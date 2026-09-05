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Новости

Путин распорядился на три дня приостановить удары по Киеву на время визита Уиткоффа и Кушнера

The Insider
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф. Москва, 5 сентября 2026 года. Фото: Кирилл Дмитриев

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф. Москва, 5 сентября 2026 года. Фото: Кирилл Дмитриев

Владимир Путин распорядился в течение трех суток не наносить удары по Киеву, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, приостановка связана с подготовкой и проведением в украинской столице встреч американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Россия не объявляла о прекращении ударов по другим регионам Украины или боевых действий на фронте. В Кремле точное время начала паузы отдельно не уточнили.

Накануне Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет наносить воздушные удары по России во время визита Уиткоффа и Кушнера, и предложил Москве поступить зеркально. Как пишет «Украинская правда», подразделениям Сил обороны Украины приказали соблюдать режим тишины с полуночи 5 сентября до конца 8 сентября. Официально украинские власти о прекращении огня на фронте не сообщали.

Обновлено 17:30. Украинский лидер также подтвердил, что Украина не будет наносить удары по Москве три дня: с субботы до понедельника. Такое решение было принято после разговора с американскими чиновниками. Зеленский добавил, что в Киеве рассчитывают, что Москва поступит так же. 

Ранее сегодня Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. После чего, как ожидается, они отправятся в Киев.

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В ночь на 5 сентября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 167 беспилотниками, утверждают в Воздушных силах ВСУ. В свою очередь в российском Минобороны отчитались об ударах по объектам в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях.

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