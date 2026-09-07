В Средиземном море дроны атаковали российское судно Lady Mariia, которое ГУР связывает с перевозками оружия

Российский ролкер Lady Mariia (IMO: 9220641), находящийся под санкциями США и Украины, был атакован беспилотниками в Средиземном море. Об этом сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. По его данным, судно находилось в районе Крита и двигалось в сторону Сирии.
Клименко показал кадры атаки, полное видео было опубликовано в канале Александра Невзорова. На кадрах видно, как дроны сбрасывают боеприпасы на судно, после одного из взрывов на нем возникает пожар. Невзоров утверждает, что Lady Mariia получила 12 попаданий. По его версии, беспилотники были доставлены с территории Ливии, а судно перевозило иранское оружие и бронетехнику, предназначенные для России.
Клименко также намекнул на запуск беспилотников с территории Ливии. «А это же не мы. Это неизвестные добрые дроны с территории Ливии. При чем здесь мы?» — написал он.
Украинские власти официально об атаке не сообщали. Количество попаданий, происхождение беспилотников и сведения о находившемся на борту грузе независимо не подтверждены. UNITED24 Media также отмечает, что утверждения об иранском оружии и запуске дронов из Ливии основаны на сообщениях Невзорова и не получили независимого подтверждения.
По данным сервиса морской разведки Starboard, в начале августа Lady Mariia вышла из Санкт-Петербурга. 29 августа судно прошло Гибралтарский пролив, после чего зашло в алжирский порт Оран. Затем ролкер двинулся на восток по Средиземному морю. Вечером 5 сентября Lady Mariia перестала передавать сигнал AIS.
По данным Starboard за период с весны 2020 года, Lady Mariia трижды заходила в сирийский Тартус и трижды — в иранские порты Бендер-Аббас и Хорремшехр. Кроме того, сервис зафиксировал два захода судна в ливийский порт Аль-Бурайка.
Украинская военная разведка относит Lady Mariia к судам, задействованным в перевозке военных грузов и вооружений для России. По данным ГУР, ролкер использовался для перевозки оружия из Сирии в Россию, в том числе через Босфор.
Судно принадлежит российской компании ООО «МГ-Флот», ранее называвшейся «Трансморфлот». В мае 2022 года США ввели санкции против «Трансморфлота» и связанных с ним судов. Lady Mariia, которая ранее называлась Stella-Maria, также попала под американские ограничения.
По данным ГУР, «МГ-Флот» связан с астраханским бизнесменом Джамалдином Пашаевым, построившим бизнес вокруг порта Оля в Астраханской области. Порт рассматривался как один из ключевых российских логистических узлов международного транспортного коридора «Север — Юг», связывающего Россию с Ираном. При этом данные ГУР подтверждают прежнее использование Lady Mariia для перевозок оружия из Сирии, но не подтверждают, что во время нынешнего рейса на борту находилось иранское вооружение.
23 мая 2026 года Украина также ввела против Lady Mariia санкции сроком на десять лет.