Профильные издания для бизнеса написали рекомендации о работе во время мобилизации. Рычаги для ее начала у властей уже есть — эксперты

Новая волна мобилизации стала, пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев в российском инфополе. Еще в конце июня ряд независимых изданий (1, 2) со ссылкой на источники в Администрации президента сообщили, что в Кремле обсуждают различные варианты пополнения рядов армии на фоне падения интереса к контрактной службе.

Среди этих вариантов — в том числе и новая волна мобилизации, которая может пройти после выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь этого года. Других подробностей этой инициативы, однако, еще нет, и сами собеседники изданий говорили, что о возможной мобилизации им известно пока только на уровне слухов.

Позже, в конце июля, президент Украины Владимир Зеленский тоже заявил, что российские власти готовят новую мобилизацию, и сослался при этом на данные разведки. Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников тоже написала, что российские власти рассматривают такой сценарий после выборов.

Российские власти от этих заявлений отмахиваются, утверждая, что они не соответствуют действительности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, например, назвал их «пургой» и «лживой провокацией».