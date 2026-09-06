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Новости

В Рязани снова атакован один из крупнейших НПЗ России. Повреждены жилые дома

The Insider
Пожар в районе НПЗ в Рязани, 6 сентября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар в районе НПЗ в Рязани, 6 сентября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

В ночь на 6 сентября беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области. Как утверждает рязанский губернатор Павел Малков, обломки дронов повредили жилые дома в административном центре региона и Сапожковском округе, а на одном из предприятий вспыхнул пожар. По предварительным данным властей, никто не пострадал. Название горящего предприятия Малков не уточнил.

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался о перехвате около 30 беспилотников над Ростовом-на-Дону и Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами. В Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома: в одном пострадали верхние этажи, в другом — крыша и остекление. В Ленинском районе повреждены квартира и окна жилого дома, в Кировском — квартира и остекление балкона.

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Медицинская помощь потребовалась трем людям, двоих из них госпитализировали, в том числе ребенка. Жителей поврежденных домов эвакуировали. В Азовском районе выбиты окна и повреждены фасады четырех частных домов, в Батайске и Мясниковском районе пострадали дома в садоводческих товариществах. В Чертковском районе обломки беспилотника повредили локомотив, из-за чего семь пассажирских поездов задержали примерно на три часа.

Как пишут рязанские СМИ, первое оповещение об угрозе атаки жители получили в 02:00 по местному времени, а в 07:30 власти вновь предупредили о сохраняющейся опасности. Горожане слышали сильный грохот, отбой тревоги объявили только в 09:13. По данным ростовских изданий, около пяти часов утра в центре города был слышен характерный звук летящего беспилотника, после чего прогремел взрыв.

По словам читателей Astra, дроны кружили над Ростовом более четырех часов, а в городе были слышны стрельба и шум вертолета. На опубликованных очевидцами кадрах виден жилой дом со смещенными оконными рамами на нескольких этажах. OSINT-аналитик издания установил, что здание находится по адресу улица Ткачева, 14.

Поврежденный дом в Ростове-на-Дону, 6 сентября 2026 года

Поврежденный дом в Ростове-на-Дону, 6 сентября 2026 года

Exilenova+ / Telegram

В Рязани целью атаки стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, установила Astra. Официально власти эту информацию не подтверждали, сообщив лишь о пожаре на неназванном предприятии.

Изображение из галереи

Astra / Telegram

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Рязанский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. Предприятие уже подвергалось атакам в мае и июле 2026 года.

В Минобороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении за ночь 258 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

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