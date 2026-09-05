Россия не поддержала режим тишины на время визита Уиткоффа и Кушнера и атаковала Украину ракетами и десятками дронов

Россия не поддержала предложение Украины временно прекратить воздушные удары на время визита в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В ночь на 5 сентября российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты и 167 беспилотников, около половины из них были реактивными, утверждают в ВСУ. По состоянию на утро над страной сбили более 120 дронов, попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 23 местах.

В Минобороны РФ отчитались об ударах по металлургическому комбинату «Каметсталь» в Каменском и Днепровскому металлургическому заводу в Днепре. Как утверждается, атаке также подверглись логистические центры и электроподстанция в Николаевской области, сухогруз в порту Черноморска, склад и площадки распределения топлива в районе Гостомеля, а также центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах. Российское ведомство утверждает, что все цели использовались в интересах ВСУ, независимого подтверждения этой информации нет.

Накануне Владимир Зеленский объявил, что Украина не будет наносить воздушные удары по России во время визита американских переговорщиков, и призвал Москву поступить зеркально. По данным источников «Украинской правды» в нескольких бригадах, подразделениям Сил обороны приказали соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с полуночи 5 сентября до конца 8 сентября. Собеседники «РБК-Украина» назвали другой срок — до конца 7 сентября. По их словам, никаких договоренностей с Москвой на тот момент не было. После российских ударов в Главном управлении коммуникаций ВСУ заявили, что прекращение огня «не может быть односторонним или несимметричным», поскольку это создало бы угрозу для украинских военнослужащих.

Как ожидается, сегодня Уиткофф и Кушнер проведут переговоры в Москве, а завтра отправятся в Киев. Дональд Трамп сообщил, что его представители везут обеим сторонам новое предложение о завершении войны. Похожая пауза в украинских ударах уже вводилась в конце августа. Как писал The Insider, администрация Трампа попросила Украину не атаковать Москву, Санкт-Петербург и северные регионы России в течение трех дней из-за визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу.