В Рязани снова атакован один из крупнейших НПЗ России. Повреждены жилые дома

Медицинская помощь потребовалась трем людям, двоих из них госпитализировали, в том числе ребенка. Жителей поврежденных домов эвакуировали. В Азовском районе выбиты окна и повреждены фасады четырех частных домов, в Батайске и Мясниковском районе пострадали дома в садоводческих товариществах. В Чертковском районе обломки беспилотника повредили локомотив, из-за чего семь пассажирских поездов задержали примерно на три часа.

Как пишут рязанские СМИ, первое оповещение об угрозе атаки жители получили в 02:00 по местному времени, а в 07:30 власти вновь предупредили о сохраняющейся опасности. Горожане слышали сильный грохот, отбой тревоги объявили только в 09:13. По данным ростовских изданий, около пяти часов утра в центре города был слышен характерный звук летящего беспилотника, после чего прогремел взрыв.

По словам читателей Astra, дроны кружили над Ростовом более четырех часов, а в городе были слышны стрельба и шум вертолета. На опубликованных очевидцами кадрах виден жилой дом со смещенными оконными рамами на нескольких этажах. OSINT-аналитик издания установил, что здание находится по адресу улица Ткачева, 14.