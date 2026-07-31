Неизвестные в штатском пытаются силой увозить мужчин в Пензенской области. Они используют машины местных властей — СМИ

Один эпизод произошел в середине прошлой недели с сотрудником ЧОП Сергеем Тепляковым. К его дому приехали четверо мужчин в гражданской одежде, один из которых представился новым участковым и потребовал предъявить паспорт. Когда Тепляков решил позвонить знакомому ему участковому, мужчины попытались вытащить его за калитку и затолкать в машину.

Происходящее остановил сын Теплякова Денис, которому сообщили, что отца пытаются силой забрать на войну. Он приехал к дому и начал снимать мужчин на видео, после чего те сели в автомобиль и уехали. Тепляков опознал среди них бывшего сотрудника полиции и Службы судебных приставов, остальные участники рейда были ему неизвестны.

Днем ранее двое неизвестных увезли продавца магазина газового оборудования Алексея Денисенко. Тот отбывал назначенные ему 240 часов обязательных работ и косил траву в местном Парке Победы, когда к нему подошли люди в штатском и потребовали проехать с ними, пригрозив, что в противном случае «будет хуже». В автомобиле находилась сотрудница районной администрации, которая сказала, что Денисенко везут «на пять минут» для уточнения данных.

Вместо администрации машина направилась в Пензу. Родственница Денисенко догнала ее возле села Кевда, примерно в 86 км от Башмакова, и вынудила остановиться, подрезав автомобиль. После этого женщина забрала Денисенко, а сопровождавшие его люди не стали ей препятствовать.

Тепляков и Денисенко подали заявления в полицию. Глава администрации Тамара Павлуткина не ответила на вопросы издания по существу, назвав сообщение «фейком».

После этих случаев жители Башмакова создали неформальное объединение, участники которого намерены отслеживать подобные рейды и помогать людям, которых пытаются увезти. Нескольких участников группы уже вызывали в полицию и угрожали отправить на войну, рассказал один из собеседников «Агентства». Кто именно организует рейды и на каком основании неизвестные в штатском используют муниципальные автомобили, власти не объяснили.

Сообщения об облавах появились в Пензенской области еще в июне. Тогда силовики и сотрудники военкоматов останавливали мужчин на улицах, проверяли пассажиров общественного транспорта и обходили квартиры. Некоторые задержанные и их родственники рассказывали, что мужчин доставляли в военкоматы и принуждали заключать контракты с Минобороны.

19 июня The Insider писал, как женщины пытались остановить микроавтобус с мужчинами у здания пензенского военкомата. Военный комиссар области Андрей Сурков признал проведение рейдов, но утверждал, что силовики разыскивают уклонистов и военнослужащих, самовольно покинувших части.