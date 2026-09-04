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Новости

В Сочи после атаки дронов вспыхнули пожары возле двух нефтебаз и позиции ПВО. Спутники зафиксировали тепловую аномалию в районе аэропорта

The Insider
Пожар в районе нефтебазы в Адлере, 4 сентября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар в районе нефтебазы в Адлере, 4 сентября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар вспыхнул на одной из нефтебаз в результате атаки беспилотников на Сочи и Сириус в ночь на 4 сентября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, пострадавших нет, в нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла. Название предприятия власти не уточнили. Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки.

The Insider проанализировал данные NASA Firms и выявил тепловые аномалии, зафиксированные в ночь на 4 сентября у аэропорта Сочи и в Сириусе. В районе топливозаправочного комплекса рядом с аэропортом аномалия зарегистрирована в 03:39 мск. Еще одна отметка, относящаяся к 02:20 мск, находится в Сириусе у реки Псоу. Как свидетельствуют данные из открытых источников, в этом районе находятся воинская часть № 03110 и позиция ПВО.

Тепловая аномалия на территории топливно-заправочного комплекса возле аэропорта, 4 сентября 2026 года

Тепловая аномалия на территории топливно-заправочного комплекса возле аэропорта, 4 сентября 2026 года

The Insider / NASA Firms

Тепловая аномалия на территории топливно-заправочного комплекса возле аэропорта, 4 сентября 2026 года
Тепловая аномалия возле войсковой части и объекта ПВО, 4 сентября 2026 года

Astra тем временем пишет со ссылкой на кадры очевидцев о пожарах на двух нефтебазах после ночной атаки. По данным издания, речь идет об объектах «Лукойл-Югнефтепродукта» в Сириусе и «Роснефть-Кубаньнефтепродукта» в Адлерском районе Сочи.

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Кроме того, проанализированные изданием кадры также подтверждают возгорание в районе расположения российского дивизиона ПВО у реки Псоу — в той же части Сириуса, где The Insider обнаружил тепловую аномалию. По данным издания, там находится зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400. Российская сторона об ударе по позиции ПВО не сообщала, степень повреждения техники неизвестна.

Нефтебазы в Сочи и Сириусе уже подвергались атакам летом 2025 года. 24 июля глава администрации Сириуса подтвердил попадание по нефтебазе, а 3 августа после нового налета в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. По данным властей, к тушению августовского пожара привлекли 127 человек и 35 единиц техники.

Сообщения об атаке поступали и из Стерлитамака в Башкортостане. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщил о пожаре на Стерлитамакском нефтехимическом заводе.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/30323

Supernova+ написал об ударе по оборонному предприятию «Авангард». Официального подтверждения поражения этих предприятий к утру не было.

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/59334

Всего с вечера четверга над несколькими регионами сбили 490 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны РФ. В сводке перечислены российские регионы, включая Краснодарский край и Башкортостан, аннексированный Крым и акватория Черного моря. Число дронов по каждому направлению в ведомстве не привели.

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