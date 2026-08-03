Три деловых издания для бухгалтеров и HR-специалистов опубликовали обзоры о ведении воинского учета при мобилизации

Косвенным признаком того, что правительство учло ошибки первой волны мобилизации и решило переложить часть ответственности за ее проведение на работодателей, являются детально прописанные механизмы ответственности за нарушение порядка воинского учета. Наиболее подробный перечень приводит «Бизнес.ру», он включает в себя:

штраф от 40 000 до 50 000 рублей — за отсутствие уведомления военкомата о приеме или увольнении военнообязанных сотрудников со стороны лица, ведущего воинский учет в компании (ст. 21.4 КоАП РФ);

штраф от 40 000 до 50 000 рублей на должностное лицо и от 350 000 до 400 000 рублей на юридическое лицо — если представитель компании не вручил работнику повестку или мобилизационное предписание, не оповестил его о вызове в военкомат или не создал условия для явки (ст. 21.2 КоАП РФ);

штраф от 60 000 до 80 000 рублей на должностное лицо и от 350 000 до 400 000 рублей на юридическое лицо — если работодатель способствовал уклонению сотрудника от мобилизации или не содействовал военкомату в организации призыва;

штраф до 500 000 рублей — общее указание в статье на ответственность за нарушение правил ведения воинского учета в организации (без разбивки по составам).

Одновременно с весны этого года вводится более высокий уровень ответственности для кадровиков, бухгалтерии и руководителей за ведение воинского учета. Его вводит новый приказ Генеральной прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере воинского учета и призыва граждан на военную службу» от 12 мая 2026 года.

Новый приказ передает основной контроль за ведением воинского учета от военкоматов прокуратуре. Если ранее проверки военкоматов носили эпизодический характер, проводились как реакция на нарушения или жалобы, то теперь прокуратура может самостоятельно инициировать проверки и контролировать всю систему учета: от создания военно-учетного стола до содействия работодателя вручению повесток и явке сотрудников в военкоматы.

Еще одним косвенным признаком как подготовки к мобилизации, так и более активной роли работодателей в этом процессе может быть рост вакансий, связанных с воинским учетом. 31 июля издание «Агентство» обратило внимание, что российские компании разместили более 2,5 тысячи вакансий с обязанностями в сфере «мобилизационной подготовки», «воинского учета» и «мобилизационного отдела». При этом почти 1,3 тысячи объявлений были опубликованы на сайте HeadHunter за последнюю неделю.