Свыше тысячи студентов российских вузов и колледжей подписали контракты с Минобороны — «Хочу жить». Большинство — из Кузбасса

В рейтинг 10 регионов также вошли Омская область и Татарстан (по 46 человек), Кировская область (44), Иркутская область (43), Оренбургская область (42), Томская область (36).

Рейтинг университетов по количеству завербованных студентов из списка составили:

СФУ (Красноярск) — 17 студентов ;

; Колледж транспортных технологий (Пенза) / Томский госуниверситет — по 11 студентов ;

; Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск) — 10 студентов ;

; Березовский политех, Профессионально-технический техникум (Кемерово) / Емельяновский дорожно-строительный техникум (Красноярский край) — по 9 студентов ;

; Тюменский госуниверситет (Тюмень) / Вятский автомобильно-промышленный колледж, Анжеро-Судженский политех, Тяжинский Агропромышленный Техникум (Кемеровская обл.) / Кировский педагогический колледж (Киров) / Пензенский агропромышленный колледж (Пенза) / Поволжский государственный колледж и Тольяттинский машиностроительный колледж (Самарская обл.) / Татарский политех (Татарстан) — по 7 человек.

Проект «Хочу жить» обычно публикует имена и фамилии российских военных, попавших в плен и, например, предназначенных для обмена. Однако из поста проекта не следует, что завербованные студенты — уже участники боевых действий. Составители списка пишут, что они «готовятся к отправке в украинскую килл-зону».

Этот список неполный, отмечают профильные СМИ. В перечне, как обратил внимание The Insider, нет, например, учащихся Донского государственного технического университета (ДГТУ) — героев пропагандистских роликов Минобороны о студентах, бросивших учебу ради службы в беспилотных войсках. Впрочем, еще один из героев таких видео — студент Томского политехнического университета Николай Иванов — в списке есть, под номером 340.

В самом проекте The Insider заявили, что не разглашают источник, который передал списки, а также признали, что перечень неполный. «Эти списки не отражают полную картину вербовки, а лишь ее часть», — сказали в «Хочу жить».

Российские вузы в последние несколько месяцев нарастили усилия по агитации студентов на войну. Службу по «специальному контракту» в войсках БПЛА рекламировали к началу апреля почти 300 высших учебных заведений по всей стране. Как писал канал Faridaily, Минобрнауки даже установило для этого целевой показатель и обязало вузы отправить на войну до 2% студентов.

Студентам зачастую предлагают контракт, якобы рассчитанный только на один год. Правозащитник Артем Клыга в начале апреля публиковал письмо от Минобороны с разъяснениями касательно этих контрактов. В нем уточнялось, что у командиров частей есть возможность и право увольнять контрактников по истечении года, но они не обязаны это делать, а значит, гарантии увольнения из армии спустя ровно год нет. На практике речь идет о бессрочной контрактной службе с риском отправки на передовую.