Три деловых издания для бухгалтеров и HR-специалистов опубликовали обзоры о ведении воинского учета при мобилизации

За прошедший июль три профессиональных издания, ориентированных на бухгалтеров, кадровых специалистов и руководителей организаций, выпустили обзоры о ведении воинского учета при мобилизации. Эти тексты вышли, когда особых законодательных изменений в этой сфере не происходило, а кадровики и бизнес сталкиваются с более высоким уровнем ответственности за ведение воинского учета.
Три июльские инструкции
Business.ru опубликовал такой материал 7 июля, «Главбух» — 24 июля, «Российский налоговый курьер» — 27 июля. Все три публикации ориентированы на административный персонал, управляющий воинским учетом в организациях.
Материал в «Главбухе» называется «Очередность призыва при мобилизации». Статья содержит прямые обращения к работодателям: «Как работодателю вести учет мобилизации в 2026 году», образцы приказов, уведомлений и карточек воинского учета. Этот текст является обновленной копией публикации, впервые выпущенной 22 сентября 2022 года — на следующий день после публикации указа о мобилизации от 21 сентября.
Статья «Российского налогового курьера» также озаглавлена «Очередность призыва при мобилизации» и аналогичным образом инструктирует кадровиков и бухгалтеров, как корректно вести воинский учет, реагировать на повестки и мобилизационные предписания сотрудников и оповещать военкоматы. Текст «Мобилизационное предписание» в «Бизнес.ру» дополнительно нацелен на владельцев малого и среднего бизнеса и содержит подробные инструкции о проверке работодателем мобилизационных предписаний у сотрудников и контроле их исполнения.
Необычным является то, что издания, которые специализируются на разборе изданных законов, подзаконных актов или изменений в учете, выпустили эти тексты, когда таких изменений не происходило. За последний год прямых законодательных изменений института мобилизационного предписания (порядка его выдачи, формы или срока действия) не принималось. Все нормативные акты и инициативы затрагивали только смежные вопросы воинского учета и мобилизации.
- С мая 2025 года стал работать портал электронного реестра повесток, в котором работодатели могут запрашивать сведения о сотрудниках.
- В июле в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» была добавлена статья 5.3 в закон, делегировавшая министру обороны право устанавливать дополнительные требования к военнослужащим на отдельных должностях.
- В июле из перечня препятствий для заключения контракта в период мобилизации были исключены 11 составов преступления УК РФ, но эти изменения касаются контрактной службы, а не мобилизационных предписаний.
- В октябре 2025 правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий призывать резервистов в мирное время — «для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России».
Давление на работодателей как рычаг мобилизации
Косвенным признаком того, что правительство учло ошибки первой волны мобилизации и решило переложить часть ответственности за ее проведение на работодателей, являются детально прописанные механизмы ответственности за нарушение порядка воинского учета. Наиболее подробный перечень приводит «Бизнес.ру», он включает в себя:
- штраф от 40 000 до 50 000 рублей — за отсутствие уведомления военкомата о приеме или увольнении военнообязанных сотрудников со стороны лица, ведущего воинский учет в компании (ст. 21.4 КоАП РФ);
- штраф от 40 000 до 50 000 рублей на должностное лицо и от 350 000 до 400 000 рублей на юридическое лицо — если представитель компании не вручил работнику повестку или мобилизационное предписание, не оповестил его о вызове в военкомат или не создал условия для явки (ст. 21.2 КоАП РФ);
- штраф от 60 000 до 80 000 рублей на должностное лицо и от 350 000 до 400 000 рублей на юридическое лицо — если работодатель способствовал уклонению сотрудника от мобилизации или не содействовал военкомату в организации призыва;
- штраф до 500 000 рублей — общее указание в статье на ответственность за нарушение правил ведения воинского учета в организации (без разбивки по составам).
Одновременно с весны этого года вводится более высокий уровень ответственности для кадровиков, бухгалтерии и руководителей за ведение воинского учета. Его вводит новый приказ Генеральной прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере воинского учета и призыва граждан на военную службу» от 12 мая 2026 года.
Новый приказ передает основной контроль за ведением воинского учета от военкоматов прокуратуре. Если ранее проверки военкоматов носили эпизодический характер, проводились как реакция на нарушения или жалобы, то теперь прокуратура может самостоятельно инициировать проверки и контролировать всю систему учета: от создания военно-учетного стола до содействия работодателя вручению повесток и явке сотрудников в военкоматы.
Еще одним косвенным признаком как подготовки к мобилизации, так и более активной роли работодателей в этом процессе может быть рост вакансий, связанных с воинским учетом. 31 июля издание «Агентство» обратило внимание, что российские компании разместили более 2,5 тысячи вакансий с обязанностями в сфере «мобилизационной подготовки», «воинского учета» и «мобилизационного отдела». При этом почти 1,3 тысячи объявлений были опубликованы на сайте HeadHunter за последнюю неделю.
Очередность призыва по воинским званиям и возрасту
Издания указывают, что в первую очередь призываются граждане с мобилизационными предписаниями и резервисты. Мобилизационное предписание — это специальный вкладыш в военный билет без срока действия. Проверить его наличие можно в разделе VII военного билета «Отметки о выдаче и изъятии мобилизационных предписаний», где проставляется штамп с датой выдачи, номером команды и подписью военного комиссара.
Эти предписания бывают двух видов. Розовое (красное) выдается гражданам, подлежащим призыву при мобилизации, и состоит из основной части и двух контрольных талонов (первый изымается на сборном пункте, второй — в воинской части). Белое выдается для привлечения к работам по обеспечению мобилизации на срок до 10 суток и содержит один контрольный талон. В предписании указаны номер команды, наименование и код воинской должности, воинское звание, время и место прибытия. При объявлении мобилизации гражданин с предписанием обязан явиться в указанное место без дополнительной повестки.
Основная система очередности построена на разделении военнообязанных в запасе на три разряда (очереди). Сначала поднимают тех, кто моложе, физически крепче и недавно был на службе. The Insider приводит таблицу с учетом актуальной версии ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Узнать, как можно избежать призыва или эвакуироваться из России, можно в следующих организациях:
- «Идите лесом»: помогает россиянам избежать отправки на войну, оказывает юридическую и психологическую помощь, помогает с выездом из страны;
- «Движение сознательных отказчиков от военной службы» (ДСО): специализируется на законных способах избежать призыва, включая альтернативную гражданскую службу (АГС), проводит консультации для призывников;
- «Школа призывника»: правозащитная организация, консультирующая призывников по вопросам призыва, отсрочек, медкомиссии и защиты прав.