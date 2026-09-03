Auterion и Airlogix начали производство более 5 тысяч дальнобойных дронов для ВСУ в Германии

Германия начала серийное производство дальнобойных ударных дронов для Украины — почти 5 тысяч единиц собирают под Мюнхеном, сообщает Handelsblatt со ссылкой на немецко-американскую оборонную компанию Auterion и ее украинского партнера по совместному предприятию Airlogix.

Первые аппараты уже выпущены, и заказ немецкого правительства планируется к полному выполнению к середине 2027 года. По данным источников издания в промышленных кругах, стоимость контракта составляет около €300 млн. Поставки дронов — часть германской военной поддержки Украины.

В совместном предприятии, созданном в феврале 2026 года, рассчитывают на новые заказы и долгосрочное сотрудничество. Помимо площадки под Мюнхеном, компания планирует наладить производство еще на одной площадке — в Восточной Германии. Речь идет о двух моделях дронов: одна имеет среднюю дальность полета, другая — увеличенную, до 1500 км.

Auterion отвечает за программное обеспечение и операционную систему дронов, Airlogix — за аппаратную часть. Это дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, которые не возвращаются на базу, а нацелены на то, чтобы взорваться на территории противника и нанести ему максимальный урон. Для наведения на цель, в том числе в условиях работы средств РЭБ, дроны используют искусственный интеллект.

Гендиректор Auterion Лоренц Майер заявил:

«Германия получила линию производства доступного по цене высокоточного оружия в больших объемах. Мы поставим уже в этом году проверенные и зарекомендовавшие себя системы — по стоимости и темпам изготовления, которые действительно позволяют создавать крупные их запасы в целях сдерживания».

Гендиректор Airlogix Виталий Колесниченко, комментируя запуск серийного производства, сказал:

«Это партнерство объединяет то, чего ни одна из компаний не смогла бы добиться в одиночку, — наши боевые аппараты, автономное программное обеспечение Auterion и промышленные мощности Германии».

Немец Лоренц Майер основал Auterion в Швейцарии, сейчас штаб-квартира компании расположена в США, а немецкое подразделение — в Мюнхене. По данным компании, в ней работает около 300 человек, не считая сотрудников партнерских фирм. Годовую выручку Auterion не раскрывает — представитель компании лишь заявил, что бизнес прибыльный.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ готовится закупить у немецких компаний Helsing и Stark Defence дроны-камикадзе на сумму €536 млн — эти беспилотники также проходили испытания в Украине.