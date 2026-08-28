Страны Балтийского моря создают группу для защиты от дронов. Идея оформилась после обнаружения дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига

Участившиеся случаи появления беспилотников сподвигли страны, омываемые Балтийским морем, создать оперативную группу для быстрого реагирования на гибридные атаки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Германии Александра Добриндта. Ранее в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон со взрывчаткой недалеко от украинского транспортного самолета.

В немецком Фленсбурге 28 августа прошла встреча представителей ЕС и стран региона Балтийского моря – Германии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши и Швеции. К ним также присоединились Норвегия и Ирландия, которая сейчас председательствует в ЕС.

На встрече глава МВД Германии Добриндт заявил о планах сформировать оперативную группу для защиты от беспилотников и других гибридных угроз. Министр отметил:

«Цель в том, чтобы создать рабочую группу, которая обеспечит быстрый обмен информацией, особенно в регионе Балтийского моря. Иностранные государства ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономический потенциал ЕС. Мы хотим преобразовать общую картину угроз в общую картину безопасности».

Поводом для создания группы стали участившиеся случаи обнаружения дронов в Европе, включая районы аэропортов, а также диверсии на подводных кабелях и газопроводах. По мнению Добриндта, гибридные угрозы могут «приобрести новое измерение в ближайшие месяцы». Как отмечает Reuters, власти Германии особенно забеспокоились после инцидента в аэропорту Лейпцига-Галле, где в начале августа был обнаружен беспилотник со взрывчаткой недалеко от украинского транспортного самолета.

Как сообщила газета Leipziger Volkszeitung, в среду, 26 августа, в районе аэропорта Лейпцига вновь был обнаружен дрон. Из-за этого два самолета, включая туристический лайнер, были вынуждены изменить маршрут. Позднее выяснилось, что речь шла не о гибридной угрозе, а о частном беспилотнике, который снимал ремонтные работы в городе Гросскугель, расположенном в нескольких километрах от аэропорта.