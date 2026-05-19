Минобороны РФ начало публиковать ролики со студентами, бросившими учебу ради службы в Беспилотных войсках. «Это эмоции! Паришь как птица»

С начала мая Минобороны России и связанный с ним Telegram-канал «Герои спецоперации Z» опубликовали минимум три видео со студентами российских вузов, которые решили прервать обучение и подписать контракт для участия в войне против Украины. Во всех роликах речь идет о молодых людях из благополучных семей, обучающихся на технических специальностях и связанных с беспилотниками, программированием или инженерией. Сняты ролики в единой стилистике с одним и тем же фоном.

Перед публикацией этих видео Минобороны активно распространяло заявления чиновников, утверждавших, что российских студентов никто не принуждает уходить на фронт и что решение подписать контракт они принимают добровольно.

В первом ролике рассказывается о Михаиле Гузанове — студенте Донского государственного технического университета (ДГТУ), который, как утверждает Минобороны, «исполнил давнюю мечту о полетах, став пилотом БПЛА».

«Самое интересное — полет на настоящих. Это эмоции! Паришь как птица», — говорит Гузанов на видео.

По данным The Insider, ему 21 год, он учился на факультете «Технологии наземного транспорта». Судя по утечкам данных, его родители на момент его рождения были зарегистрированы на территории воинских частей в Батайске Ростовской области — обе относятся к 22-й бригаде спецназа, участвовавшей в оккупации Мариуполя в 2022 году (неизвестно, служат ли родители Гузанова сейчас, хотя возраст позволяет: отцу 49, матери 45 лет).

Во втором ролике фигурирует еще один студент ДГТУ — 21-летний Александр Рыбасов. Видео озаглавлено «Из разработчиков игр в реальный бой». Минобороны пишет, что Рыбасов учился на программиста и решил подписать контракт после набора в войска беспилотных систем. На видео он рассказывает, что интерес к FPV-дронам у него появился благодаря военным видеоиграм.

«В России достаточно развиты игры по военной тематике, опять же там есть свои “птички”, на них тоже летал, то есть какой-то опыт уже имею», — говорит Рыбасов.

The Insider подтвердил его личность и факт обучения в ДГТУ по специальности «Разработка игр и прикладных программ». Его отец также инженер — работает начальником отдела релейной защиты в ростовском отделении АО «СО ЕЭС», управляющей Единой энергетической системой России. Связей с «СВО» найти не удалось.

Третий ролик посвящен Николаю Иванову — студенту Томского политехнического университета из города Белово Кемеровской области. Видео называется «Был студентом, а стал беспилотчиком».

«Просто в один день взял, уехал, подписал контракт, а потом уже на расстоянии заполнил бумаги на академический отпуск», — рассказывает Иванов. По его словам, он учился на втором курсе «на отлично» и решил уйти на войну, поскольку «родине нужны молодые, шустрые специалисты».

Все трое студентов в роликах подчеркивают, что после окончания контракта собираются вернуться к учебе и продолжить обучение в военных учебных центрах.

Параллельно с выходом этих роликов также в мае 2026 года Би-би-си сообщила о первом известном случае гибели российского студента, завербованного в войска беспилотных систем. По данным издания, 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин погиб под Луганском 6 апреля — спустя несколько дней после отправки на фронт.

Аверин подписал контракт с Минобороны в январе и прошел обучение на оператора БПЛА. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказывала, что в конце марта обучение завершилось, а 2 апреля он в последний раз позвонил ей и сказал, что отправляется туда, где «нет связи». Через несколько дней семье сообщили о его гибели при минометном обстреле.

По словам Афанасьевой, Аверин не должен был участвовать в штурмах: «Ребенок три месяца учился на БПЛА, а мы его в штурм, в мясорубку самую». Она также утверждала, что ранее его не брали в армию по состоянию здоровья. На момент подписания контракта Аверин учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий.

Минобороны объявило о создании войск беспилотных систем в 2025 году. После этого в российских вузах и колледжах началась активная кампания по набору студентов на контрактную службу в подразделения БПЛА.