В Средиземном море дроны атаковали российское судно Lady Mariia, которое ГУР связывает с перевозками оружия

Российский ролкер Lady Mariia (IMO: 9220641), находящийся под санкциями США и Украины, был атакован беспилотниками в Средиземном море. Об этом сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. По его данным, судно находилось в районе Крита и двигалось в сторону Сирии.

Клименко показал кадры атаки, полное видео было опубликовано в канале Александра Невзорова. На кадрах видно, как дроны сбрасывают боеприпасы на судно, после одного из взрывов на нем возникает пожар. Невзоров утверждает, что Lady Mariia получила 12 попаданий. По его версии, беспилотники были доставлены с территории Ливии, а судно перевозило иранское оружие и бронетехнику, предназначенные для России.

Клименко также намекнул на запуск беспилотников с территории Ливии. «А это же не мы. Это неизвестные добрые дроны с территории Ливии. При чем здесь мы?» — написал он.

Украинские власти официально об атаке не сообщали. Количество попаданий, происхождение беспилотников и сведения о находившемся на борту грузе независимо не подтверждены. UNITED24 Media также отмечает, что утверждения об иранском оружии и запуске дронов из Ливии основаны на сообщениях Невзорова и не получили независимого подтверждения.

По данным сервиса морской разведки Starboard, в начале августа Lady Mariia вышла из Санкт-Петербурга. 29 августа судно прошло Гибралтарский пролив, после чего зашло в алжирский порт Оран. Затем ролкер двинулся на восток по Средиземному морю. Вечером 5 сентября Lady Mariia перестала передавать сигнал AIS.