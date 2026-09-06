В Кремле прошли переговоры Путина с посланниками Трампа. Белый дом обещает объявить следующие шаги в ближайшие недели

Помимо войны, по словам Ушакова, стороны обсуждали экономические отношения и возможные крупные российско-американские проекты. Он также сообщил, что Путин и Трамп продолжат личные контакты, а работа через Уиткоффа и Кушнера сохранится.

При этом близкий к Кремлю источник Reuters еще до сообщений о поездке американских переговорщиков говорил, что не видит возможности договориться о линии фронта, пока Россия не захватит оставшуюся часть Донецкой области. По словам собеседника агентства, Путин, опираясь на доклады командующих, рассчитывает добиться этого к концу года.

В ночь на 6 сентября самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, приземлился в польском аэропорту Жешув-Ясенка. Согласно данным Flightradar24, посадка состоялась в 02:31 по московскому времени. В воскресенье американские переговорщики должны встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

Предыдущие встречи Путина с участием Уиткоффа и Кушнера прошли в Москве в начале декабря 2025 и в январе этого года. Накануне нынешнего визита Дональд Трамп сообщил, что его представители везут обеим сторонам новое предложение о завершении войны. Подробностей американский президент не привел.