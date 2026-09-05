Латвия и Литва обсуждают запрет на экспорт российского зерна через свои порты. Часть партий проверяют на украинское происхождение — Reuters

Латвия и Литва рассматривают возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей двух стран. Россия увеличила транзит через страны Балтии после украинских атак, вынудивших экспортеров искать новые маршруты.

Правительство Латвии во вторник обсудит полный запрет на экспорт российского зерна через территорию страны, рассказал представитель премьер-министра. В Литве конкретных мер пока не назвали, однако предупредили, что использование ее портов для таких поставок больше неприемлемо. По словам премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры «противоречит ценностям» страны. Он уточнил, что ограничения не затронут транзит зерна между основной территорией России и Калининградской областью.

Обе страны подозревают, что часть заявленного российским зерна происходит с оккупированных территорий Украины. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс утверждает, что украинские службы располагают информацией о подготовке крупных поставок незаконно вывезенного зерна через страны Балтии. Он поручил латвийским ведомствам совместно с Киевом разработать механизм блокировки таких партий.

Литовская служба ветеринарного контроля 3 сентября взяла в порту Клайпеды образцы зерна, заявленного как российское, и отправила их на экспертизу во Францию. Ведомство проверяет, не имеет ли зерно украинского происхождения и не было ли оно похищено.

Россия начала активнее перенаправлять зерно в Балтийское море после украинских ударов, нарушивших работу обычных маршрутов через Черное и Азовское моря. В прошлом экспортном сезоне через черноморские и азовские порты было вывезено 46,3 млн тонн российского зерна — 90% всего морского экспорта. Российские порты на Балтике и порты стран Балтии отправили примерно по 1 млн тонн.

По оценке главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в нынешнем сезоне экспорт через страны Балтии достигнет 5–6 млн тонн, а при использовании портов Эстонии — 10 млн тонн.