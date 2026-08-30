США впервые начали обучать союзников по НАТО дроновой войне по опыту Украины. Сейчас тренировку проходит польский спецназ в Германии

Американские «зеленые береты» начали в Германии учения польского спецназа, построенные на опыте войны России против Украины. Польша стала первым союзником США по НАТО, который проходит такую подготовку, сообщает Associated Press, получившее доступ к учениям.

По сценарию польские спецназовцы должны скрытно пройти через линию условного противника, преодолеть около 100 км и нанести удар беспилотником по цели. Сначала им предстоит проникнуть через позиции американского воздушно-десантного подразделения, которое изображает противника, а затем добраться из района Хоэнфельса до полигона в Графенвере.

На части маршрута военные должны снять форму и передвигаться под видом гражданских. При этом местных жителей о деталях учений не предупреждают: если они заметят подозрительных людей и обратятся в полицию, информация попадет американским военным и поможет обнаружить группу. За польским спецназом также будут охотиться с помощью беспилотников. На предыдущих таких учениях американские военные использовали более 100 дронов. Участников, которых обнаружит условный противник, могут считать «захваченными» или «убитыми».

Сценарий разработали американские «зеленые береты» несколько месяцев назад первоначально для собственного спецназа. В 2026 году его уже дважды проходили американские подразделения. Один из участвующих в подготовке офицеров рассказал AP, что при разработке учений военные старались воспроизвести проблемы, с которыми российские и украинские войска сталкиваются на поле боя. Американские военные планируют проводить такие тренировки несколько раз в год и ожидают интереса со стороны других стран НАТО.

AP отмечает, что армии стран НАТО все активнее перенимают украинский опыт применения беспилотников. Интерес к такой подготовке растет и на фоне участившихся инцидентов с дронами в Европе: в августе беспилотники, в частности, заметили над немецкой военной базой, а возле аэропорта Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой.