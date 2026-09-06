В Кремле прошли переговоры Путина с посланниками Трампа. Белый дом обещает объявить следующие шаги в ближайшие недели

Владимир Путин вечером субботы, 5 сентября, встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались три часа десять минут. С российской стороны в них также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что обсуждения были содержательными, а о дальнейших шагах объявят в ближайшие недели.
Ушаков по итогам встречи назвал беседу «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». По его словам, Путин изложил американским представителям свою оценку положения на фронте, говорил об «успехах» российской армии и уверенности в достижении поставленных целей, а также подчеркнул необходимость «устранения всех первопричин конфликта». Уиткофф и Кушнер, как рассказал помощник президента, предложили несколько возможных путей урегулирования и пообещали учитывать оценки Путина на переговорах в Киеве. Содержание американских предложений Ушаков не раскрыл.
Помимо войны, по словам Ушакова, стороны обсуждали экономические отношения и возможные крупные российско-американские проекты. Он также сообщил, что Путин и Трамп продолжат личные контакты, а работа через Уиткоффа и Кушнера сохранится.
При этом близкий к Кремлю источник Reuters еще до сообщений о поездке американских переговорщиков говорил, что не видит возможности договориться о линии фронта, пока Россия не захватит оставшуюся часть Донецкой области. По словам собеседника агентства, Путин, опираясь на доклады командующих, рассчитывает добиться этого к концу года.
В ночь на 6 сентября самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, приземлился в польском аэропорту Жешув-Ясенка. Согласно данным Flightradar24, посадка состоялась в 02:31 по московскому времени. В воскресенье американские переговорщики должны встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.
Предыдущие встречи Путина с участием Уиткоффа и Кушнера прошли в Москве в начале декабря 2025 и в январе этого года. Накануне нынешнего визита Дональд Трамп сообщил, что его представители везут обеим сторонам новое предложение о завершении войны. Подробностей американский президент не привел.
В начале переговоров Путин заявил, что российская армия не наносила ударов по Киеву с полуночи 5 сентября, а Украина сократила число атак на Россию. При этом он отверг наличие договоренности о более широком прекращении огня и пообещал обеспечить безопасность переговорщиков. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин распорядился приостановить удары по Киеву на три дня. Зеленский в ответ подтвердил, что Украина готова не наносить удары по Москве с субботы до понедельника, 7 сентября.
На остальные регионы Украины объявленная Москвой пауза не распространялась. В Киевской области в результате российских атак 5 сентября погибли два человека, были повреждены жилые дома, склады и железнодорожное полотно. В Минобороны РФ тем утром отчитались об ударах по объектам в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях.