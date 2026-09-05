Путин поддержал идею привлекать добровольцев с категорией «Д» («не годен») к защите от атак беспилотников

«Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный на встрече с Владимиром Путиным предложил разрешить привлекать к службе в региональных подразделениях по защите от беспилотников добровольцев с категорией «Д». Российский президент эту идею поддержал.

Идею Поддубный озвучил во время встречи Путина с пятеркой предвыборного списка «Единой России»: сам «военкор» является лидером предвыборного списка партии. По его словам, об этом якобы просят бойцы, получившие ранения:

«Просят бойцы, которые получили ранения, категорию "Д" — понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи <...> Люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников. Понятно, что не все. И понятно, что просто есть костяк добровольцев, которые вот так оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае. Свой город, свое село, предприятие. Это не один человек просил, если возможно рассмотреть такую просьбу», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ответ Путин сказал ему: «Жень, поддерживаю».

Категория «Д» означает «не годен к военной службе». Она присваевается при наличии тяжёлых увечий, ранений или заболеваний. Среди последних, например, неизлечимые инфекционные заболевания (ВИЧ, СПИД, активный туберкулез), онкология, психические заболевания (шизофрения, умственная отсталось), заболевания нервной системы, глухота, слепота и т.д.