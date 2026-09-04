Украинские военные изолировали часть плацдарма ВС РФ к северу от Купянска, «прилет» дрона по зданию СБУ в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении украинские военные изолировали часть плацдарма ВС РФ к северу от Купянска в районе Двуречной
- На славянском направлении российские военные взяли под контроль участок канала Северский Донец — Донбасс восточнее Краматорска
- На константиновском направлении продолжаются бои под Часовым Яром и в городской застройке Константиновки
- На покровском направлении фиксируются глубокие «просачивания» российских штурмовиков в сторону Доброполья и Дружковки
- Беспилотник поразил здание СБУ в центре Киева — украинская сторона обещает «зеркальный ответ»
- В августе 2026 года нанесено 140 ударов по складам на территории Украины — это рекорд за время войны
- Налет беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус» — атакованы две нефтебазы и позиция ПВО
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 20 066 мобилизованных
Обстановка на фронте
На купянском направлении украинские военные изолировали часть плацдарма ВС РФ к северу от Купянска в районе Двуречной.
DeepState сообщает, что СОУ вернули контроль над территорией в районе Двуречной на правом берегу реки Оскол. Судя по карте проекта, украинские военные вышли к реке и тем самым изолировали часть правобережного плацдарма ВС РФ. Исследователь под ником Playfra считает, что в скором времени последуют новые сообщения об украинских успехах на этом участке.
На славянском направлении российские военные взяли под контроль участок канала Северский Донец — Донбасс восточнее Краматорска.
По информации DeepState, российские военные продвинулись около Голубовки к востоку от Краматорска, взяв под контроль участок канала Северский Донец — Донбасс. Согласно карте проекта, села Тихоновка и Малиновка за каналом находятся в «серой зоне».
На константиновском направлении продолжаются бои под Часовым Яром и в городской застройке Константиновки.
OSINT-исследователь Клеман Молен сообщает, что ВС РФ практически взяли под контроль Часов Яр, но в то же время контролируют всего около 50% Константиновки через три месяца после заявлений о ее захвате, хотя и продолжают продвигаться к северу от нее.
DeepState фиксирует расширение российской зоны контроля к северо-западу от Ступочек и, соответственно, сокращение площади украинского «кармана» к западу от Часова Яра.
На покровском направлении фиксируются глубокие «просачивания» российских штурмовиков в сторону Доброполья и Дружковки.
Клеман Молен пишет, что ВС РФ начали глубокие «просачивания» за незаконченную линию обороны на Добропольском выступе в сторону Доброполья и Дружковки. Исследователь считает, что ВС РФ стремятся до зимы закрепиться в Доброполье и Дружковке, а также прорвать первую полноценную линию обороны и продвинуться на Барвенково и к логистическим маршрутам на Краматорск.
Между тем, по оценке Молена, российские военные пока не могут закрепиться даже за «0,5-й» линией, в том числе благодаря зачисткам, которые проводит 425-й ОШП «Скеля», недавно переданный в оперативное подчинение 1-му корпусу Нацгвардии Украины «Азов», ведущему оборону на этом участке.
На запорожском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на флангах Орехова.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в Щербаках и Малых Щербаках к западу от Орехова, а также в Варваровки и в районе Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) к востоку и северо-востоку от Орехова соответственно.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 24 по 30 августа площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 21 кв. км, тогда как в течение недели до этого — на 42 кв. км.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 сентября 121 беспилотника типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (103 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), а также управляемой авиационной ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в шести локациях.
Также ВС ВСУ сообщили, что в августе были уничтожены более 4,6 тысячи воздушных целей и обезврежены свыше 50 тысяч беспилотников тактического уровня. В числе заявленных уничтоженных целей — 25 ракет Х-101, восемь баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23, восемь ракет «Калибр», 1 876 беспилотников типа «Шахед», 1 031 разведывательный БПЛА и 820 «Ланцетов».
Один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) накануне, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены здание логистической компании и автомобили. Всего 3 сентября в Днепропетровской области при атаках пострадали 14 человек. По информации главы ОВА, в течение ночи в регионе погибли двое полицейских, еще один сотрудник полиции получил ранения.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обращает внимание на возведенные защитные конструкции над энергообъектом в районе Никополя в Днепропетровской области.
До 13 увеличилось количество пострадавших после атаки на Киев, совершенной накануне, сообщил мэр Виталий Кличко. Среди пострадавших один ребенок. Помимо пожара в многоэтажке в Голосеевском районе в результате атаки возгорания возникли и в Соломенском районе. В Дарницком районе обломки БПЛА упали рядом с одним из магазинов. Атака на город продолжилась и на следующий день.
Также стало известно, что накануне был дважды атакован склад фармацевтической компании Teva в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Пострадавших нет, в компании оценивают последствия атаки.
Киев атаковали новыми российскими реактивными дронами «Герань-5», пишет Сергей «Флеш» Бескрестнов. Он называет их ракетами и отмечает, что украинским средствам ПВО удается их сбивать, однако противник продолжит их регулярно применять, а создаваемые сейчас реактивные дроны-перехватчики против них малоэффективны.
В Киевской области накануне был атакован завод Coca-Cola. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он назвал эту атаку «четким российским сигналом Америке».
Ночью в очередной раз под удар БПЛА и КАБ попала Одесса. В девятиэтажке на улице академика Королева на юге Одессы повреждены квартиры на трех верхних этажах, погиб 60-летний мужчина. Всего из-за ночной атаки пострадали пять человек. Сообщается о разрушении нескольких частных домов и повреждении машин во дворах. В Чёрном море у Одесской области было атаковано судно. Минобороны РФ утверждает, что в Одесской области были поражены два сухогруза, склад с военно-техническим имуществом, терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ, и электроподстанция «Новоодесская».
В центре Херсона днем под удар попало маршрутное такси, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Канал «Военный Осведомитель» приводит видео, на котором запечатлены, как утверждается, удары реактивными «Шахедами» по складу и стоянке грузовиков в Константиновке Николаевской области.
Днем в Киеве реактивный беспилотник типа «Шахед» поразил здание СБУ на Владимирской улице. Как написал Владимир Зеленский, дрон попал в кабинет врио начальника службы Александра Поклада, но того в тот момент не было на рабочем месте. По словам Зеленского, готовится «зеркальный ответ» на атаку. В пресс-релизе СБУ говорится, что последует «больше спецопераций, вскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов».
По оценке украинского специалиста в области БПЛА Сергея «Флеша» Бескрестнова, беспилотник мог управляться через ретранслятор, расположенный примерно в 5 км от здания СБУ.
OSINT-исследователь Клеман Молен составил график российских ракетных и дроновых ударов по украинским логистическим складам по месяцам. В августе зафиксировано 140 ударов по складам, из них 95 — по объектам гражданской логистики. Аналитик считает, что такая эскалация вызвана украинскими ударами по складам Wildberries.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 3 сентября 426 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 4 сентября были перехвачены 490 БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В результате удара по городу Шебекино в Белгородской области накануне погибли четыре человека, включая двух работников скорой, еще трое пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Разрушены две хозпостройки, возник пожар. В двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждения получили один частный дом, гараж и автомобиль.
Как сообщил «глава городского округа Горловка» в оккупированной части Донецкой области Иван Приходько, одна женщина погибла, еще пять человек получили ранения в результате удара дрона по пассажирскому автобусу «в Никитовском районе Горловки» накануне.
На одной из нефтебаз в результате атаки беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус» возника пожар, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как утверждается, пострадавших нет, в нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла. Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки. The Insider проанализировал данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS и выявил тепловые аномалии у аэропорта Сочи и в «Сириусе».
Как свидетельствуют данные из открытых источников, в этом районе находятся воинская часть № 03110 и позиция ПВО. Издание Astra пишет со ссылкой на кадры очевидцев о пожарах на двух нефтебазах: «Лукойл-Югнефтепродукт» в «Сириусе» и «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе Сочи и о возгорании в районе расположения российского дивизиона ПВО около реки Псоу.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» подтверждает поражение позиции С-400 у реки Псоу и нефтебазы «Лукойл-Югнефтепродукт» в поселке Сириус — на ее территории расположены 12 резервуаров общим объемом 8 400 кубометров. Также ресурс пишет, что под удар попал топливозаправочный комплекс ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» в Адлере. Последний был защищен противодроновыми конструкциями, но от поражения это не помогло.
Ночью беспилотники также атаковали Стерлитамак в Башкортостане. Из-за беспилотной опасности аэропорт Уфы приостанавливал полеты. Украинский канал Exilenova+ назвал целью атаки Стерлитамакский нефтехимический завод — с его территории шел дым, а Supernova+ — оборонное предприятие ФКП «Авангард». Характер повреждений неизвестен.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту полета украинских БПЛА над Россией и оккупированными территориями Украины утром 4 сентября.
Air Tanzania приостановила полеты в Москву из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама с 4 сентября. На какой срок, в авиакомпании не уточнили, заявив, что «решение было принято по итогам плановой оценки рисков операционной обстановки вдоль маршрута». Air Tanzania начала полеты в Россию этим летом, об открытии маршрута президент страны объявил в ходе ПМЭФ.
Появилось видео, как над одной из российских нефтебаз устанавливают противодроновые конструкции.
Фонд украинского волонтера Сергея Притулы опубликовал кадры перехвата «Шахедов» с помощью пулеметной турели «Хижак» производства компании UGV robotics, установленной на военно-транспортном вертолете.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки разрушенного здания недостроенной больницы в селе Счастливцево Генического района в оккупированной части Херсонской области. В момент удара беспилотниками FP-2 30 июня 2026 года там проходило совещание сотрудников ФСИН с участием, как заявляется, генерал-майора и руководители тюрем, где содержатся пленные украинцы.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 сентября по 20:00 3 сентября стало известно как минимум о 13 погибших и 157 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си совместно с «Медиазоной» и волонтерами подтвердила гибель 20 066 мобилизованных россиян в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Из них 76% погибли в первые два года после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Этот подсчет, основан только на открытых источниках, а значит, реальное число погибших выше.
Издание «Люди Байкала» оценило набор в Иркутской области примерно в 3 тысячи добровольно подписавших контракт с Минобороны РФ за последний год. Расчет основан на публичных отчетах властей Братска, Тайшетского, Черемховского районов, Черемхово и Свирска: на территории, где живет 17% населения области, за год на фронт отправили 514 человек. В оценку не включены завербованные в колониях и срочники, подписавшие контракт в части. За тот же период число подтвержденных погибших военных из региона выросло на 3,2 тысячи, из них около 2,5 тысячи были добровольцами. Авторы отмечают, что предполагаемый набор лишь ненамного превышает число погибших контрактников, а если учитывать тяжелораненых и комиссованных со службы, он мог не компенсировать безвозвратные боевые потери.
В 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ показали видео уничтожения пуско-заряжающей установки ЗРК «Бук» с помощью HIMARS.
Вооружения и военная техника
Испания продолжит поставки в Украину ЗУР для ЗРК Patriot, сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Германская компания Auterion и украинская Airlogix начали производство более 5 тысяч дальнобойных дронов для СОУ в Германии. Заказ планируется выполнить к лету 2027 года.
Представитель Краматорского завода тяжелого станкостроения, который производит САУ «Богдана» и буксируемые гаубицы «Богдана-Б», в интервью украинскому изданию «Оборонка» раскритиковал политику закупки исключительно дальнобойных артиллерийских боеприпасов с дальностью 30 и более км из-за их дефицита в мире. По его данным, несмотря на то, что ширина «киллзоны» на фронте составляет 20 км, украинские артиллеристы активно применяют артиллерийские выстрелы дальностью 18 км или даже 14 км, поскольку артиллерия по-прежнему необходима для поражения российской живой силы в «зеленке» или контрбатарейной борьбы.
О главных событиях войны 3 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Замедление наступления ВСУ на южно-донецком направлении, Путин второй раз за три дня отрицает планы мобилизации. Что происходит на фронте
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