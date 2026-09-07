Китайская госкомпания тайно поставляла «Росатому» сырье для производства «Гераней» — Politico и Telegraph

Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group поставила России 46 тонн сырья для производства углеродного волокна, которого могло хватить для выпуска компонентов примерно для 1300 ударных беспилотников типа «Герань». Об этом говорится в совместном расследовании Politico и The Telegraph, основанном на внутренних российских транспортных и таможенных документах.

Согласно расследованию, поставки шли напрямую в адрес компании «Алабуга-Волокно» — дочерней структуры UMATEX, подразделения «Росатома» по перспективным материалам и композитам. Предприятие находится в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и поставляет высокопрочное углеродное волокно для массового производства российских дальнобойных дронов, созданных на основе иранских «Шахед».

Речь идет о полиакрилонитрильном жгуте, или PAN-прекурсоре, — основном сырье для производства легкого и прочного углеродного волокна. Оно используется, в частности, для усиления крыла и внутренних конструкций беспилотника, включая топливный бак и двигатель.

По оценке основателя вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, поставленного объема PAN-прекурсора достаточно для производства углеродного волокна примерно для 1300 дронов-камикадзе. «Без него невозможно построить планер», — отметил он.

Документы также указывают, что груз могли намеренно замаскировать: его оформили под таможенным кодом, который применяется к гражданским синтетическим волокнам, включая нейлон и полиэстер. При корректной классификации поставка должна была проходить как товар двойного назначения, утверждает Олбрайт.

Бывшая сотрудница Минфина США Керри Битсофф, занимавшаяся санкциями против российских сетей закупок вооружений, заявила, что использование другого таможенного кода может указывать на попытку скрыть чувствительный характер заказа.

Документы были получены украинским Центром безопасности и сотрудничества (USCC) из российских источников и переданы правительствам США и Великобритании. Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал подлинными, сообщил американский чиновник. Их аутентичность также подтвердило украинское правительство.

USCC утверждает, что с 2022 года выявил не менее восьми тендеров на контейнерные поставки PAN-прекурсоров от Jilin Chemical Fiber Group в адрес «Алабуга-Волокно».

Ранее The Insider выяснил, что китайские компании поставляют в «Алабугу» широкий спектр комплектующих для производства «Гераней» — от двигателей и навигационных антенн до готового полотна из углеродного волокна. В 2024 году китайская Harxon Corporation продала зарегистрированной в Елабуге компании «Морган» спутниковые антенны общим весом 300 кг более чем на $1 млн. «Морган», которая в том числе выполняла гособоронзаказ, также ввезла 140 тысяч тайваньских литий-ионных аккумуляторов, гироскопы и детали двигателей от китайских поставщиков.

Часть поставок маскировали под гражданские товары. Так, пять тонн металлических заготовок для производства двигателей внутреннего сгорания, поставленных китайской Zhejiang Lianxing Machinery, в документах обозначили как комплектующие для снегоходов. Саму «Морган» зарегистрировали в марте 2024 года четверо молодых людей в возрасте 19–20 лет; как минимум один из них учился в «Алабуга Политехе», студенты которого привлекались к сборке «Шахедов». Один из учредителей рассказывал The Insider, что создать компанию им поручило руководство ОЭЗ «Алабуга».

Еще одним крупным импортером была находящаяся под санкциями компания «Дрейк», связанная через цепочку юрлиц с самой ОЭЗ «Алабуга». Только за 2024 год она ввезла промышленного оборудования, деталей и расходных материалов на $6,5 млн — в том числе подшипники, топливные насосы, цилиндры, поршневые кольца, карбюраторы и крепежи. Одной из крупнейших позиций были полотна из углеродного волокна китайской Yixing Huaheng High-Performance Fiber Weaving стоимостью несколько миллионов долларов, используемые при производстве крыльев беспилотников.

«Алабуга-Волокно» и UMATEX находятся под западными санкциями с 2023 года. По расчетам USCC, к 2030 году 89% продукции «Алабуга-Волокно» должно поставляться предприятиям оборонной промышленности. Внутренние перечни компании также показывают, что она выпускает десятки изделий из углеродного волокна для авиации, ракетостроения, беспилотников, судостроения и брони.

Jilin Chemical Fiber Group под западными санкциями сейчас не находится. Компания не ответила на запросы журналистов.

В «Росатоме» заявили, что корпорация и ее предприятия работают «в полном соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями», а утверждения об обратном назвали ложными.

Посольство Китая в Вашингтоне также отвергло обвинения, заявив, что они «очерняют Китай и делают его козлом отпущения». В дипмиссии подчеркнули, что Пекин «никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта» и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

При этом бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Деннис Уайлдер заявил, что поставки подобного масштаба едва ли могли происходить без ведома китайских властей. По словам Олбрайта, Россия «полностью зависит от Китая» в поставках специализированного PAN-волокна для производства высокопрочного углеродного волокна.

Согласно данным Кильского института, Китай обеспечивает более 60% компонентов, необходимых для функционирования российской военной промышленности. Бывший заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл ранее заявлял, что число китайских компаний, поставляющих российскому ВПК товары двойного назначения, уже исчисляется десятками.