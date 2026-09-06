В Рязани снова атакован один из крупнейших НПЗ России. Повреждены жилые дома

В ночь на 6 сентября беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области. Как утверждает рязанский губернатор Павел Малков, обломки дронов повредили жилые дома в административном центре региона и Сапожковском округе, а на одном из предприятий вспыхнул пожар. По предварительным данным властей, никто не пострадал. Название горящего предприятия Малков не уточнил.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался о перехвате около 30 беспилотников над Ростовом-на-Дону и Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами. В Советском районе Ростова повреждены два многоквартирных дома: в одном пострадали верхние этажи, в другом — крыша и остекление. В Ленинском районе повреждены квартира и окна жилого дома, в Кировском — квартира и остекление балкона.
Медицинская помощь потребовалась трем людям, двоих из них госпитализировали, в том числе ребенка. Жителей поврежденных домов эвакуировали. В Азовском районе выбиты окна и повреждены фасады четырех частных домов, в Батайске и Мясниковском районе пострадали дома в садоводческих товариществах. В Чертковском районе обломки беспилотника повредили локомотив, из-за чего семь пассажирских поездов задержали примерно на три часа.
Как пишут рязанские СМИ, первое оповещение об угрозе атаки жители получили в 02:00 по местному времени, а в 07:30 власти вновь предупредили о сохраняющейся опасности. Горожане слышали сильный грохот, отбой тревоги объявили только в 09:13. По данным ростовских изданий, около пяти часов утра в центре города был слышен характерный звук летящего беспилотника, после чего прогремел взрыв.
По словам читателей Astra, дроны кружили над Ростовом более четырех часов, а в городе были слышны стрельба и шум вертолета. На опубликованных очевидцами кадрах виден жилой дом со смещенными оконными рамами на нескольких этажах. OSINT-аналитик издания установил, что здание находится по адресу улица Ткачева, 14.
В Рязани целью атаки стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, установила Astra. Официально власти эту информацию не подтверждали, сообщив лишь о пожаре на неназванном предприятии.
Рязанский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. Предприятие уже подвергалось атакам в мае и июле 2026 года.
В Минобороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении за ночь 258 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.