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Новости

Украинские военные записывают видео из «освобожденного» Путиным Святогорска, прекращение налетов на Киев и Москву. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На харьковском направлении не подтверждаются сообщения об окружении украинских войск к северу от Великого Бурлука
  • На лиманском направлении украинский генерал Андрей Билецкий записал видео из «освобожденного» Путиным Святогорска
  • На славянском направлении зафиксировано второе за два дня поражение мостов в Краматорске управляемыми авиабомбами
  • Путин и Зеленский объявили о прекращении налетов на Киев и Москву на время визитов американских переговорщиков
  • В августе 2026 года российские аэропорты временно закрывались 993 раза — это в 6 раз больше среднего показателя за 2025 год
  • В результате атаки украинских БПЛА на аэродром Сочи поражены вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8
  • Путин поддержал идею привлекать не годных к военной службе добровольцев к защите от атак беспилотников
  • Минобороны Украины подтвердило эксплуатацию с марта 2026 года шведского «летающего радара» ASC 890

Обстановка на фронте

На харьковском направлении не подтверждаются сообщения об окружении украинских войск к северу от Великого Бурлука.

OSINT-исследователь Клеман Молен отвергает заявления об окружении украинских военных к северу от Великого Бурлука в Харьковской области. По его оценке, на северо-востоке региона российские военные «просачиваются» довольно глубоко благодаря авиаударам и отсутствию украинских ИФС, однако угрозы окружения пока нет.

Ситуация на харьковском направлении по версии OSINT-исследователя Клемана Молена

Ситуация на харьковском направлении по версии OSINT-исследователя Клемана Молена

Clément Molin

На купянском направлении продолжаются российские «просачивания» в городскую застройку Купянска.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» в городскую застройку Купянска, которая остается в «серой зоне». По его сведениям, они присутствуют в основном в северной, но также и в центральной части города, а в целом в Купянске сохраняется тупиковая ситуация: украинские военные уничтожают инфильтрировавшихся бойцов противника с помощью дронов и пехоты, но на их место приходят новые.

На лиманском направлении украинский генерал Андрей Билецкий записал видео из «освобожденного» Путиным Святогорска.

Бригадный генерал Андрей Билецкий записал обращение из Святогорска, который находится в тылу возглавляемого им 3-го армейского корпуса ВСУ. Он продемонстрировал, что в городе отсутствуют бойцы ВС РФ. Ранее об «освобождении» Святогорска лично заявил Владимир Путин.

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Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» в свою очередь разобрал российские видео, опубликованные в доказательство взятия Святогорска. Видео оказались снятыми ранее украинской стороной, причем на одно из них была наложена другая озвучка, а еще на одном главу городской военной администрации Владимира Рыбалкина заменили на российского военного с помощью ИИ.

На славянском направлении зафиксировано второе за два дня поражение мостов в Краматорске управляемыми авиабомбами.

OSINT-исследователь под ником AMK Mapping сообщил, что ВС РФ поразили КАБ два моста в Краматорске за два дня. Один из них находится в центре города, а другой соединяет Краматорск с селом Ясногорка. На втором мосту была повреждена только одна полоса, он остался проходимым для техники.

На константиновском направлении российское командование стремится изолировать Алексеево-Дружковку к северу от Константиновки.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что ВС РФ изолируют Алексеево-Дружковку с одновременным продвижением по флангам, а также атакуют логистические маршруты. По его словам, украинские войска контратакуют дронами и пехотой, чтобы не допустить закрепления противника в Дружковке, Славянске и Краматорске до зимы. Тем временем в DeepState отметили расширение российского контроля к югу от Константиновки, которая, по данным проекта, в основном находится в «серой зоне». Вместе с тем в DeepState не подтверждают заявление Минобороны РФ о захвате Куртовки.

На запорожском направлении группировки «Восток» и «Центр» ВС РФ ведут атаки на Орехов с нескольких сторон.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (123), что силы российской группировки войск «Восток» продолжают штурмовые и инфильтрационные действия в направлении Орехова, чтобы облегчить атаки соседней группировки «Днепр» на город с юга. По сведениям обозревателя, за два месяца ВС РФ продвинулись на этом направлении на 7–11 км, однако темпы наступления остаются неудовлетворительными, а в будущем могут еще более замедлиться из-за украинских контрнаступательных действий на правом фланге «Востока».

По оценке финского OSINT-сообщества Black Bird Group, в августе ВС РФ захватили около 133 кв. км территории Украины, что несколько больше, чем в июле, однако значительно меньше, чем год назад. Аналитики отмечают, что СОУ тоже наступали в прошлом месяце, однако констатируют, что ни одной из сторон не удалось добиться оперативных успехов и существенно изменить ситуацию на фронте.

Помесячная динамика территориального продвижения ВС РФ в Украине в 2024–2026 годах

Помесячная динамика территориального продвижения ВС РФ в Украине в 2024–2026 годах

Black Bird Group

4 сентября Владимир Зеленский объявил, что украинские военные не будут наносить воздушные удары по России на время визита спецпосланников президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев ожидает от противной стороны того же самого. В ночь на 5 сентября воздушной активности со стороны Украины не наблюдалось, пишет, например, ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика». ВС РФ, впрочем, не пошли на зеркальные меры и атаковали украинскую территорию дронами и ракетами. По информации украинских медиа, военные получили приказ открывать огонь только в ответ в период с 5 по 7 или 8 сентября. «Военкор» Владимир Романов сообщил, что аналогичных приказов российские войска не получали. Уже утром 5 сентября в ВВС заявили, что российские военные не прекратили огонь, так что украинские военные выполняют боевые задачи «в полном объеме».

Также 5 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент России распорядился не наносить удары по Киеву в течение трех суток в связи с визитами американских представителей. Зеленский, в свою очередь, пообещал на три дня приостановить удары по Москве. По итогам переговоров, которые участники назвали «содержательными», в Белом доме пообещали представить следующие шаги в ближайшие недели.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак.

  • В ночь на 5 сентября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23 и 167 беспилотников ттип «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (128 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 23 локациях, а также падение обломков в одной локации. 
  • В ночь на 6 сентября были запущены 108 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (88 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях. 
  • В ночь на 7 сентября были запущены 92 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (71 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 12 локациях, а также падение обломков в одной локации. 

По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, атаковавший Киев 4 сентября реактивный беспилотник был идентифицирован по обломкам как «Герань-4». По его словам, системы наблюдения отслеживали его полет с «донецкого направления» на высоте более 7 км. Всего в сторону Киева одновременно летели два реактивных беспилотника, однако до города добрался только один. Бескрестнов таким образом отверг распространяемую российскими каналами версию об инсценировке атаки на СБУ с использованием небольшого БПЛА.

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В Одессе впервые могли применить ракету S8000 «Бандероль» с кассетной боевой частью — после удара в ночь на 4 сентября в жилом районе города обнаружили многочисленные поражающие элементы. Точный тип примененного боеприпаса пока не установлен.

В результате атаки беспилотника в тот же день в Шевченковском районе Киева пострадали девять человек, сообщили в городской военной администрации. Ранее стало известно об ударе беспилотника по центральному зданию СБУ в Киеве.

Также 4 сентября под удар в Киевской области попали склады компании «Санта-Україна» — дистрибьютора морепродуктов компании «Санта Бремор» в Украине.

ТЦ «Епіцентр» в Николаеве разрушен после шести попаданий российских беспилотников в тот же день, сообщили в компании. После первых ударов пожар почти удалось потушить силами сотрудников и ГСЧС, однако последнее попадание пришлось в склад мебельного центра, после чего огонь распространился на 42 тысячи кв. м и конструкции здания начали рушиться. Без работы останутся 520 сотрудников.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 4 сентября сообщил, что защитное сооружение вокруг одной из подстанций в направлении Лозовой выдержало 34 прямых попадания беспилотников типа «Шахед» и оборудование подстанции продолжило работать. По словам Синегубова, ему неизвестны другие украинские подстанции, выдержавшие столько прямых попаданий.

В ночь на 5 сентября нанесен удар по промышленному предприятию в Каменском в Днепропетровской области. По информации главы местной ОВА Александра Ганжи, погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Z-канал «Осведомитель» поделился кадрами прилета, как сообщается, баллистической ракеты и пожара в Каменском. Минобороны РФ на следующее утро заявило об ударах по металлургическому комбинату «Каметсталь» в Каменском и по Днепровскому металлургическому заводу, назвав их «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины». Также в Днепровском районе атакована станция техобслуживания: погиб один человек, еще пятеро пострадали. Минобороны РФ утверждает, что в ходе ночной атаки были также поражены склад и электроподстанция в Николаевской области, логистический центр и сухогруз, якобы перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ, в Одесской области, склад и две площадки хранения и распределения топлива в районе Гостомеля и центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах в Киевской области.

В результате атаки на Киевскую область 5 сентября погибли два человека в Бучанском районе, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. По состоянию на 18:00 субботы в пяти районах области, по его словам, были повреждены 28 объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, склады, железнодорожное полотно, сельскохозяйственное предприятие и автомобили. В Фастовском районе после удара возник крупный пожар.

Семь человек пострадали в результате атаки на Хмельницкую область в тот же день, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, рассказал глава местной ОВА Сергей Тюрин. Повреждены трехэтажное жилое здание и четыре автомобиля. Ранее местные власти также сообщали о повреждении нескольких предприятий в Хмельницком районе.

В течение 5 сентября беспилотники неоднократно атаковали Запорожье. К вечеру глава ОВА Иван Фëдоров сообщил о девяти пострадавших. Позднее город подвергся новой серии ударов: попадания были зафиксированы в нескольких районах, пострадали еще шесть человек. В Запорожской ОВА сообщили, что в результате ударов 5 сентября  в области были повреждены 52 дома. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» снял в Запорожье видео квартиры, пострадавшей в ходе комбинированной атаки.

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Беспилотник вечером того же дня атаковал частный дом в Чугуеве в Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Погибли три человека: 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали. Разрушены жилой дом, хозяйственная постройка и гараж, возник пожар.

После ударов в ночь на 7 сентября экстренные отключения электричества произошли в Донецкой, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщило Минэнерго Украины. Плановые отключения в стране не вводились.

По информации Донецкой областной прокуратуры, утром 7 сентября на Краматорск были сброшены четыре ФАБ-250 с УМПК. В результате были повреждены несколько жилых домов. В своих квартирах погибли мужчины 44 и 66 лет, еще один местный житель и три женщины получили ранения.

В тот же день в результате атаки загорелась табачная фабрика British American Tobacco в Прилуках в Черниговской области, сообщает «Суспільне». По словам сотрудников предприятия, пожар возник на крыше сигаретного цеха. В момент удара работники находились в укрытии, никто не пострадал.

OSINT-исследователь Клеман Молен опубликовал карту российских ракетных ударов и атак беспилотников по Киеву и его пригородам за последние 100 дней. За этот период зафиксировано не менее 255 ударов. В июне и июле значительная их часть пришлась на баллистические ракеты, тогда как в августе заметную роль в атаках стали играть реактивные беспилотники «Герань-4».

В сети появились кадры с российского FPV-дрона, атакующего мирного жителя в микрорайоне Корабел в Херсоне, в районе железнодорожного моста. По информации украинских ресурсов, до этого в том же месте российские операторы БПЛА атаковали коммунальных работников.

Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:

  • в течение дня 4 сентября были перехвачены 480 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
  • в ночь на 5 сентября были уничтожены 53 беспилотника над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
  • в течение дня 5 сентября были перехвачены шесть беспилотников над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымским полуостровом
  • в ночь на 6 сентября были уничтожены 258 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Черного морей
  • в течение дня 6 сентября были перехвачены 29 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
  • в ночь на 7 сентября были уничтожены 306 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Крымским полуостровом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий атаки дронов FP-1 на аэродром Миллерово 30 августа. Снимки подтверждают уничтожение двух РЛС, склада боеприпасов и ангара техническо-эксплуатационной части. Аэродром используется российскими войсками для хранения, обслуживания и запуска беспилотников.

В ночь на 4 сентября БПЛА атаковали аэродромный обзорный радиолокатор ОРЛ-А в Сочи, сообщил украинский Telegram-канал Exilenova+. РЛС с дальностью обнаружения до 160 км используется для контроля воздушного пространства в районе аэропорта. Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковый снимок радиолокационного поста после атаки: на нем видны следы как минимум двух попаданий и деформация купола РЛС.

Последствия попадания украинского БПЛА по радиолокатору на аэродроме Сочи 4 сентября 2026 года

Последствия попадания украинского БПЛА по радиолокатору на аэродроме Сочи 4 сентября 2026 года

Абсолютно надійне джерело

Шесть резервуаров с топливом уничтожены на нефтебазе в аэропорту Адлера (Сочи) в результате удара 4 сентября, свидетельствует спутниковый снимок, изученный «Радио Свобода». «Абсолютно надійне джерело» приводит другую оценку: по его информации, уничтожены четыре из шести резервуаров — два РВС-2000 и два РВС-1000, еще два резервуара РВС-1000 получили значительные повреждения. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, также изучивший спутниковые снимки аэропорта, сообщает об уничтожении всех шести резервуаров. Ранее в тот же день стало известно, что на нефтебазе «Лукойла» в Адлере в результате удара выгорели от пяти до шести емкостей с нефтепродуктами, несмотря на то что они были защищены антидроновыми сетками.

Спутниковые снимки подтвердили повреждения Стерлитамакского нефтехимического завода после атаки 4 сентября. Повреждены цех производства топливной присадки «Агидол», эстакада цеха изопрена, а также, предположительно, установки дегидрирования изопентана.

Telegram-канал «Соняшник🦅», близкий к Воздушным силам ВСУ, опубликовал кадры авиаудара, как сообщается, по позиции российских операторов БПЛА в Новом Гае в Херсонской области.

Беспилотники в ночь на 6 сентября атаковали Рязанскую область. По сведениям Astra, в Рязани целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Возгорания в юго-западной части предприятия зафиксировал спутниковый сервис NASA FIRMS. По информации Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, возгорания возникли на установках первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 и АВТ-1. Губернатор Павел Малков сообщил о пожаре на неназванном предприятии и повреждении жилых домов в Рязани и Сапожковском округе. Один человек пострадал.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4111

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об ударах той же ночью по Ростову-на-Дону, а также о разрушениях в Батайске, Азовском и Мясниковском районах. В областном центре повреждены три многоквартирных дома, пострадал ребенок. Позднее Слюсарь сообщил еще о трех раненых, повреждении поезда в Чертковском районе и еще одного многоквартирного дома в Ростове-на-Дону.

Генштаб ВСУ подтвердил удар в ночь на 6 сентября по Рязанскому НПЗ и атаку на аэродром Ростов-на-Дону. Также, по информации генштаба, в Ростовской области поражены РЛС «Подлет» и два ЗРПК «Панцирь-С1».

В районе села Октябрьская Готня в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина, находившиеся в нем, скончались на месте, сообщили в оперштабе региона 6 сентября.

В результате атаки беспилотника на Севастополь вечером 6 сентября погибли 15-летняя девочка и мужчина, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. Кроме того, пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат. По утверждению Развожаева, беспилотник был снаряжен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, на месте обнаружили сотни таких элементов.

В Средиземном море дроны атаковали российское судно Lady Mariia, которое ГУР связывает с перевозками оружия, сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В ночь на 7 сентября беспилотники атаковали оккупированный Мариуполь. После взрывов возник масштабный пожар в ТЦ «Галактика».

Той же ночью в Воронеже в результате атаки были повреждены три жилых дома, автомобили, опора ЛЭП и трактор, рассказал губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. В Чувашии дрон повредил вышку сотовой связи, сообщил глава региона Олег Николаев.

Утром 7 сентября в Перми беспилотник попал в многоэтажный дом. Фото и видео момента удара опубликовали украинские Telegram-каналы.

Supernova+ пишет, что целью удара был нефтеперерабатывающий завод в Перми. Astra предполагает, что целью мог быть пороховой завод. OSINT-аналитик издания выполнил геопривязку к местности по видео дыма, поднимающегося после атаки в районе пермского микрорайона Закамск, где расположены пороховой завод, изготавливающий снаряды для РСЗО, а также предприятие «Машиностроитель», производящее узлы и компоненты авиадвигателей и твердотопливные ракетные двигатели. Пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил о гибели одного человека. Еще четверо, по его сведениям, пострадали. Местный Telegram-канал «Пермь 36,6» ранее сообщал, что беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Закамск на улице Светлогорской, 19. Также канал утверждал, что в доме пострадали 12 человек.

Беспилотники, предположительно, атаковали аэродром Таганрог-Центральный в Ростовской области, расположенный примерно в 200 км от ЛБС, сообщает украинский OSINT-проект «Око Гора». На возможный удар по аэродрому указывают данные спутниковой карты пожаров от 7 сентября.

Генштаб ВСУ сообщил об ударах 6–7 сентября по нескольким российским военным объектам: в районе Владиславовки в Крыму поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, используемый для военной логистики, в Перекопе — пост технических средств разведки «Гренадер», в Луганской и Запорожской областях — пункты управления российских подразделений, в районе Теплого в Луганской области — склад боеприпасов.

В августе российские аэропорты временно закрывались 993 раза — в среднем 32 раза в сутки, это в 6,1 раза больше среднесуточного показателя за 2025 год, подсчитал The Insider по данным Osprey Flight Solutions, которые приводит The WSJ. Всего за лето зафиксировано 2182 закрытия — на 13,5% больше, чем за весь предыдущий год. Osprey также насчитала около 16 тысяч украинских дронов, пересекших российскую границу в августе. В июне их было 11 тысяч, в июле — 13 тысяч.

Правительство Латвии 8 сентября рассмотрит полный запрет на экспорт российского зерна через страну, пишет Reuters. В Литве конкретных мер пока не назвали, но заявили, что использование ее портов для таких поставок больше неприемлемо. Транзит в Калининградскую область ограничения не затронут. Обе страны подозревают, что часть заявленного российским зерна вывезена с оккупированных территорий Украины. Рига разрабатывает с Киевом механизм блокировки таких партий.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 сентября по 20:00 4 сентября стало известно как минимум об 11 погибших и 125 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 30 мирных жителей погибли, еще 171 получил ранения. Также CIT публикует (12) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

В беспилотном подразделении Lasar’s Group Нацгвардии Украины рассказали, как летом уничтожили российскую систему РЭБ Р-330Ж «Житель» в 55 км от ЛБС. Как сообщается, она использовалась против разведывательных дронов, не давая им работать в районе оккупированного Северодонецка.

Украинские каналы опубликовали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Сочи 4 сентября. По их оценке, были повреждены или уничтожены вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8. По оценке «Военного Осведомителя», первые два вертолета были потеряны безвозвратно.

Спутниковый снимок стоянки военных вертолетов в аэропорту Сочи после атаки 4 сентября 2026 года

Спутниковый снимок стоянки военных вертолетов в аэропорту Сочи после атаки 4 сентября 2026 года

Абсолютно надійне джерело

Кроме того, канал «Абсолютно надійне джерело» сделал вывод по спутниковому снимку, что на федеральной территории «Сириус» в районе Сочи были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, а также ЗРПК «Панцирь» неизвестной модификации.

Проект Russian Officers Killed in Ukraine обнаружил свидетельства гибели подполковника Артема Акимова, заместителя командира управления ПВО 41-й общевойсковой армии ВС РФ. Исследователи предполагают, что он мог погибнуть при ударе по командному пункту в Донецке 26 августа. Это уже второй известный погибший офицер 41-й армии, которого связывают с этим ударом.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4077

Украинские спецслужбы ликвидировали в оккупированном Донецке Олега Шутова, которого СБУ называла непосредственным исполнителем убийства в Киеве в 2017 году генерал-майора военной разведки Максима Шаповала, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в спецслужбах. Шутов погиб 27 июля при взрыве заложенного в его автомобиль самодельного взрывного устройства. По информации издания, он также был причастен к убийству в Мариуполе полковника СБУ Александра Хараберюша и другим покушениям на украинских офицеров. Информацию о спецоперации не публиковали до возвращения участвовавшей в ней группы на подконтрольную Украине территорию.

Владимир Путин поддержал идею привлекать добровольцев с категорией «Д» («не годен к военной службе») к защите от атак беспилотников. «Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный попросил об этом во время встречи Путина с «первой пятеркой» кандидатов от «Единой России».

Вооружения и военная техника

По информации Минобороны Украины, с марта 2026 года эксплуатируется шведский самолет ДРЛОиУ ASC 890, о передаче которого впервые сообщалось еще в 2024 году.

Газета The New York Times изучила аудиторскую отчетность по украинским оборонным закупкам в 2024–2025 годах и выяснила, что в этот период имели место неоднократные случаи переплаты за поставки вооружений, работа через посредников вместо непосредственных производителей и назначение контрактов компаниям, которые ранее были замечены в их неисполнении или обвинялись в коррупции. По оценкам аудиторов, только в 2024 году выявленные нарушения обошлись Украине в $1,2 млрд.

Китайская государственная Jilin Chemical Fiber Group поставила российской «Алабуге-Волокно» 46 тонн сырья для производства углеродного волокна, которого могло хватить на компоненты примерно для 1300 беспилотников типа «Герань», выяснили Politico и The Telegraph. По информации журналистов, поставки могли маскироваться под гражданские синтетические волокна. В «Росатоме» и посольстве Китая обвинения отвергли.

О главных событиях войны 4 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные изолировали часть плацдарма ВС РФ к северу от Купянска, «прилет» дрона по зданию СБУ в Киеве. Что происходит на фронте

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Публикация:«Украинские военные записывают видео из «освобожденного» Путиным Святогорска, прекращение налетов на Киев и Москву. Что происходит на фронте»

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