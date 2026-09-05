Путин распорядился на три дня приостановить удары по Киеву на время визита Уиткоффа и Кушнера

Владимир Путин распорядился в течение трех суток не наносить удары по Киеву, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, приостановка связана с подготовкой и проведением в украинской столице встреч американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Россия не объявляла о прекращении ударов по другим регионам Украины или боевых действий на фронте. В Кремле точное время начала паузы отдельно не уточнили.

Накануне Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет наносить воздушные удары по России во время визита Уиткоффа и Кушнера, и предложил Москве поступить зеркально. Как пишет «Украинская правда», подразделениям Сил обороны Украины приказали соблюдать режим тишины с полуночи 5 сентября до конца 8 сентября. Официально украинские власти о прекращении огня на фронте не сообщали.

Обновлено 17:30. Украинский лидер также подтвердил, что Украина не будет наносить удары по Москве три дня: с субботы до понедельника. Такое решение было принято после разговора с американскими чиновниками. Зеленский добавил, что в Киеве рассчитывают, что Москва поступит так же.

Ранее сегодня Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. После чего, как ожидается, они отправятся в Киев.