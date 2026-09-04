Украинские военные изолировали часть плацдарма ВС РФ к северу от Купянска, «прилет» дрона по зданию СБУ в Киеве. Что происходит на фронте

Между тем, по оценке Молена, российские военные пока не могут закрепиться даже за «0,5-й» линией, в том числе благодаря зачисткам, которые проводит 425-й ОШП «Скеля», недавно переданный в оперативное подчинение 1-му корпусу Нацгвардии Украины «Азов», ведущему оборону на этом участке.

На запорожском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на флангах Орехова.

По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в Щербаках и Малых Щербаках к западу от Орехова, а также в Варваровки и в районе Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) к востоку и северо-востоку от Орехова соответственно.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 24 по 30 августа площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 21 кв. км, тогда как в течение недели до этого — на 42 кв. км.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 сентября 121 беспилотника типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (103 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), а также управляемой авиационной ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в шести локациях.

Также ВС ВСУ сообщили, что в августе были уничтожены более 4,6 тысячи воздушных целей и обезврежены свыше 50 тысяч беспилотников тактического уровня. В числе заявленных уничтоженных целей — 25 ракет Х-101, восемь баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23, восемь ракет «Калибр», 1 876 беспилотников типа «Шахед», 1 031 разведывательный БПЛА и 820 «Ланцетов».

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) накануне, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены здание логистической компании и автомобили. Всего 3 сентября в Днепропетровской области при атаках пострадали 14 человек. По информации главы ОВА, в течение ночи в регионе погибли двое полицейских, еще один сотрудник полиции получил ранения.

Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обращает внимание на возведенные защитные конструкции над энергообъектом в районе Никополя в Днепропетровской области.

До 13 увеличилось количество пострадавших после атаки на Киев, совершенной накануне, сообщил мэр Виталий Кличко. Среди пострадавших один ребенок. Помимо пожара в многоэтажке в Голосеевском районе в результате атаки возгорания возникли и в Соломенском районе. В Дарницком районе обломки БПЛА упали рядом с одним из магазинов. Атака на город продолжилась и на следующий день.

Также стало известно, что накануне был дважды атакован склад фармацевтической компании Teva в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Пострадавших нет, в компании оценивают последствия атаки.

Киев атаковали новыми российскими реактивными дронами «Герань-5», пишет Сергей «Флеш» Бескрестнов. Он называет их ракетами и отмечает, что украинским средствам ПВО удается их сбивать, однако противник продолжит их регулярно применять, а создаваемые сейчас реактивные дроны-перехватчики против них малоэффективны.

В Киевской области накануне был атакован завод Coca-Cola. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он назвал эту атаку «четким российским сигналом Америке».

Ночью в очередной раз под удар БПЛА и КАБ попала Одесса. В девятиэтажке на улице академика Королева на юге Одессы повреждены квартиры на трех верхних этажах, погиб 60-летний мужчина. Всего из-за ночной атаки пострадали пять человек. Сообщается о разрушении нескольких частных домов и повреждении машин во дворах. В Чёрном море у Одесской области было атаковано судно. Минобороны РФ утверждает, что в Одесской области были поражены два сухогруза, склад с военно-техническим имуществом, терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ, и электроподстанция «Новоодесская».

В центре Херсона днем под удар попало маршрутное такси, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.