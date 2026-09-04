В Сочи после атаки дронов вспыхнули пожары возле двух нефтебаз и позиции ПВО. Спутники зафиксировали тепловую аномалию в районе аэропорта

Пожар вспыхнул на одной из нефтебаз в результате атаки беспилотников на Сочи и Сириус в ночь на 4 сентября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как утверждается, пострадавших нет, в нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла. Название предприятия власти не уточнили. Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о запрете на публикацию фото и видео последствий атаки.

The Insider проанализировал данные NASA Firms и выявил тепловые аномалии, зафиксированные в ночь на 4 сентября у аэропорта Сочи и в Сириусе. В районе топливозаправочного комплекса рядом с аэропортом аномалия зарегистрирована в 03:39 мск. Еще одна отметка, относящаяся к 02:20 мск, находится в Сириусе у реки Псоу. Как свидетельствуют данные из открытых источников, в этом районе находятся воинская часть № 03110 и позиция ПВО.