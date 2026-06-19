В Пензе женщины попытались остановить отправку микроавтобуса от военкомата, в городе идут облавы на мужчин

В Пензе после сообщений о массовых рейдах военкоматов и полиции женщины попытались помешать отправке мужчин от здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов. Видео, на котором собравшиеся окружают микроавтобус с мужчинами и пытаются не дать ему уехать, опубликовала местная жительница.
Как выяснила «Медиазона», ролик был снят у здания военкомата на улице Складской и опубликован 17 июня. На кадрах вокруг микроавтобуса, в котором находятся мужчины, собрались женщины. Одна из них кричит: «Не дают даже пять минут [чтобы попрощаться], почему вы не даете?»
В ответ мужской голос говорит: «Потому что вы себя так ведете!» Автор видео обращается к одному из военных: «Почему вы скорую помощь не вызвали человеку, которому плохо?» Однако тот не отвечает и направляется в сторону здания военкомата.
Позже женщина пытается выяснить у мужчин, находящихся в микроавтобусе: «Ребят, скажите, все добровольно подписали контракт?» Другая женщина кричит: «Вас заставили, скажите?» На видео также слышно, как один из военных предлагает собравшимся «молиться богу». В адрес сотрудников военкомата звучат проклятия.
Когда микроавтобус начинает движение, женщины пытаются его остановить. Одна из них вцепляется в капот автомобиля, позже к ней присоединяется еще одна женщина.
Ранее жители Пензы начали массово сообщать об облавах в разных районах города. По данным Telegram-канала «Говорит НеМосква» и правозащитного проекта «Идите лесом», мужчин останавливают на улицах, проверяют документы воинского учета и в ряде случаев доставляют в военкоматы. Сообщается также о проверках пассажиров городских автобусов и обходах квартир в некоторых микрорайонах.
Один из жителей города рассказал, что видел сотрудников ДПС, людей в балаклавах и представителей военкомата возле кинотеатра «Современник» в центре Пензы. «Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет и искали призывников-бегунков». По словам другого собеседника, в городе началась паника: «В городе только и разговоров, что про облавы. Местные СМИ молчат. Все друг другу звонят, предупреждают, чтобы не отпускали мужиков на улицу». Еще один житель сообщил: «Весь офис на головах, родители парням звонили, предупредить».