В Пензе женщины попытались остановить отправку микроавтобуса от военкомата, в городе идут облавы на мужчин

В Пензе после сообщений о массовых рейдах военкоматов и полиции женщины попытались помешать отправке мужчин от здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов. Видео, на котором собравшиеся окружают микроавтобус с мужчинами и пытаются не дать ему уехать, опубликовала местная жительница.

Как выяснила «Медиазона», ролик был снят у здания военкомата на улице Складской и опубликован 17 июня. На кадрах вокруг микроавтобуса, в котором находятся мужчины, собрались женщины. Одна из них кричит: «Не дают даже пять минут [чтобы попрощаться], почему вы не даете?»

В ответ мужской голос говорит: «Потому что вы себя так ведете!» Автор видео обращается к одному из военных: «Почему вы скорую помощь не вызвали человеку, которому плохо?» Однако тот не отвечает и направляется в сторону здания военкомата.