логистики, в Перекопе — пост технических средств разведки «Гренадер», в Луганской и Запорожской областях — пункты управления российских подразделений, в районе Теплого в Луганской области — склад боеприпасов.

В августе российские аэропорты временно закрывались 993 раза — в среднем 32 раза в сутки, это в 6,1 раза больше среднесуточного показателя за 2025 год, подсчитал The Insider по данным Osprey Flight Solutions, которые приводит The WSJ. Всего за лето зафиксировано 2182 закрытия — на 13,5% больше, чем за весь предыдущий год. Osprey также насчитала около 16 тысяч украинских дронов, пересекших российскую границу в августе. В июне их было 11 тысяч, в июле — 13 тысяч.

Правительство Латвии 8 сентября рассмотрит полный запрет на экспорт российского зерна через страну, пишет Reuters. В Литве конкретных мер пока не назвали, но заявили, что использование ее портов для таких поставок больше неприемлемо. Транзит в Калининградскую область ограничения не затронут. Обе страны подозревают, что часть заявленного российским зерна вывезена с оккупированных территорий Украины. Рига разрабатывает с Киевом механизм блокировки таких партий.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 сентября по 20:00 4 сентября стало известно как минимум об 11 погибших и 125 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 30 мирных жителей погибли, еще 171 получил ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

В беспилотном подразделении Lasar’s Group Нацгвардии Украины рассказали, как летом уничтожили российскую систему РЭБ Р-330Ж «Житель» в 55 км от ЛБС. Как сообщается, она использовалась против разведывательных дронов, не давая им работать в районе оккупированного Северодонецка.

Украинские каналы опубликовали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Сочи 4 сентября. По их оценке, были повреждены или уничтожены вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8. По оценке «Военного Осведомителя», первые два вертолета были потеряны безвозвратно.